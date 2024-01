Prema informacijama WDR-a, NDR-a i SZ-a, Ministarstvo zdravstva je podnijelo tužbe protiv ljekarnika osumnjičenih za ilegalno preprodavanje lijeka protiv korone Paxlovid koji je plaćala država, piše Deutche Welle.

U veljači 2022. godine njemačka vlada je od američkog farmaceutskog giganta Pfizer kupila milijun pakovanja Paxlovida, lijeka za suzbijanje koronavirusa, i besplatno ga stavila na raspolaganje ljekarnama. Početkom 2023. godine njemačko savezno Ministarstvo zdravstva otkrilo je da su pojedine apoteke naručile upadljivo velike količine Paxlovida - u nekim slučajevima više od 1.000 pakovanja. Zaposleni u Ministarstvu, na čijem je čelu Karl Lauterbach, posumnjali su da tu nešto ne štima i da nije mogao postojati tako veliki broj pacijenata koji traže Paxlovid u jednoj ljekarni.

To se poklapa s iskustvima farmaceuta Maxa Wilkea, koji vodi četiri apoteke različitih veličina u Berlinu i ima dobar pregled koji su lijekovi traženi i koliko često. "Ovisno o lokaciji naših ljekarni isporučili smo pacijentima od pet do 30 pakovanja ovog lijeka tijekom cijele 2022. godine."

Po njegovim navodima, sličan broj ovih lijekova protiv korone izdan je pacijentima i tijekom 2023. godine. Paxlovid može pomoći starijim osobama, ako ga uzmu odmah nakon infekcije virusom korone. Wilkeu je bilo nevjerojatno da je samo jednoj ljekarni bilo potrebno više od 1.000 pakovanja ovog lijeka godišnje.

Pretresi u apotekama

Glavni savjetnik njemačkog Ministarstva zdravstva formulirao je žalbe protiv nekoliko ljekarni s velikim narudžbama Paxlovida pod sumnjom da one ilegalno preprodaju ovaj lijek. Prema informacijama njemačkih javnih servisa WDR i NDR kao i nadregionalnog lista "Süddeutsche Zeitung", Ministarstvo zdravstva u Berlinu je na više od 25 državnih odvjetništava širom zemlje poslalo kaznene prijave protiv njemačkih apotekara i farmaceuta. U većini ovih slučajeva istrage su još u tijeku.

U dijelovima Bavarske i Falačke je državno odvjetništvo, čije je težište rada borba protiv korupcije u zdravstvu, prije tri tjedna i uz angažman oko 60 policajaca pretreslo više ljekarni. Utvrdili su da su optuženi ljekarnici navodno "prodavali Paxlovid oglušujući se o propise Ministarstva zdravstva i na taj način izigrali pravila i iznevjerili povjerenje", rekao je glavni državni odvjetnik Matthias Held u odgovoru na upit WDR-a, NDR-a i SZ-a.

U Berlinu je državno odvjetništvo naredilo pretres u šest ljekarni. Jedna je, kako se navodi, naručila 1.400 pakovanja Paxlovida, a druga više od 1.800. Istražitelji kažu da još uvijek nema spoznaja o tome gdje su ti lijekovi završili. Glasnogovornik berlinskog Državnog odvjetništva procjenjuje moguću štetu u glavnom gradu Berlinu na tri milijuna eura. Podizanje tužbi u Berlinu očekuje se u prvom kvartalu ove godine. U Frankfurtu na Majni je navodno jedna ljekarna u centru grada naručila skoro 10.000 pakovanja Paxlovida. Tamo istrage još uvijek traju i "još se ne nazire završetak postupka", priopćilo je državno odvjetništvo u Frankfurtu.

