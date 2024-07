Nakon atentata na Donalda Trumpa postavlja se mnogo pitanja o kojima smo u RTL Direktu razgovarali s profesorom s Fakulteta političkih znanosti, Zoranom Kurelićem.

Izgleda da će Donalda Trump ponovno biti američki predsjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da, u ovom trenutku tako izgleda, ali ovaj trenutak je početak konvencije koja će proći vjerojatno super za Trumpa. Onda nakon mjesec dana imamo konvenciju demokrata. Ako demokrati promijene kandidata i nađu nekog zanimljivog onda bi se stvari do studenog opet mogle zakomplicirati. U ovom slučaju Trump pobjeđuje Bidena, ali to nije od atentata već od debate."

Vratimo se na atentat, fotografija Trumpa sa stisnutom šakom obišla je svijet. Prikazuje Trumpa kao heroja, mučenika, Bog ga je spasio. Bolje za njega nije moglo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trump je rekao da je spašen pukom srećom ili Bogom. obje paradigme su otvorene. Ili je sreća ili je Bog, ali u nekoliko intervjua je spomenuo Boga nekoliko puta prema tome nije ovo bez veze. Objektivno fotografija je ispala senzacionalno. Kad sam je gledao vidio sam prvo fotografiju onda sam pročitao da je atentat. Mislio sam da je namještena fotografija, uopće nisam znao da je fotografija pravog atentata. Mora mu se odati priznanje da je nakon što je tamo bio neko vrijeme poklopljen s pet agenata, ustao i njegova reakcija je izgledala ne toliko lijepa i moćna kao na fotografiji, izgledao je kao uzdrmani starac, ali činjenica je da je njegova reakcija bila 'borba' s uzdignutom šakom prema tome to je upravo ono što želi.

Nema sumnje da će to dobro iskoristiti već prikuplja i donacije s tom fotografijom. Ovo svakako ide u njegovu korist.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da, dosad je bio mučenik pravnog sustava i bio je žrtva ukradenih izbora, dovodio je u pitanje temelje američke države. demokrati Trumpa doživljavaju kao ozbiljnu prijetnju za politički sustav jer dovodi u pitanje legitimnost demokratskih izbora. Drugi problem je da dovodi u pitanje čitav pravni poredak i kad imate takvog čovjeka i takvog kandidata činjenica je da je demokracija dovedena u pitanje. Uspoređivati ga s Hitlerom je suludo, ali da je čovjek objektivan problem za Amerikance je."

Mnogi Trumpovi pristaše i Ruse tvrde da mu je Biden nacrtao metu na leđima jer ga je prikazivao kao fašista, kao prijetnju demokraciji, uspoređivao ga s Hitlerom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Povučene su reklame, Biden je morao prekinuti kampanju, njegov govor nije bio protukandidatov govor nego predsjednički govor i od nekoga tko miri naciju. Povukao je sve reklame zato što većina tih reklama govore da je Trump ugroza za demokraciju."

Sada su se teze smirile, Biden je do jučer govorio da je Trump Hitler, a sada mu želi brz oporavak. Svi pa čak i mediji su odjednom smirili tenzije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi Amerikanci su se prestrašili toga što bi se dogodilo da Trump nije okrenuo glavu, dva centimetra i bio bi mrtav."

Usudite li se reći što bi bilo da se to dogodilo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imali bi spontane reakcije gnjeva, eksplozije optužbi, ali s druge strane reakciju koja je slična sadašnjoj, reakciju ogromnog straha da ne dođe do građanskog rata. Pojavili bi se sigurno ozbiljni glasovi sa svih strana koji bi ovu eksploziju pokušali smiriti. Oni se boje kao nacija naoružana do zuba da se različite političke grupacije međusobne ne počnu ubijati i to bi se možda i dogodilo da je Trump ubijen."

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku: