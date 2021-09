Već nekoliko dana traje kaos u Velikoj Britaniji. Britanski vozači frustrirani su jer moraju satima tragati za benzinom i čekati na benzinskim postajama nakon što je u većim gradovima nestalo goriva jer nema dovoljno vozača kamiona pa je vlada stavila vojsku u stanje pripravnosti.

Premijer Boris Johnson optužen je da nije dao pravi odgovor na krizu s gorivom jer je odbacio pozive ključnih radnika da dobiju prioritet na benzinskim postajama. Ovaj kaos bi se mogao nastaviti još nekoliko tjedana, čak i ako panika u kupnji prestane, piše Daily Mail.

Atmosfera panike

Johnson je pokušao smiriti kaos pozivajući javnost da puni gorivo na normalan način kada je to stvarno potrebno. No, ministar obrane Ben Wallace sada je odbacio zahtjev za vojnu pomoć, a prema potrebi se može rasporediti i do 300 vojnika.

''Vlada atmosfera panike, barem što se tiče nafte. Ljudi definitivno kupuju benzin puno više nego što su kupovali ranije. Prosjek prije je bio da bi napunili spremnik za 25 funti, sad je 100 funti. Facebook grupe, novine, sve je prepuno uputa gdje ima benzina, gdje nema'', govori Nataša Magdalenić-Bantić, poznata hrvatska novinarka koja već dugi niz godina živi i radi u Londonu za Dnevnik.hr.

''Vlada jedino što je trenutno napravila jest da je pozvala umirovljene vozače da se vrate na posao, dala je 5000 viza za vozače iz Europske unije koji su možda voljni doći pomoći, ali to nema baš sjajan odaziv'', kaže Magdalenić-Bantić.