Rast cijena samo je jedna od stvari koje nas vjerojatno čekaju u 2025. O svemu ostalom u novoj godini urednica i voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić razgovarala je s reporterom Petrom Panjkotom.

Krenimo s predviđanjima kad je u pitanju politika. Kakve su šanse da Dragan Primorac postane hrvatski predsjednik?

Mora stići 30 posto ili gotovo pola milijuna glasova zaostatka, sve to mora napraviti u deset dana i kako stvari stoje ima samo jedno izravno sučeljavanje. Dakle, unatoč tome što je Primorac danas zavrnuo rukave i pozvao na "pravi fajt", nećemo biti neki Nostradamusi ako kažemo da u drugom krugu ipak neće biti iznenađenja i da Zoran Milanović ostaje predsjednik još pet godina.

Vidjeli smo još u izbornoj noći da je Milanović pružio ruku pomirenja Vladi. Hoće li je Plenković prihvatiti ili nas čeka još malo tvrde kohabitacije?

Odmah su idući dan premijera pitali o toj ispruženoj ruci i on nije izričito rekao ne, ali je govorio o političkoj demagogiji i prljavoj igri. Kako u drugom krugu i tom pravom fajtu Milanović vjerojatno neće štedjeti premijera ni HDZ, potpisujem na tvrdu, pa još malo tvrđu kohabitaciju.

Ovo je bila superizborna godina. Sljedeće godine nas čekaju lokalni izbori, možda najzanimljiviji u Zagrebu. Hoće li Tomislav Tomašević dobiti povjerenje još četiri godine? Dosta su kritični Zagrepčani prema njemu.

Da, kad bismo sudili po društvenim mrežama, mnogi Tomaševića doživljavaju kao glavnog krivca za baš sve što se u gradu događa, prije svega za prekrcane kontejnere i prometni kaos u gradu. Imamo HDZ i bivše Bandićevce i malo desnije stranke, ali i SDP koji je s njima u koaliciji, ali idu samostalno na izbore i imat će svog protukandidata. Ono što je za Možemo olakotna okolnost jest da se u niti jednoj od spomenutih opcija nije isprofiliralo niti jedno iole jače ime koje bismo već sada mogli smatrati ozbiljnim konkurentom Tomaševiću. Ali, u pet mjeseci se štošta može promijeniti, recimo da HDZ u utrku za gradonačelnika predloži bivšeg ministra financija, uvijek popularnog Zdravka Marića.

Od ratova do Oscara

Kao predsjednik će ponovno prisegnuti Donald Trump, i onda zaustaviti ratove?

Ostalo nam je još 18 dana do inauguracije, dakle 19 dana do kraja rata u Ukrajini, ako ćemo tumačiti tako onako njegovu izjavu da će zaustaviti rat u Ukrajini u 24 sata. To se po svoj prilici neće dogoditi, ali njegov tranzicijski tim navodno radi na tome da Ukrajina i Rusija sjednu za pregovarački stol i navodno šalju signale da će i jedna i druga strana morati biti spremni na kompromise. Kijev vjerojatno za neke veće, ali kako je tu još puno toga nejasno, možemo reći da bi se neko primirje moglo dogoditi, ali nikakvo trajno rješenje se neće izroditi.

Puno je razgovora o njegovom odnosu s Elonom Muskom. Dokad će potrajati ova bromansa?

Tu su razna mišljenja. Maloprije sam vidio taj meme, sad ih ima sve više na račun toga da je Musk pravi predsjednik, a Trump pudlica na lajni. Ako se sjetimo koliki je Trumpov ego i koliko nema šanse da on dugo tolerira da je netko veći frajer od njega… Dok će Musk raditi sve što ide u prilog Trumpu, Musk ostaje. Ali bromansa puca čim se tako nešto više neće događati.

Musk, kad ga već spominjemo, kaže: AFD je jedini spas za Njemačku. Kakve su šanse da AFD osvoji vlast?

