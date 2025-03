Kako je Vladimir preveslao Donalda? Analitičar Tadić: 'Postoji jedan specifičan odnos...'

Doveo je rivala na svoj teren, a primirje stavio na led. Zabio je gol, vratio loptu, ok pak, glavnoj svjetskoj sili. Da, dogovor da izolirani Rusi s Amerikancima odigraju hokejašku utakmicu najbolja je potvrda da je Vladimir Putin u telefonskom razgovoru nadigrao Donalda Trumpa.

"Čitav svijet očekuje da se njih dvojica na neki način približe kraju rata, ubijanja i ljudskih stradanja u Ukrajini, a oni se bave hokejom na ledu! I time na koji način Rusiju, olinjalu regionalnu silu, vratiti u rang supersile da bude al pari sa SAD-om. To je bila prava svrha razgovora", ističe vanjskopolitički analitičar i bivši saborski zastupnik Tonči Tadić.

Više od dva sata trajao je, kažu u Moskvi, najdulji razgovor ruskog i američkog predsjednika u novijoj povijesti. I još sinoć je na ruskim televizijama prikazan u pobjedničkom tonu. "Najvažnija svjetska priča je telefonski razgovor Vladimira Putina i Donalda Trumpa, detaljna i iskrena razmjena mišljenja", otvorila je svoje vijesti jedna režimska televizija, dok je druga istaknula kako je "ključnim uvjetom za sprječavanje eskalacije Vladimir Putin nazvao potpuni prekid strane vojne i obavještajne pomoći Kijevu".

Po principu uzmi ili ostavi

Istodobno, Trump je na Fox Newsu pričao drukčije. "Nismo razgovarali o pomoći. Zapravo, nismo uopće razgovarali o pomoći. Razgovarali smo o puno stvari, ali o pomoći se nikada nije razgovaralo", rekao je američki predsjednik.

Od tih puno stvari o kojima su pričali najvažnije je da je Putin odbio trenutačno bezuvjetno 30-dnevno primirje, već dogovoreno s Ukrajinom, a bome nije ni pritisnut da napravi ikakve ustupke, bilo Ukrajini, bilo Americi. "Predsjednik Trump je najavljivao da će on dati prijedloge po principu uzmi ili ostavi, ali očito je da se on tako odnosi samo prema Ukrajini, dok s Rusijom pregovara. I ono što on dogovori s Rusijom, to će pokušati nametnuti Ukrajini", primjećuje analitičar i bivši hrvatski ambasador u Moskvi Božo Kovačević.

Čak je i deal o razmjeni po 175 zarobljenika sa svake strane čime se Trump pohvalio, prema tvrdnjama Kijeva dogovoren ranije. Ovi vojnici išli bi dakle doma i da se Trump i Putin nisu ni čuli. A i dogovor da neće napadati energetsku mrežu prekršen je odmah, kažu iz Kijeva. Iako Moskva tvrdi da su dronove koji su već bili u zraku sami srušili. Ali neki su ipak prošli.

"Za nas je crvena linija priznanje privremeno okupiranih ukrajinskih teritorija ruskim. To nećemo prihvatiti", izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas u službenom posjetu Finskoj. No, nakon jučerašnjeg razgovora, još je veća šansa da će okupirano ostati okupirano, da Ukrajina nikad neće u NATO, a da bi se Rusiji mogle ukidati sankcije i vraćati je na globalnu scenu.

Pregovora zapravo nema?

"Što god Putin kaže za Trumpa je ok. Mislim, koji je to način pregovora, što je u tome senzacionalno. Prosječni prolaznik bi pregovarao jednako dobro tako. Tu zapravo nema pregovora, nego čuješ što Putin kaže i kažeš super", kaže Tonči Tadić.

Europljani? O njima ni riječi. U Briselu su skeptični i očekuju da se ruska ratna ekonomija okrene prema njima. "Ta ulaganja raspiruju njezin agresorski rat u Ukrajini, dok se priprema za budući sukob s europskim demokracijama", rekla je predsjednica Europske komisije Ursula Von Der Leyen.

O uključivanju Ukrajine u pregovore, isto ništa. Kao da se Trump vratio odnosu prema Zelenskom kakvog je imao za njegova posljednjeg posjeta Bijeloj kući, kada mu je prijetio i ponavljao da bez Amerike nema šanse i da mora prihvatiti pregovore i primirje. "Ovo što radi predsjednik Trump nedvojbena je pomoć Putinu u tome da Ukrajinu prisili na kapitulaciju", smatra Božo Kovačević.

Zašto, pitate se možda. Odgovor bi mogao biti u Trumpovu jedinstvenom pristupu. "Bilo kome drugome, britanskom premijeru, francuskom predsjedniku, kanadskom premijeru, ukrajinskom predsjednik, bilo kome na planetu Zemlji, Trump će se postaviti kao gazda i postavljat će mu uvjete. Osim jednom čovjeku, a to je Vladimir Putin", ističe Tonči Tadić, a na pitanje znači to da ga se boji, kaže da "postoji nekakav specifičan odnos".

Kakva Ukrajina, kakva Europa, zahvaljujući tom specifičnom odnosu izgleda da se rađa ključno savezništvo između Trumpa i Putina.