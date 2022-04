Među prvim čestitarima na novom mandatu Aleksandra Vučića bio je i ruski predsjednik Vladimir Putin. Prije dva dana razgovarali su telefonom, a Vučić je za RTS otkrio detalje. Razgovarali su o vlastitim odnosima, ali i o Ukrajini.

"Dugo se poznajemo i ja neću prihvatiti to što ga nazivaju Hitlerom, luđakom i histerikom. On je stabilan i racionalan. Postigli smo suglasnost i to je važno za Srbiju. Rekao mi je da situacija u Ukrajini ide po njegovom planu. Nisam tražio da mi govori o tome jer mi smo mala zemlja koja ne može riješiti sudbinu svijeta, ali on mi je rekao da je predstavnicima mnogo manjih zemalja EU dao objašnjenja oko situacije u Ukrajini i Buči", rekao je Vučić.

Srbija u teškom položaju

Istaknuo je da je Srbija u teškom položaju zbog situacije s energentima, ali i prijetnje sankcijama. U tom je svjetlu komentirao i glasanje na Općoj skupštini UN-a na kojoj je Srbija bila za izbacivanje Rusije iz Vijeća za ljudska prava.

"Onda vam kažu, znate da se danas i narednih dana odlučuje o sudbini Srbije, hoćemo li biti izuzeti iz paketa sankcija za naftu. Hoću da ljudi razumiju. Srbija je pod velikom ucjenom. Srbiji prijeti 'nuklearni udar', ne oružani, već paket sankcija i zaustavljanje europskog puta. I što onda da radimo, pitam ove patriote? Srbija je jedina u Europi koja nije uvela sankcije Rusiji. Ja sam dobio orden Aleksandra Nevskog i znam što govorim i što Srbija radi. Sve uspijevamo izdržati. Držimo svoj politički kurs, pošten, moralan i častan. Nismo izolirani od svijeta, nećemo okrenuti leđa Rusiji, ali smo na europskom putu.

Mi smo vojno, ali ne politički, neutralna država. Ne možete shvatiti koliki je bezobrazluk onih koji prijete ovoj zemlji, a suština je da oni žele slomiti slobodarski duh Srbije i sposobnost samostalnog odlučivanja. Vjerujte da je to nemoguća pozicija, a mi i dalje držimo i čuvamo svoju državu, a investitori nam se još najavljuju", rekao je Vučić i otkrio da je Srbija prvotno namjeravala biti suzdržana na glasovanju, ali se zbog pritisaka predomislila.