Nitko nije ni lani vjerovao da radikalno desna stranka može pobijediti u Njemačkoj, pa se to dogodilo na lokalnim izborima, prvi put nakon Drugog svjetskog rata. AfD je sad po anketama na 20 posto što je najviše što su ikada imali, ali i dalje to ne znači da imaju šanse za osvajanje vlasti. Kladionice im daju oko 15 posto, Kršćanskim demokratima 80 posto, pa možemo predvidjeti da će AfD nakon tih izbora u veljači imati najveći rejting ikada, ali da mainstream stranke neće prihvatiti tu njihovu ponudu da s njima počnu i surađivati. Ostat će izvan vlasti.

Vidjeli smo prošli tjedan masovne prosvjede u Srbiji zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Ima li Aleksandar Vučić razloga za brigu?

Fotografija iz zraka sa prošlotjednih prosvjeda koja možda i najbolje pokazuje da ima razloga za brigu. Ovo je više od sto tisuća Beograđana na Slaviji, koji su 15 minuta šutjeli, tražeći odgovornost oko pada nadstrešnice i da se utvrde krivci za smrt 15 ljudi. A cijela se buna specifična po tome što je predvode studenti koji već mjesec i pol dana blokiraju sve fakultete u zemlji, nemaju vođu, super su organizirani, ne misle odustati ni razgovarati s Vučićem jer ispravno govore da on nije nadležan za njihove zahtjeve. Aleksandar Vučić ima gromoglasnu šutnju i bunt mladih, a ni s jednim ni s drugim se u ovom trenutku ne zna nositi tako da mislim da ima više razloga za brigu nego ikada do sad u 12 godina na vlasti.

Može li tko nadmašiti Baby Lasagnu na Eurosongu?

Hajdemo na malo lakše teme: Hrvatska ima šanse osvojiti Oscara.

Da, nikada od samostalnosti nije bila bliža. "Čovjek koji nije mogao šutjeti" Nebojše Slijepčevića je na shortlisti filmova je za nominaciju za najbolji kratki film, pet od tih 15 filmova će 17. siječnja biti objavljeni kao nominirani. S obzirom na to da je već osvojio Zlatnu palmu u Cannesu, pa onda i Europskog Oscara, možemo prognozirati da će dobiti jednu od tih pet nominacija, a možemo bit ćemo i tako odvažni da mu predvidimo i Oscara, pa da i cijeli svijet čuje za, do ovog filma, potpuno neopjevanog heroja Tomu Buzova.

Ali Eurovizija sigurno neće biti uzbudljiva kao lani, kad smo bili drugi i mislili da ćemo pobijediti?

Da, nažalost, možemo predvidjeti da neće i drugu godinu zaredom biti onog dramatičnog trenutka u kojem kamera snima hrvatskog predstavnika koji pred očima svijeta čeka da vidi hoće li biti prvi ili drugi. Još jedna stvar se neće dogoditi, tko god pobijedio na Dori neće biti šest puta gost u Direktu. Ipak je Baby Lasagna prilično poseban. Ali, rekao mi je Marko sam da su mu najmanje tri pjesme za ovogodišnju Doru totalna bomba, tako da nije isključeno da se opet pojavi i pobijedi neko novo lice.

Panjkota, zašto bi ti naši čitatelji uopće vjerovali kad si lani prognozirao da će Hajduk biti prvak?

Svi su zapamtili samo tu prognozu, ali sve ostale su se ostvarile, sve izbore smo dobro predvidjeli. A kako je ovo godina u kojoj se navršava točno 20 godina od posljednjeg Hajdukova naslova, ajmo opet biti odvažni pa reći da će ove godine titula otići Marku Livaji i ekipi. Dinamo je bio bolji prošlog proljeća, vjerojatno će biti bolji i ovog, sad još imaju zgodnog Talijana za trenera, ali ostajemo hrabri i prognoziramo naslov za Bile.

Rukomet za desetak dana počinje na RTL-u…

Ne možemo to ne spomenuti, Svjetsko prvenstvo dijelom se igra i u Hrvatskoj, posljednji put kada se igralo 2009. Hrvatska je igrala finale protiv Francuza. Možemo reći da nam uvijek paše domaći teren i daje nam krila tako da ćemo odvažno prognozirati Hrvatsku u polufinalu.