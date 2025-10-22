UHIĆENJA I PRETRESI /

Akcija Barut u BiH: Na meti i članovi obitelji kontroverznog hrvatskog trgovca oružjem?

Akcija Barut u BiH: Na meti i članovi obitelji kontroverznog hrvatskog trgovca oružjem?
Foto: Ministarstvo Unutrаšnjih Poslova Republike Srpske (mup Rs)

Istragom je obuhvaćeno više osoba vezanih uz postupak prodaje imovine PS Vitez d.o.o., Vitez, u stečaju, te zbog kaznenih djela koja su, sumnja se, počinjena pošto je kupac WDG d.o.o., Zagreb, ušao u posjed ove firme

22.10.2025.
9:36
Dunja Stanković
Ministarstvo Unutrаšnjih Poslova Republike Srpske (mup Rs)
Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) jutros su po nalogu POSKOK-a pokrenuli akciju kodnog imena Barut zbog sumnjive prodaje nekadašnjeg giganta namjenske industrije Vitezit. Traju pretresi na više lokacija u Srednjobosanskom kantonu, kao i u prostorima PS Vitez d.o.o. u stečaju. 

Prema pisanju portala Klix.ba, uhićene su četiri osobe na području Viteza, Bugojna i Travnika. Na meti istražitelja su, prema navodima Marina Vlahovića, i članovi obitelji kontroverznog sesvetskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka koji je kupio dio kompanije Vitezit. 

"Počela je akcija POSKOK-a i Federalnog MUP-a BiH protiv kriminalnih operacija obitelji Zubak, na osnovu istrage Ukrajine i svega onoga što pišem i govorim već dvije godine", napisao je Vlahović na Facebooku.

Istragom je obuhvaćeno više osoba vezanih uz postupak prodaje imovine PS Vitez d.o.o. Vitez u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme te zbog kaznenih djela koja su, sumnja se, počinjena nakon što je kupac WDG doo Zagreb ušao u posjed ove firme. 

Afera s isporukom oružja

Osumnjičene se tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari. 

Podsjetimo, Vitezit je prije šest godina prodan zagrebačkoj kompaniji WDG Produkt koja se spominjala u aferi s ukrajinskim naoružanjem. Tako je nekadašnji gigant vojne industrije BIH postao predmet istrage ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u BiH. 

Inače, ranije ovoga mjeseca Ukrajina je raspisala tjeralicu protiv Matiasa Zubaka, sina Zvonka Zubaka  i vlasnika tvrtke WDG, u okviru istrage koju provodi Sigurnosna služba Ukrajine. WGF promet i njegov poslovni partner iz Slovačke terete se da ukrajinskom ministarstvu obrane nisu isporučili ugovoreno oružje, iako su im za to unaprijed uplaćeni milijuni. 

Ukrajinsko ministarstvo obrane ugovorilo je s domaćom tvrtkom Lviv Arsenal nabavu oružja, no isporuka sto tisuća minobacačkih granata nije realizirana. Cijela nabava trebala se odvijati preko Sevotecha i WDG prometa kao isporučitelja. 

