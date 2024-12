Milanovićeva strina: 'Okačite mačku o rep... Imam ja par riči o Zoranu reć'

Malo je falilo za totalni trijumf Zorana Milanovića, na trenutke se činilo da će u nedjelju odnijeti natpolovičnu podršku birača te da će već u prvom krugu izbora odnijeti pobjedu za predsjednika.

Ipak, idemo u drugi krug, gdje će se Milanović protivi Dragana Primorca za ključeve Pantovčaka, a RTL je dan poslije prvog kruga izbora posjetio Glavice Donje, nedaleko od Sinja, rodno mjesto oca Zorana Milanovića.

Tamo smo zatekli Milanovićevu strinu Mariju koja ne skriva ponos jer je njihov Zoran ostvario sjajan rezultat.

"A Bože dragi, mora bit sreća i uzbuđenje! To je bratić moga diteta, to je familija! Dobro se poznamo. Kakav je? Zoran je takav-kakav je! Nema rukavica, on ima čiste ruke, pošten je. To sam stalno govorila kad ste god (novinari op.a.) dolazili. Rezultat očekivali jesmo, ali ne baš tol'ko", oduševljeno je govorila Marija.

Priznaje - nisu mogli davati prognoze koliko bi pobjeda mogla biti.

"Ali rezultat je stvarno izvanredan, rezultat je dobio Zoran! Zoran, nisam ja! Mi smo sritni, stric mu je sritan, rođaci su sritni. Drago nam je, drag nam je", rekla je Marija.

'Pošten i čistih ruku'

Imala je što reći i o Zoranu Milanoviću i njegovom karakteru.

"Pošten je, ima čiste ruke i zato je postiga' takav rezultat. Nema rukavica", rekla je. U mjestu su se izbori pratili do zadnjeg, tako i ona, a onda je krenulo i veselje.

"Slavilo se! Vidit ćemo što će biti sljedeće", oprezno je komentirala.

Kaže, još sinoć Milanović se čuo sa svojima u Glavicama.

"Zoran se navečer čuo sa sinom i stricom, zaželili smo mu sriću, bio je sritan i zadovoljan. Zoran je takav kakav je. Ja bih o Zoranu mogla još par riči reč', a vi novinari možete isto tako malo provuć kroz glavu - da je on ima išta zaprljane ruke, da su bile negdje umočene, sigurno bi se trzale... Oni bi to vadili, vukli, ali ništa nisu mogli izvuć zato što je on čovjek sa srcem i dušom, voljom i željom.

Kad kažu - ovakvi je, nakvi... Je - to si mogu okačiti mačku o rep. Ja njega dobro poznam", uvjerena je Marija.

Misli da će ih u Glavice posjetiti tijekom drugog kruga, a strina ima samo jednu poruku: "Mi smo njegovi, on je naš! Kad god dođe, dobro je došao".

Otkiva nam i specijalitete koje pripreme kad naiđe nećak Zoran. "On je jednostavan, kad dođe uvijek se domaće spremi - ajmo reći janje, arambaši, peka, gradela... Voli on sve, nije ništa njemu za bacit', on je skroman, voli sve poist".