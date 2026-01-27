Nestanak Alena prije 40 godina šokirao Jugoslaviju: Obitelj ga još uvijek traži...

Jedan od najzagonetnijih slučajeva nestanka djeteta u bivšoj Jugoslaviji ponovno je dospio u fokus javnosti zahvaljujući dokumentarnom videu YouTube kanala "Zenica kroz objektiv". Priča o Alenu Bjeloševiću, četverogodišnjaku iz Zenice koji je nestao 6. travnja 1986. godine, i danas ostavlja više pitanja nego odgovora.

Njegov nestanak dogodio se jedne sunčane, proljetne nedjelje dok se Alen igrao na obali rijeke Bosne u naselju Bilmišće. Iako je rijeka bila plitka, nitko od desetak prisutnih ribara nije primijetio trenutak nestanka, piše Hayat.

Kroz arhivske podatke, vizualne rekonstrukcije i svjedočenja obitelji, kroz dokumentarac se pokušava razumjeti što se toga dana moglo dogoditi. Video sadrži autentične vizualne prikaze naselja Bilmišće, rijeke Bosne te fotorobot mogućeg Alenova izgleda danas.

Sve se činilo sigurnim

Osim ribara, na rijeci je toga dana bio i Alenov otac Tahir, kao i stric Šerif, dok se Alen igrao sa svojim bratom Adnanom. Sve se činilo sigurnim, s obzirom na to da su se nalazili tek tridesetak metara od kućnog praga.

Oko 12 i 30, Adnan je utrčao u kuću kako bi uzeo šnitu kruha od svoje majke Lejle za sebe i brata. U kući se zadržao nekih 30 sekundi, a kada je ponovno zakoračio na ulicu, nestao je bez traga.

Potraga je započela istog trena. Otac, stric i brat odmah su krenuli nizvodno prema mostu koji je tada bio u rekonstrukciji. Tamo su zatekli jednog od radnika koji je u ruci držao Alenovu novu loptu. Rekao je da ju je izvukao iz vode samo nekoliko trenutaka ranije.

Odbacili mogućnost utapanja

Mogućnost da se dječak utopio, obitelj i stručnjaci odmah su odbacili. Rijeka je toga dana bila toliko plitka da bi je Alen mogao jednostavno pregaziti. Također, činilo se nemogućim da nitko od prisutnih ribara ne bi primijetio dijete u vodi.

Ronioci su ipak danima pretraživali svaki centimetar riječnog korita, ali nisu pronašli ništa.

Foto: Screenshot/youtube/zenica Kroz Objektiv

Sumnja u otmicu

Prema riječima Alenove obitelji, on je bio izuzetno komunikativan i radoznao dječak. Znao je kako se zove, kako mu se zovu roditelji i gdje stanuje. Vjeruju da je netko iskoristio tih 30 kobnih sekundi gdje je Alen bio bez nadzora i jednostavno ga odveo.

Postoji nada da Alen i danas živi negdje u inozemstvu, možda pod drugim imenom, nesvjestan svog porijekla. Ono što bi moglo pomoći u potrazi je njegova specifična resica desnog uha koja nije u potpunosti srasla i razlikuje se od lijeve za otprilike jedan centimetar.

Njegova sestra Lamija, koja se rodila tek nakon nestanka, odrasla je uz prazno mjesto za stolom i priče o bratu kojeg nikada nije upoznala. Ona danas predvodi ovu potragu, poručujući bratu: "Ti si nestao, ja sam se rodila. Moja želja da te upoznam nikada neće proći".

Apel javnosti

Stručnjaci su 2018. godine objavili fotorobot na kojem je prikazano kako bi Alen mogao izgledati kao odrasla osoba. Objavljivanje te slike probudilo je novu nadu, a svaka nova informacija vraćala staru bol, kao i snagu da se ne odustane od potrage.

Foto: Screenshot/youtube/zenica Kroz Objektiv

Slučaj Alena Bjeloševića nije samo stari policijski dosje. To je podsjetnik na krhkost sigurnosti i snagu obitelji koja odbija prihvatiti tišinu. Ako ste osamdesetih godina boravili u Zenici ili prepoznajete osobu s fotorobota - progovorite. Možda Alen upravo sada gleda ovaj video. Možda ste to baš vi. Podijelite ovu priču. Jer nada u Bilmišću nikada nije umrla.

