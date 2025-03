Propada li Tesla? Zbog politike Elona Muska, auto je na meti vandala, vozači ljuti, a dionice padaju

Prizori koji izgledaju kao iz nekog rata, stigli su nam iz Las Vegasa. Gdje su nepoznati počinitelji bacili molotovljeve koktele na više Tesli. Demolirani su i Teslini autosaloni.

Na pitanje boli li ga kao strastvenog obožavatelja kako pale Tesle po Americi, stručnjak za e-mobilnost i vlasnik Tesle, Igor Kolovrat odgovara: "Pa nisam ja baš toliko strastven obožavatelj, ali me definitivno boli kad se bilo što pali i uništava. A posebno ovako lijep, kvalitetan i uzbudljiv automobil".

Domaći teroristi

U sve se uključio i FBI. Za njih je ovo terorizam, baš kako je nedavno i Trump rekao svi koji napadnu Muska i Teslu bit će označeni kao domaći teroristi.

Zašto? Pa vjerojatno zbog Muskove, nazovimo, "nespretne" predstave, gorući problemi nisu zahvatili samo automobile. Sve brže gore i Tesline dionice. Samo ove godine pale su za više od 40 posto. Američke ulice pune su prosvjednika koji viču "Bojkotirajte Teslu, Teslu financira fašizam, deportirajte Muska, zaustavite Elona".

Nazi-vozilo

Pa se tako po mnogim Teslama po cijeloj Americi mogu vidjeti i ove naljepnice. "Kupio sam ovo prije nego je Elon poludio." A jedan drugi proizvođač iskoristio je priliku pa se našalio s naljepnicom: "Kupio sam ovo nakon što je Musk poludio." Istina, kasnije su izbrisali objavu. Ali da, oni koji Teslu imaju od prije, ne žele da ih se veže s nacizmom.

"Nije to nikakvo nazi-vozilo. Ako ćemo tako govoriti, onda ljudi ne bi trebali kupovati Volkswagene. Buba je bila hippie vozilo, a dizajnirao ju je Adolf Hitler. U istom kontekstu možemo govoriti o Mercedesu u kojem se Hitler osobno vozio", komentirao je Kolovrat.

Iako je i dalje najprodavaniji električni auto u Americi, njihova prodaja pala je za 11%, u odnosu na siječanj prošle godine. A u Europi, pazite sad za 45%.

"Europa je prije svega razočarana Muskovim političkim odabirom i nekakvim kontroverznim odlukama koje je donio u posljednje vrijeme. U Americi taj pad nije toliko izražen kao u Europi, ali se isto tako dogodio", kaže glavni urednik Auto, motor i sport magazina Kristijan Tićak.

A Muskov najbolji frend?

A budući da je Elon Musk tako u samo posljednja tri mjeseca izgubio čak 121 milijardu dolara, možda je vrijeme da se zapitamo - propada li Tesla?!

"Ja ne bih rekao da propada. Ona trenutačno gubi na vrijednosti zbog raznih događanja koja su se odvila uokolo CEO-a same kompanije", kaže Tićak.

CEO za sve je okrivio woke ljevičare. Musku kao odjednom nije jasno odakle sva ta mržnja i nasilje prema njemu.

"Puno je veća korist koju taj čovjek radi, nego negativnost. Ali antipatičan je. Jednostavno je ljudima antipatičan. Nije ni meni drago kako se ponaša i što radi, ja se nikad ne bih tako ponašao…", kaže Kolovrat.

Da je odličan auto, misli i Muskov najbolji frend Donald Trump. Predsjednik Amerike i sam si je kupio jednu Teslu kako bi podržao Elona.

Bijelu Kuću pretvorio je u auto salon pa su već krenule i šale na taj račun. Ali kako ih drugi više ne kupuju kao prije, moguće je da bi cijena najpopularnijih električnih automobila na svijetu - mogla pasti.

"Svaka kompanija mora pronaći način da dođe do svojih kupaca. Ako i to bude jedno od sredstava kako doći do novih kupaca, sigurno je da će cijena morat pasti", kaže Tićak.

A možda i neće. A možda to sve neće ni dotaknuti Elona Muska. Jer on već sada X-a o tome kako će na Marsu jednog dana imati Space X bazu. Pa možda ako nigdje drugdje Marsom budu vozile svemirske Tesle. S Muskom se nikada ne zna.