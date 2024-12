Mate Mijić: 'Milanović bi u paralelnoj stvarnosti bio dobar predsjednik HDZ-a'

Zoran Milanović je pomeo izbore. Svega 14 617 glasova nedostajalo mu je da pobijedi u prvom krugu i ponovi ono što je dosad uspjelo samo čovjeku od kojeg je posudio slogan: Franji Tuđmanu.

"Prvi lauf je gotov, drugi se vozi, kako sam rekao jutros", bile su prve riječi predsjednika po izlasku iz automobila, a na moje pitanje je li razočaran što se ipak drugi krug dodao je da "trka traje". Tako nam je Zoran Milanović, čim je sinoć stigao pred Tvornicu, suzdržano komentirao svoju dosad najuvjerljiviju političku pobjedu.

Malo kasnije, u govoru pred oduševljenim pristašama ipak je bio za svoje pojmove čak i emotivan. "Hvala vam na ovih 49 i nešto posto, što za mene nije samo brojka, već i zalog jedan zajednički, da budem i emocionalan, kalež iz kojeg ćemo piti zajedno. A piti ćemo zdravu i čistu vodu. Hvala od srca", rekao je Milanović.

Imao je na čemu zahvaljivati. Ne samo da su jedino Franjo Tuđman i Stipe Mesić osvajali više glasova u prvom krugu, nego je Zoran Milanović jako poboljšao i vlastiti rezultat - prije pet godina dobio je malo preko 560 tisuća, ovoga puta gotovo četvrt milijuna glasova više, gotovo 800 tisuća. Da nije glasala dijaspora, drugog kruga ne bi ni bilo.

Osvojio HDZ-ove utvrde

"Sva istraživanja su prije govorila da on ima oko 10 posto birača HDZ-a i nekih drugih desnih. To je sve napravio kroz ovih pet godina. Znači, svi ljudi koji nisu zadovoljni sa smjerom kako Plenković vodi HDZ, plus kompletna ljevica", tumači izborni analitičar RTL-a Krešo Macan.

A čak ni Tuđman '97. nije uspjelo pobijediti u baš svim županijama. U njih osam Milanović je osvojio natpolovičnu većinu, najviše u Istarskoj i Međimurskoj, preko 67 posto. Najmanje glasova dobio je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i tamo velikih gotovo 39 posto.

"Ta "zabranjena ljubav" između tradicionalnijih dijelova Hrvatske i Zorana Milanovića ovdje se ipak potvrđuje. Zoran Milanović, za razliku od svoje stranke, ipak ima ono nešto što dobro sjeda tradicionalističkim biračima, i eto, u nekoj paralelnoj stvarnosti možda je mogao biti jako dobar predsjednik HDZ-a", kaže izborni analitičar RTL-a Mate Mijić.

Ako idemo po HDZ-ovim utvrdama, dobar primjer je Gospić, gdje je HDZ na travanjskim izborima osvojio čak 58 posto glasova, a SDP samo 11 i pol posto. Tamo je jučer Milanović slavio s više od 37, Primorac je dobio 34. Razlika je još veća u većim gradovima, recimo u Zadru gdje je HDZ na parlamentarnim izborima imao 32 posto, a Milanović jučer 46 i pol. A u Sinju, gdje je HDZ u odnosu na SDP u travnju imao više od 20 posto razlike, Milanović je Primorca dobio sa 16 razlike. I u takvoj situaciji, već sada pomirljivo pruža ruku HDZ-u.

"Pružao sam i prije pet godina ruku, ja nisam indijsko božanstvo, nisam Shiva, nemam puno ruku samo jednu desnicu i jednu ljevicu, učinit ću to opet prema onima koji imaju najveću odgovornost prema Hrvatskoj, a to je Vlada i vlast", izjavio je aktualni predsjednik.

Iz današnje izjave premijera može se iščitati - od pružene ruke i primirja neće biti ništa." Ljudi misle da je istina ovo što on govori, da on brani državu od zločestog HDZ-a i mene. Onaj tko može misliti da je to istina, neka mu je sa srećom", zaključio je premijer Andrej Plenković.

Pantovčak ne mari za komentare stranih medija

Njemački portali pišu da je pobijedio čovjek koji je njegovao populističku retoriku i kavanski stil, i obraćao se ne samo lijevim nego desnim i ultradesnim biračima. Spominju i njegove proruske i antizapadnjačke stavove prema Ukrajini. Portal Politico pak jasno piše da je prvu rundu dobio "Hrvatski Trump", zbog njegova populizma i kritika na račun NATO-a i EU. Na Pantovčaku ne fermaju puno strane komentare.

"Predsjednika biraju domaći građani, naši sugrađani oko nas, i oni su odlučili koga žele. Tu priča počinje i završava. A svi strani elementi to mogu samo prihvatiti", izjavio je sinoć u izbornoj emisiji Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika. Ne ferma ih previše ni sam predsjednik, a stav većine fanova vjerojatno je dobro sumirala jedna poznata glasačica. "On je beskompromisan, iskren, jednostavno, jednom riječju - roker", izjavila je glazbenica Alka Vuica.

I što sad? Nakon što je u kampanji za prvi krug govorio bitno manje nego inače, bio na samo jednoj debati i opet dobio s "30 razlike", u drugom krugu gotovo da ne može ništa biti drukčije. "Milanović će nastaviti ovo što je radio i dosad, jer je dalo velikih rezultata. On nema razloga apsolutno ništa mijenjati", kaže Mijić, dok Macan navodi da će "Milanović biti teška kategorija, a Dragan Primorac pero-laka. Znate kako završi, kad završite iz različitih kategorija u istom ringu".

Dakle, slijedi ili najveće čudo u političkoj povijesti Hrvatske ili, gotovo sigurno, predsjednik za predsjednika.