ACCUWEATHER OBJAVIO PROGNOZU ZA LJETO: Toplinski valovi, jake oluje, prijeti nam i elementarna nepogoda

S dolaskom ljetnih vrućina, dolazi i povišen rizik od suša u dijelovima istočne Europe.

Iznimno vrući i sparni ljetni mjeseci

Vrućina će pogodovati i visokom riziku od šumskih požara u Francuskoj, Njemačkoj i u Alpama tijekom ljeta. Česte pojave grmljavinskih nevremena i oluja mnogima će kvariti planove na otvorenom, a s time stiže i povećan rizik od poplava, od južne Italije do juga Balkana. Ljetni će mjeseci u dijelovima zapadne i središnje Europe biti iznimno vrući i sparni. Očekuje se da će se temperature penjati do 32 stupnja Celzijeva, a tako će biti tijekom cijelog ljeta, od lipnja do kolovoza. Accuweather takvo vrijeme predviđa u Francuskoj, Italiji i Njemačkoj.

Loš utjecaj toplinskog vala na zdravlje

Najintenzivniji toplinski val dići će temperature i do 38 stupnjeva na jugu Francuske te na sjeveru Italije. ‘Zabrinuti smo da će toplinski val trajati do kraja ljeta, što bi moglo biti opasno za one najmlađe, ali i za stariju populaciju. Zbog toga očekujemo i lošiju kvalitetu zraka, što će posebno utjecati na starije i na one sa zdravstvenim problemima’, kažu meteorolozi Accuweathera Alan Reppert i Tyler Roys. Kombinacija vrućine i suhog tla i vegetacije mogla bi dovesti do rizika od požara većeg nego ranije. Posebno su u opasnosti jug Francuske, sjever Italije i jug Njemačke.

Iako se od lipnja do kolovoza očekuje manje padalina nego inače, sve oluje koje se u tom razdoblju dogode, bit će iznimno jake. Vjetrovi će biti razorni, a moguće su i poplave nakon takvih oluja. Dijelovi zapadne i središnje Europe bit će pod rizikom za opasne vremenske prilike ovog ljeta, a najrazornije oluje se očekuju u istočnoj Europi zbog iznimno velikih vrućina. Kombinacija takvih vrućina i vlažnog zraka s Mediterana postavit će temelje za jake oluje u Poljskoj, Češkoj, Bjelorusiji i Litvi. Nakon takvih će oluja ostajati razorni vjetrovi i poplave, a očekuje se i poremećaj u zračnom prometu. Najsnažnije od tih oluja mogle bi stvoriti i snažne uragane.

Na Balkanu nestabilno

Osim toplinskih valova i jakih oluja, ljeto će imati periode sušnog vremena uz temperature nešto više od prosječnih za to doba godine. Najveći dio Europe može očekivati ljeto sušnije nego inače, no u dijelovima Italije i na Balkanu očekuje se više kiše nego obično u to doba godine. Na tim su područjima moguće i oluje, a najveća zabrinutost vlada zbog poplava. Nešto slabije oluje očekuju se u Italiji, Albaniji, Bugarskoj i Rumunjskoj, no tamo bi takve oluje mogle uzrokovati opasne poplave. Na tim se područjima očekuje nestabilno vrijeme i puno kiše, koja bi na nekim mjestima mogla padati i tri do pet dana bez prestanka, što bi moglo uzrokovati poplave i klizišta.

Ti periodi nestabilnog vremena spriječit će dugotrajne toplinske valove ovog ljeta, što će biti kontrast ekstremnim vrućinama kakve su bile na Balkanu prošle godine, javlja Accuweather.