Optužbe za nelojalnost i izigravanje povjerenja

Državno odvjetništvo u Frankfurtu vodi istragu protiv dvojice vlasnika apoteka "zbog sumnje da su prekršili Zakon o lijekovima". Dok su istrage u većini slučajeva još uvijek u tijeku, državna odvjetništva u Darmstadtu i Hannoveru obustavila su postupak zbog nedostatka dokaza, a isto namjerava učiniti i državno odvjetništvo u Verdenu. No u Baden-Badenu je tamošnje državno odvjetništvo već završilo istragu i nekoliko dana prije Božića podiglo optužnicu protiv jednog ljekarnika. Optužnica u njegovom slučaju je formulirana kao povreda povjerenja u kombinaciji s nastojanjima za neovlaštenu trgovinu lijekovima na veliko. Farmaceut je, prema navodima nadležnog državnog odvjetnika, prodao ukupno 1.393 pakovanja Paxlovida "neidentificiranim osobama u inozemstvu".

Vođenje istrage je komplicirano. Teško je razjasniti jesu li lijekovi koje je plaćala država preprodavani na crno ili su jednostavno bačeni nakon isteka roka trajanja, navode pojedini ljekarnici.

"Jer, ne postoji propis da farmaceuti moraju posebno odlagati Paxlovid ili da to moraju dokumentirati", kaže jedan istražitelj.

650 eura po pakiranju?

Cijena koju je Njemačka platila Pfizeru po pakovanju Paxlovida ranije je bila dobro čuvana tajna. Istraživanja WDR-a, NDR-a i "Süddeutsche Zeitunga” sada su pokazala da je njemačka savezna vlada navodno platila oko 650 eura po pakovanju, odnosno oko 650 milijuna eura ukupno za ovaj lijek. Ni farmaceutski gigant Pfizer, a ni Ministarstvo zdravstva ne žele komentirati cijenu, pozivajući se na klauzule o povjerljivosti.

Na zahtjev istraživačkih novinara savezno Ministarstvo zdravstva je jednostavno navelo da je ljekarnama isporučeno 560.000 terapijskih jedinica od strane veledrogerija. Zbog tajnosti podataka nije poznato koliko je pakovanja stvarno stiglo do pacijenata. Prema istraživanjima WDR-a, NDR-a i SZ-a, brojke iz njemačkog Saveznog ureda za socijalno osiguranje (BAS) ukazuju na mogući odgovor. Za svaki propisani paket veletrgovci, farmaceuti i liječnici mogli su naplatiti ukupnu naknadu od skoro 60 eura, koju je BAS refundirao. Savezni ured za socijalno osiguranje je za to platio više od 18 milijuna eura do kraja 2023. godine. Iz ovoga se može procijeniti da je prodano oko 300.000 pakovanja ovog lijeka. Ministarstvo zdravstva u Berlinu to nije željelo komentirati, dok BAS kaže da, s njegove strane, "točna procjena” nije moguća.

Zdravstvena osiguranja preuzimaju plaćanje

Od ponedjeljka (15. siječnja) američka farmaceutska kompanija Pfizer započinje direktnu prodaju Paxlovida u Njemačkoj. To znači da lijekove ubuduće više neće plaćati njemačka vlada, već zdravstvena osiguranja - koja će sada morati izdvajati znatno više novca. Prema podacima državnog zdravstvenog osiguranja AOK, lijek će sada u ljekarnama koštati 1149,19 eura po pakiranju.

Prema riječima glasnogovornice kompanije Pfizer Carolin Crocket, "cijena je rezultat pregovora o iznosu nadoknade s Udruženjem zakonskih (državnih) zdravstvenih osiguranja (GKV) i "zasnovana je na značajnoj dodatnoj koristi" koju su liječnici i predstavnici zdravstvenog osiguranja priznali u tzv. Zajedničkom saveznom odboru". Osim toga, farmaceutski gigant Pfizer je u odgovoru WDR-u, NDR-u i SZ-u naglasio kako dogovorena cijena uvijek "ovisi o uvjetima na određenom tržištu". Paxlovid je namijenjen sprečavanju teških oboljenja nakon zaraze COVID-om. I kancelar Olaf Scholz je koristio tablete Paxlovid nakon što se zarazio koronom. Isto su učinili i ministar financija Christian Lindner (FDP) i ministar zdravstva Karl Lauterbach (SPD), piše Deutche Welle.

