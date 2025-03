Gostovanje hrvatskog novinara kod Mojmire razbjesnilo Vučića: 'Da tom bolesniku odgovorim'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno se obrušio na hrvatske medije, ovog puta izravno se obrušio na novinara Telegrama Denisa Mahmutovića kojeg je nazvao "bolesnikom".

Podsjetimo, Mahmutović je izvještavao s prosvjeda u Beogradu te je kao gost Mojmire Pastorčić u RTL Direktu rekao: "Ja Aleksandru Vučiću, ne vjerujem kad kaže koja je godina. Ne vjerujem mu apsolutno ništa, taj čovjek je dosad pokazao zavidnu razinu nepoštivanja demokracije i ljudskih prava. Nimalo me ne bi čudilo da je koristio represivni aparat, a pogotovo ovako ozbiljan."

Na pitanje kako je izgledalo kad iz Hrvatske dođe u državu gdje netko kao Vučić govori što želi - umanjuje broj prosvjednika, koristi silu, straši, unaprijed govori o nekom nasilju, Mahmutović je odgovorio: "To izgleda odvratno, orvelijanski. Ovi prosvjedi pokazuju koliko je ta zemlja nažalost nazadovala, koliko je metastazirala u taj pornografski tabloidski pakao - u kaos. Taj čovjek je vrhunski propagandist."

'Da tom bolesniku odgovorim nešto...'

Gostujući u ponedjeljak na TV Pink, Vučić se reagirao ma Mahmutovića te rekao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da tom bolesniku odgovorim nešto. Kada imate toliko i takvu mržnju, to vas izjeda, ali oni imaju zadatak od njihove sigurnosne ili bezbednosne agencije. Kao temu, ona mora da bude Aleksandar Vučić, imaju autore koji moraju da pišu tekstove protiv mene na različitim portalima i platformama i da učestvuju u mom rušenju. Ali oni nikad ne rade sami, oni rade kao bedni prilepak službe neke druge, veće zapadne službe. Oni im narede, ali kao što su i u Drugom svetskom ratu bili najveći zločinci iz ustaškog pokreta, tako i danas, kad im kaže ta služba, oni moraju da učestvuju u rušenju Vučića, oni moraju da budu glavni."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mahmutović je na društvenim mrežama podijelio Vučićevo gostovanje na TV Pink pa komentirao: "Aleksandar Vučić me prozvao u intervjuu na Pinku. Na stranu što me predsjednik Srbije oslovio bolesnikom, moram reći da mi se jako sviđa novi nadimak. Bedna prilepak služba. To još nisam čuo".

Cijeli članak o Mahmutoviću kod Mojmire pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO Denis Mahmutović o Vučiću: 'Svi sad napokon vide car je gol, kužan, raspada se'

Tekst se nastavlja ispod oglasa