Vučić oduševljen Uzbekistanom, a očito i oni njime? 'Nas računaju u Europu iako nismo dio EU'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, tijekom posjeta Taškentu, rekao je da je Uzbekistan "zemlja budućnosti" i naglasio kako se Srbija mora pozicionirati za suradnju s državama koje bilježe brz ekonomski rast, piše RTS.

"Najsnažniji dojam na mene, a vjerujem i na sve vas, ostaje strahovit napredak Uzbekistana - nevjerojatan napredak. Prošle godine stopa rasta iznosila je 6,5 posto, a ove će vjerojatno biti i veća. U prva tri kvartala već je dosegnuto 7,6 posto", rekao je Vučić te dodao kako je riječ o zemlji mladih, s obzirom na to da je 60 posto stanovništva mlađe od 30 godina.

Vučić je najavio kako početkom 2026. godine očekuje posjet uzbekistanskog predsjednika Šavkata Mirzijojeva, a tada bi trebali započeti i strateško partnerstvo.

"To će biti početak našeg strateškog partnerstva. Pripremit ćemo najvažnije dokumente koji će biti temelj za unaprjeđenje suradnje", poručio je Vučić.

"Znam da ljude u Srbiji ovakve teme ne zanimaju uvijek dovoljno, ali ovo je naša budućnost. Ovo su zemlje koje strahovito brzo rastu i ovdje moramo pozicionirati Srbiju", naglasio je.

'Nas računaju u Europu iako nismo dio EU'

Poseban dojam na srbijansko izaslanstvo ostavio je park informacijskih tehnologija, za koji je Vučić rekao da pokazuje ogromna ulaganja Uzbekistana u znanje i razvoj. Vučića je, kaže, posebno fascinirao radni elan i disciplina građana.

"Oni, za razliku od Europljana - a nas računaju u Europu iako nismo dio Europske unije - ne traže da što manje rade, a da što više budu plaćeni. Ovi ljudi žele raditi što više, imaju to 'tigrovo oko' i jasno vide da svojim radom mogu sve nas prestići", istaknuo je Vučić.

Iako Srbi neće lako promijeniti svoj mentalitet, Vučić smatra da mogu učiti od takvih partnera i iskoristiti tu energiju za dobrobit svojih građana. Kao primjer dobre prakse naveo je uzbekistanski model centralizirane javne nabave, koji je donio velike uštede i koji Srbija planira proučiti.

