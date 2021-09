Sudeći po dugim redovima na benzinskim crpkama Velika Britanija sve više sliči nekoj siromašnoj zemlji, a ne petoj ekonomskoj sili svijeta. Riječ je o izravnoj posljedici brexita, jer ne nedostaje toliko goriva koliko nedostaje vozača kamiona, kaže se u prilogu RTL Direkta.

Britanska vlada hitno je odobrila tisuće viza za vozače iz inozemstva, a upravo je jedan od razloga za brexit bio strah od stranih radnika.

'Manjak vozača je izravna posljedica brexita'

No, crpke su presušile, a rezerve goriva ne dolaze jer ih nema tko prevesti. Čak stotinjak tisuća vozača nedostaje za normalizaciju opskrbe, a oni ne dolaze u Veliku Britaniju zbog kompliciranih uvjeta rada prouzročenih pandemijom i brexitom.

"Oni imaju dovoljno goriva, ali nemaju dovoljno vozača. Što se tiče goriva, nemaju problema, a vozači su izravna posljedica Brexita. I to nije samo ovo sad što ih je zadesilo, to će možda riješiti za dan dva. Oni će imati problema sve do Božića jer pitanje je hoće li bez vozača moći redovito opskrbljavati dućane, trgovine, centre i ovo sve, to može biti ozbiljan problem", kazao je za RTL Direkt prof. Zoran Kurelić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Imat će Božić bez božićnih drvaca?

Primjerice, Britanci bi mogli imati Božić bez božićnih drvaca jer su dosad iz Europe uvozili oko tri milijuna božićnih jelki. Ako i stignu do Velike Britanije, bit će po puno većim cijenama.

"Evo nas 10 mjeseci nakon Brexita. Može se reći da su ljudi požalili. Žalili su i prije, ali sada još više. Što se tiče nestašica u dućanima. To je nešto što se već neko vrijeme događa. Nije tako strašno, dogodi se da dođete u dućani da nema ni rajčica, ni voća", kazala je za RTL Direkt Josipa Kukor iz Londona.

Upravo na takve probleme upozoravali su protivnici Brexita prije sudbonosnog referenduma 2016. godine.

"Svjesni su da im je industrija ugostiteljstva uzdrmana. Puno vrhunskih kuhara vratilo se u svoje matične zemlje. Imaju sukobe s francuskim ribarima boje se da će im blokirat Jersey i ne mogu se dogovoriti oko sjevernoirskog protokola", kazao je Kurelić.