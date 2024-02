Za pjesmu Babaroga kriva je perad, a s njom će se Let 3 napokon obračunati.

"Pilići su ucijenili cijeli naš bend. Zatvorili su ostatak benda i nas natjerali da dođemo s njima na Doru", kaže Damir Martinović Mrle dok Zoran Prodanović Prlja ističe:

"Kukavice nismo i jednostavno kada smo već sad prisiljeni na ovaj gnjusni čin, napravit ćemo to najbolje što možemo".

Ako uspiju pobijediti, bili bi prvi hrvatski predstavnici s drugim Eurosong mandatom, odnosno prvi koji bi nas predstavljali dvije godine zaredom. A iako je do pobjednika još šest dana, o Letovcima se itekako priča.

Na najvećoj stranici koja okuplja Eurosong obožavatelje, Let 3 nisu jedini koji izazivaju oduševljenje. Mnogima se jako svidio i Baby Lasagna i njegova pjesma Rim Tim Tagi Dim. S klupe je, kao rezerva, ušao na Doru, a sad je glavni favorit.

Za hrvatske kladionice - glazbenik neobičnog imena je broj jedan. Baby Lasagna iza sebe je tako ostavio Let 3, Eugena, Vatru i Damira Kedžu.

"Ne osjećam tako veliki pritisak jer sam favorit na kladionicama, osjećam pritisak kao i svi drugi natjecatelji ili se ja barem tako nadam. Meni je najdraži i najbolji Let 3 i otvorio je veliki put ka rock glazbenicima u kontekstu Dore, pa su oni moji trenutni favoriti", kaže Baby Lasagna.

Pjesme osim što moraju imati pamtljivi tekst, moraju ga imati što manje - kaže nam glazbeni kritičar, jer to na Eurosongu puno bolje prolazi. A kad smo kod teksta, ove godine na Dori će se čak 16 puta pjevati na hrvatskom, a samo sedam na engleskom jeziku.

"Let 3 je to super prošle godine napravio s Mama ŠČ. Svi su guglali to jer nitko nije znao što to znači i pokazali su da se s pjesmom na hrvatskom može dobro plasirati. Pogotovo sad u doba interneta kada se europska publika pokušava zainteresirati o čemu se radi pa guglaju.", kaže nam glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.

Da će ga se masovno guglati, nada se i treći favorit s kladionica. Eugen je glumac, pa mu izlazak na scenu i ne stvara neku tremu, a nada se da će se 13 sati na buri na otoku Pagu gdje je snimao spot, na kraju isplatiti.

"Pa sinonim za Dalmaciju je bura, pa kad snimaš tako po noći normalno da ti i je i ladno i sve, ali ljudi su preživjeli i gore. Nadam se da će ljudi shvatiti poruku pjesme, masu ljudi je prepoznalo da sam je posvetio nekome tko nije više s nama, i zahvaljuju mi na tome jer su i oni izgubili nekoga. Prepoznajem se u toj pjesmi", kaže glazbenik Eugen.

Zato nitko neće prepoznati Mishu. Misteriozni glazbenik koji pjeva o jednom danu, jedini nastupa skrivenog identiteta.

Zato su publici dobro poznati Damir Kedžo koji iako je već jednom pobijedio na Dori, nikada zbog pandemije nije otišao na Eurosong. Tu je i Saša, Tina nema, ali stiže zato ET nakon osam godina pauze te Vatra koju slušamo već 25 godina.

"Moji favoriti su ove godine oni koji inače rade dobre albume, poput Stefany Žužić, Pavela, Barbare Munjas, Splittersa koji su imali odličan album prošle godine. Moram reći i da ono što glazbeni kritičari vole, nema nikakve veze s eurosong publikom koja preko televizora glasa za neke sasvim druge, svoje favorite", ističe Horvat.

A prije nego smo uopće izabrali predstavnika koji će ići u Švedsku ne stojimo loše. Na kladionicama je Hrvatska već sada sedmi favorit. Valjda ćemo se nakon izbora popeti i za koje mjesto više.