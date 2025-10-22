Akcija Barut u BiH: Na meti i članovi obitelji kontroverznog hrvatskog trgovca oružjem?

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) jutros su po nalogu POSKOK-a pokrenuli akciju kodnog imena Barut zbog sumnjive prodaje nekadašnjeg giganta namjenske industrije Vitezit. Traju pretresi na više lokacija u Srednjobosanskom kantonu, kao i u prostorima PS Vitez d.o.o. u stečaju.

Prema pisanju portala Klix.ba, uhićene su četiri osobe na području Viteza, Bugojna i Travnika. Na meti istražitelja su, prema navodima Marina Vlahovića, i članovi obitelji kontroverznog sesvetskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka koji je kupio dio kompanije Vitezit.

"Počela je akcija POSKOK-a i Federalnog MUP-a BiH protiv kriminalnih operacija obitelji Zubak, na osnovu istrage Ukrajine i svega onoga što pišem i govorim već dvije godine", napisao je Vlahović na Facebooku.

Istragom je obuhvaćeno više osoba vezanih uz postupak prodaje imovine PS Vitez d.o.o. Vitez u stečaju, namijenjenu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme te zbog kaznenih djela koja su, sumnja se, počinjena nakon što je kupac WDG doo Zagreb ušao u posjed ove firme.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Afera s isporukom oružja

Osumnjičene se tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari.

Podsjetimo, Vitezit je prije šest godina prodan zagrebačkoj kompaniji WDG Produkt koja se spominjala u aferi s ukrajinskim naoružanjem. Tako je nekadašnji gigant vojne industrije BIH postao predmet istrage ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u BiH.

Inače, ranije ovoga mjeseca Ukrajina je raspisala tjeralicu protiv Matiasa Zubaka, sina Zvonka Zubaka i vlasnika tvrtke WDG, u okviru istrage koju provodi Sigurnosna služba Ukrajine. WGF promet i njegov poslovni partner iz Slovačke terete se da ukrajinskom ministarstvu obrane nisu isporučili ugovoreno oružje, iako su im za to unaprijed uplaćeni milijuni.

Ukrajinsko ministarstvo obrane ugovorilo je s domaćom tvrtkom Lviv Arsenal nabavu oružja, no isporuka sto tisuća minobacačkih granata nije realizirana. Cijela nabava trebala se odvijati preko Sevotecha i WDG prometa kao isporučitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Rastu tenzije oko samita u Budimpešti: 'Europski političari će učiniti sve da to spriječe'