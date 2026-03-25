Vučić poslao oštru poruku: 'Svaki rat koji se sad vodi počeo je 1999. napadom na Srbiju'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sudjelovao je u Vranju na obilježavanju 27. godišnjice NATO-ova bombardiranja Savezne Republike Jugoslavije. Okupljenima je poručio da svaki rat koji se trenutno vodi u svijetu, "kao i svako nasilje i poništavanje principa i zakona, nije počelo jučer, već napadom 24. ožujka 1999".

"Svaki rat koji traje u svijetu, svako nasilje danas, poništavanje principa i zakona danas, sve to nije počelo jučer, počelo je 24. ožujka 1999. godine. I ako netko danas pita zašto se krši međunarodno pravo, jedini točan, jedini ispravan odgovor je zbog dozvole koja je za to izdana 24. ožujka 1999. godine", rekao je Vučić na platou ispred Galerije Narodnog muzeja u Vranju, piše Euronews.

'Dan kada je svijet krenuo u uništenje'

Istaknuo je da se zemljama otimaju teritoriji i narušava njihov teritorijalni integritet i suverenitet "zbog prakse koja je uvedena 24. ožujka 1999. godine".

"Zašto se silom i bombama provodi red? Zašto ubojstva i dužnosnika i civila, zašto uništavanje infrastrukture, rušenje čitavih gradova, zašto tako javno strijeljanje svake humanosti i empatije? Samo je jedan odgovor: zbog 24. ožujka 1999. godine", poručio je Vučić.

Tvrdi da je to dan kada je "odsviran kraj međunarodnom pravu i poretku, istini i pravdi".

"Dan kada je svijet krenuo u svoje, možda i konačno, uništenje. I ako sutra i dođe do toga, ako budemo okruženi ruševinama čitave jedne civilizacije, neće biti nikakve sumnje - taj kraj je počeo 24. ožujka 1999. godine", rekao je Vučić.

Bombardiranje je trajalo 78 dana

Na obilježavanju godišnjice NATO-ova bombardiranja, uz predsjednika Vučića, bili su i drugi dužnosnici Srbije i Republike Srpske, patrijarh SPC-a Porfirije te veliki broj građana.

Bombardiranje SR Jugoslavije, koju su činile Srbija i Crna Gora, trajalo je 78 dana, a započelo je 24. ožujka 1999. godine. Glavni cilj operacije bio je zaustaviti humanitarnu katastrofu na Kosovu.

Akcija je okončana potpisivanjem Vojno-tehničkog sporazuma kod Kumanova 9. lipnja 1999. o povlačenju jugoslavenske vojske i policije s Kosova.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak razotkrio što se krije iza Vučićeva straha od napada: 'To je tako u slučaju Srbije'