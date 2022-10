Središnje zapovjedništvo američkih oružanih snaga (CENTCOM) poduzelo je krajnje neobičan korak otkrivajući prisutnost američke podmornice klase Ohio u Arapskom moru. To da se podmornica USS West Virginia, naoružana nuklearnim balističkim projektilima, nalazi u Arapskom moru CENTCOM je objavio na Twitteru uz vijest o posjetu svoga zapovjednika, generala Michaela Kurille posadi podmornice.

Međutim, teško je ne vidjeti da je to poruka namijenjenu potencijalnim protivnicima, poput Irana ili Rusije, ali i američkim saveznicima i partnerima, napisao je na portalu The Drive vojni analitičar Joseph Trevithick.

'Te podmornice su dragulj u kruni'

Nije točno navedeno kada je general Kurilla posjetio posadu podmornice, a vijest je objavljena u srijedu navečer.

"Bio sam potpuno impresioniran posadom USS West Virginia. Ti mornari predstavljaju najvišu razinu profesionalizma, stručnosti i discipline u cijeloj američkoj vojsci. Ove podmornice su dragulj u kruni naše nuklearne trijade, a West Virginia demonstrira fleksibilnost, spremnost i sposobnost naših snaga na moru", rekao je Kurilla nakon posjeta.

Američka mornarica trenutno ima u službi 14 podmornica klase Ohio s balističkim projektilima. Te su podmornice izvorno dizajnirane za nošenje do 24 balističke rakete Trident s nuklearnim oružjem koje se lansiraju s podmornice, ali to maksimalno opterećenje u međuvremenu je smanjeno na 20 kao dio sporazuma s Rusijom o kontroli naoružanja. Većina ih je naoružana projektilima Trident D5 od kojih svaki može nositi do 14 nuklearnih bojevih glava.

Izranjanje podmornice bilo je riskantno

Postoje još četiri broda klase Ohio u službi mornarice koji su pretvoreni u podmornice s vođenim projektilima. Iako su najpoznatiji po svojoj sposobnosti da nose maksimalno opterećenje od 154 krstareće rakete Tomahawk za kopneni napad, podmornice klase Ohio su zapravo višenamjenska plovila koja mogu postaviti različite sustave bez posade, služiti kao matični brodovi snagama za specijalne operacije i djelovati kao podvodna obavještajna fuzija stožera i zapovjednog mjesta.

Trevithick piše kako je CENTCOM-ovo službeno otkrivanje lokacije podmornice krajnje neobično. Mornarica je općenito škrta na riječima o podmorničkim aktivnostima, a posebno kada je riječ o lokacijama podmornica s balističkim projektilima. Iako CENTCOM nije otkrio gdje se točno u Arapskom moru nalazio USS West Virginia kada je Kurilla ondje stigao, podmornica je morala izroniti kako bi primila njega i ostatak delegacije, šrto predstavlja neposredni rizik i ranjivost u prikupljanju obavještajnih podataka. Kada izrone, podmornice, posebno velike poput ove, imaju ograničenu sposobnost manevriranja, što također predstavlja rizik. Iako slika koju je CENTCOM objavio zajedno s priopćenjem za javnost prikazuje podmornicu USS West Virginia na površini, ipak ne otkriva ništa značajno.

To je u prvom redu poruka Iranu...

Posjet generala Kurille USS-u West Virginia definitivno ima bitno drugačije prizvuke od ostalih njegovih javno najavljenih ovotjednih posjeta Bahreinu i Omanu. Obavijest da je zapovjednik CENTCOM-a otputovao na ovu podmornicu dolazi u vrijeme raznih napetosti između SAD-a i zemalja Bliskog istoka, posebice Irana. Posljednjih tjedana Iran se aktivnije uključio u sukob u Ukrajini na strani Rusije isporukom bespilotnih letjelica, tzv. dronova kamikaza, a iranski su dužnosnici najavili da namjeravaju Rusiji prodati stotine balističkih projektila kratkog dometa.

Osim toga, Robert Malley, posebni izaslanik američke vlade za Iran i vodeći pregovarač s režimom te zemlje o njenom kontroverznom nuklearnom programu, također je u ponedjeljak rekao kako s čini da su ti razgovori u zastoju na neodređeno vrijeme. Najizravniji razlog za to je kontinuirano nasilno gušenje prossvjeda diljem Irana potaknuti smrću djevojke Mahse Amini u rujnu, nakon njezina uhićenja u Teheranu, jer nije nosila hidžab.

... ali i Saudijskoj Arabiji, Rusiji i Kini

Osim toga, piše analitičar Trevithick za The Drive, američka vlada ima i druge zemlje u toj regiji kojima bi također željela signalizirati svoju snagu i prisutnost. To uključuje Saudijsku Arabiju, navodnog američkog partnera koji je, doduše, nedavno progurao odluku u OPEC-u o smanjenju proizvodnje nafte, što će povećati njene cijene i ići na ruku Rusiji.

Na koncu, moguće je da specifična objava o podmornici u Arapskom moru i nije toliko važna sama po sebi koliko signaliziranje da se ona tamo nalazi. Dok se vodi vrlo aktivna rasprava o tome može li ruski predsjednik Vladimir Putin doista pribjeći korištenju nuklearnog oružja kako bi pokušao promijeniti tijek rata u Ukrajini, posljednjih tjedana definitivno raste strah od te mogućnosti. Na koncu, isti analitičar piše da je slika moćne američke podomornice u Arapskom moru poruka i Kini zbog mogućnosti da Peking poduzme vojnu akciju protiv Tajvana.