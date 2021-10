Nesvakidašnja situacija dogodila se u Velikoj Britaniji. Prije više od 10 dana, gotovo 40 posto benzinskih postaja ostalo je bez goriva jer su stanovnici u panici kupovali gorivo, a njih čak 27 posto imaju samo jednu vrstu goriva.

''Ako uspijete naći gorivo, bez da obiđete 6 ili 7 crpki, onda ste pravi srećković'', rekla je Lee Henderson.

Pet tisuća novih radnih viza za vozače kamiona

Ipak, kako je to bilo najavljeno, od sutra u opskrbi goriva počinje pomagati vojska. Na raznim crpkama bit će raspoređeno 200 vojnika, od kojih će neki biti i vozači kamiona s gorivom.

''Privremeno zatvaranje je značilo da su se građani Europske unije vratili doma, pod doma mislim Poljaci su se vratili u Poljsku, Rumunji u Rumunjsku, Bugari u Bugarsku. Vi odjednom kad ste ponovo pokrenuli gospodarstvo trebate te iste ljude, jedan dio tih ljudi se vratio, ali na granici sada kad govorimo o vozačima kamiona oni moraju ispuniti cijeli niz formulara. Postoje veliki stopovi na granicama upravo zbog nove birokracije koja se nametnula Brexitom'', kazao je Goran Bandov, politički analitičar sa Sveučilišta u Zagrebu.

Stiglo je i pet tisuća novih radnih viza za vozače kamiona, ali ni one ne garantiraju sigurnost s obzirom na to da će vrijediti samo do Božića. Građani strahuju od praznih polica u trgovinama, a nestašice osnovnih namirnica u pojedinim trgovinama već su realnost.

Iz krize u krizu

''Dućani počinju izgledati kao da se zatvaraju, jer bi police bile zaista bile poluprazne, to se nije događalo ni u pandemiji, tako a sam ja prvi put u životu kupila više zaliha, za ne daj Bože'', rekla je Magdalena Marita Rupčić, Hrvatica koja živi u Nottinghamu, za RTL Danas.

''Dok Brexit funkcionira ovako kako funkcionira, mi ćemo imati krizu, iz krize u krizu'', rekao je Bandov.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Premijer Boris Johnson i dalje je smiren:

''Da vam kažem na Božić… Evo, jedno dobro predviđanje, ovaj Božić će biti puno bolji od prošloga'', kazao je britanski premijer.