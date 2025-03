Musk šokirao: 'Postoji zavjera protiv mene i Tesle, žele me ubiti'

Milijarder Elon Musk u razgovoru za Fox News izjavio je da se postoji zavjera protiv njega i tvrtke Tesla, čiji je izvršni direktor, prenosi Daily Mail.

Musk, koji je također neformalni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa i šef Odjela za učinkovitost vlade (DOGE), rekao je da ga "određeni likovi žele ubiti" zbog pokušaja da "smanji vladino rasipanje i prijevare".

"Ispostavilo se da se ljudi jako uzrujaju kada im oduzmete novac koji primaju na prevaru. Oni me zapravo žele ubiti jer zaustavljam njihovu prevaru. Žele naštetiti Tesli jer zaustavljamo užasno rasipanje i korupciju u vladi", tvrdi Musk.

'Veće sile na djelu'

Musk je natuknuo da bi iza napada na Teslina vozila i prosvjede pred prodajnim salonima mogle stajati lijevo orijentirane skupine. Sličnu ideju zastupaju i neki konzervativni zastupnici. "Mislim da su na djelu veće sile. Tko to financira i tko to koordinira? Ovo je ludo. Nikad nisam vidio ovako nešto", rekao je Musk u razgovoru s novinarom Seanom Hannityjem.

"Tesla je miroljubiva tvrtka. Nikada nismo radili ništa loše. Nikad nisam radio ništa štetno, radio sam samo produktivne stvari. Tako da mislim da se ovdje događa neka mentalna bolest", dodaje Elon Musk.

Trump zaprijetio

Podsjetimo, diljem SAD-a prosvjeduje se ispred Teslin autosalona, a neki su prerasli i u ekstremne incidente. Tako je u utorak ujutro piroman molotovljevim koktelima zapalio pet automobila, a onda je po njima počeo pucati pištoljem. Prošlog tjedna oko 250 aktivista okupilo se ispred izložbenog prostora u New Yorku s plakatima na kojima je pisalo "Blokiraj fašizam" i "Musk mora otići". Prosvjednici su vikali da Musk nije izabran te da se demokracija mora zaštititi.

Trump tvrdi da je to terorizam. "Oni štete velikoj američkoj tvrtki. Dopustite mi da vam kažem - ako to učinite Tesli, ako to učinite bilo kojoj tvrtki… Uhvatit ćemo vas i proći ćete kroz pakao", poručio je Trump iz Bijele kuće.

