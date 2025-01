Josip Dabro više nije ni ministar ni potpredsjednik Vlade.Nakon što je objavljena skandalozna snimka, premijer Andrej Plenković savjetovao mu je da podnese ostavku. On je to učinio, a Plenković ostao bez drugog ministra u tri mjeseca. Jutro nakon smjene - optužbe za kriminal u poljoprivredi.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava koji je pokazao razumijevanje za Dabrino pucanje. Ali i dao do znanja da na Dabru itekako računa, posebno na skorim lokalnim izborima

Je li ovo preraslo u pravi sukob između HDZ-a i DP-a?

Nije i neće dokle god poštujemo postignute dogovore i dok se uvažava činjenica da je DP ključan čimbenik vladajuće većine koji ima svoje programe, programske ciljeve i koje naši ministri i naši državni tajnici i svi ostali dužnosnici moraju provoditi.

Josip Dabro je rekao da je premijera upozoravao na kriminal u Hrvatskim šumama, a da je šef rekao da se o svemu šuti. Možemo li odmah riješiti tko je taj šef. Je li to premijer ili ste to vi?

Josip Dabro je postigao niz izvrsnih rezultata u vrlo kratko vremenu u Ministarstvu poljoprivrede. U Hrvatskim šumama gdje je ministar Dabro sukladno reviziji koju je naručio detektirao određene propuste u poslovanju Hrvatskih šuma zbog čega je odbio dati razrješnice članovima uprave društva. I to je priča koja je otprilike dovoljna za reći u ovom trenutku.

Ali tko je šef? Je li to premijer?

Kad govorimo o Vladi naravno da možemo govoriti da je premijer taj koji je prvi ministar u Vladi ili predsjednik Vlade na hrvatski. Kad govorimo o DP-u u njegovom programu znamo tko je predsjednik i tko je zadužen za vođenje tih politika.

Je li Dabro prijavio taj kriminal institucijama?

Sukladno dogovoru koji DP imao s HDZ-om Hrvatske šume potpale su pod resor ministra Dabre i DP-a tamo treba dobiti čovjeka iščistiti stvari do kraja i konačno omogućiti da se sve nepravilnosti uklone. Moram reći da mi je jako žao što je došlo do ove afere upravo u trenutku kada smo trebali ući u Hrvatske šume i napraviti tamo reda.

Je li nastavljate suradnju s HDZ-om unatoč ovim prozivkama? Vaš bivši ministar je rekao da oni nisu reagirali na kriminal i korupciju

Kad mi postavljate pitanje zašto nije ukazao i prijavio - nije ministar Dabro zadužen tu da prijavljuje niti koji drugi ministar. Ako je revizija nešto utvrdila onda se zna postupak kako dalje ide. Vezano za prijavu drugog događaja - prijetnji koje je ministar Dabro imao, a sukladno tome i zaštita od pripadnika MUP-a.

Tko mu je prijetio, je li se zna?

Zna se, ali to pitajte institucije koje su zadužene za provedbu istražnih radnji. Sam sam svjedočio nazočnošću policijskih službenika u njegovoj neposrednoj blizini i apsolutno treba zaštititi integritet svakog ministra

Koji je bio povod prijetnji?

Vezano za poslovanje iz domene njegovog resora. Ali svaki ministar moga imati svaku moguću sigurnost kako bi mogao kvalitetno raditi svoj posao i kako ga se ne bi moglo ucjenjivati, a kamoli mu prijetiti.

Kako ćete nastaviti dalje suradnju s HDZ om s obzirom na to da s jedne strane Dabro proziva da nisu reagirali na kriminal i korupciju, a s druge strane vraća se u Sabor.

Ministar Dabro je, na žalost, platio cijenu, kako je i sam rekao i kako je pokazao svijest za jedno neprimjereno ponašanje u kojem nismo znali i to je apsolutno jedan čin kojeg je morao napraviti i hvala mu na tome, ali od njega očekujem jednako kao i od Vlade i koalicijskih partnera da se svatko drži svoga dogovora i svojih zadaća.

Dakle, nastavljate surađivati s HDZ - om i Vladom, nastavljati dizati ruke za vladajuću većinu, ona nije ugrožena?

Što se tiče Domovinskog pokreta, mi smo odgovoran partner u Vladi, naravno, odgovorni najviše svojoj stranačkoj strukturi i građanima Republike Hrvatske i kanimo provoditi programe koje smo si zadali. Unatoč svim pesimističnim prognozama, Josip Dabro je napravio izvrstan posao kao ministar.

Ostaje resor poljoprivrede Domovinskom pokretu. Tko će biti novi ministar? Je li se o tome već razgovaralo?

Razgovaramo o tome. Dajte nam nekoliko dana da pokušamo pronaći čovjeka koji će biti u stanju uhvatiti se u koštac sa svim ovim pritiscima od strane lobija, ucjena, itd.

Jest vi za to zainteresirani?

Ja osobno nisam za to zainteresiran, ali će Domovinski pokret, jednako kao i u slučaju ministra Gabre, naći dovoljno jaku i čvrstu osobu koja će moći napraviti reda u resoru kojim se bavi.

Ranije ste bili žestoki kada je bilo u pitanju situacija s Bartulicom i Ferrarijem, a prema Dabri ste bili prilično blagi. Rekli ste da je bećar. Biste li sada preformulirali tu izjavu?

Spominjete Ferrari u kontekstu prijetnji ministru Dobri ili u nekom drugom kontekstu.

U kontekstu da su tada osudili to ponašanje?

Jesam. Jednako tako sam i rekao da je to nešto što sam ne bi napravio i što je neprimjereno.

Ali bećar je čovjek koji se veseli, jede i pije, a ne koji puca iz pištolja?

Recimo to ovako. Dakle, za sve ove pravovjerne čistunce i bezgrešne ljude koji sada iz udobnih fotelja prozivaju ovako i onako - znači s ovakvim tipom ponašanja se apsolutno ne slažemo i to smo rekli. Naši ministri moraju pružati primjer odgovornog ponašanja, što ovo nije. I zato je Josip Dabro svojom odlukom, nažalost, platio cijenu. Međutim, podsjetit ću i te sve pravovjerne da je Josip Dabro odrastao s 8, 9 i 10 godina na prvoj liniji bojišnice u kraju u Vukovarsko - srijemskoj županiji koja je najviše dala u Domovinskom ratu. Na žalost, odrastao među oružjem, kao i svi mi gdje je to oružje bilo znak ponosa, digniteta, dostojanstva, slobode

Zato ne bi trebao pucati.

Rat nosi svoje posljedice iz udobnosti i možda nekakvih krajeva koji rata nisu vidjeli, lako je pričati. Dakle, govorimo o čovjeku koji je imao desetak godina u vrijeme Domovinskog rata. I onaj tko misli da nema posljedica tih događaja na teško stradalom području jer je za mene običan licemjer.