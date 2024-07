Naziva ga genijem, idolom, s Donaldom Trumpom prijateljuje više od 40 godina. Upoznao ga je u Americi, uz pomoć Trumpa je jedno od najpoznatijih natjecanja ljepote - doveo u Hrvatsku. Riječ je o Vladimiru Kraljeviću, vlasniku licence Miss Universe Hrvatska, koji nam je otkrio kako ga je atentat na Trumpa duboko uznemirio.

"To je jedan od najboljih ljudi koje sam sreo u mom životu, to je čovjek koji misli brzo, radi brzo i ima rezultat. Kad me moj sin nazvao jučer u 2 u noći iz New Yorka, plakao sam, kaže tata pucali su na Trumpa. Rekoh to nije moguće. On mi je jedan od najvećih frendova u životu. Znam da je to teško povjerovati, jer je predsjednik Amerike, ali ja ga znam, znam cijelu familiju", kaže Kraljević.

Jeste li se čuli s njim od incidenta?

"Čuo sam se, ali ne smijem reći imena svi su jako žalosni. Jedan od najžalosnijih u životu mi je to bio jer to mi je frend, lako za predsjednika, on mi je frend. Ja bih sutra, kaže daj krv, odmah bi rekao, evo vadite. Toliko ga volim. Napravio je za mene puno u životu", zaključuje Vladimir Kraljević, prijatelj Donalda Trumpa i vlasnik licence za Miss Universe Hrvatska.

