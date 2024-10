Kilogram vrganja skuplji je od kilograma teletine: Doznajemo gdje i kako ih pronaći

U Kupinečkom kraljevcu vrhunac je sezone, u šumi deseci berača. Nije ni čudno jer se na tržnicama kilogram vrganja prodaje i po 30 eura. Kod prodavača uz cestu smo ih mogli kupiti za 15. Gospođa Jolanda u potragu je krenula jučer rano ujutro i napunila svoju vrećicu.

"Treba ići u šumu, treba šetati i treba se učlaniti u gljivare. Ima gljiva koje su samo jednom jestive", kaže Jolanda iz Zagreba.

Gljiva sunčanica, iako je specifična po tome što ima karakteristično visoki stručak, determinator Antun Kiš objašnjava da upravu nju neiskusni znaju zamijeniti za najotrovniju gljivu hrvatskih šuma…

"Kod nas je baš bilo zamjena ove sunčanice sa zelenom pupavkom. Sad bi netko rekao zašto ? Zato kad kiša padne onda se ovo ispere i onda ona može sličiti jednoj staroj zelenoj pupavci i onda može doći do trovanja", kaže Kiš.

U Hrvatskoj raste nekoliko gljiva koje mogu biti po život opasne. I upravo zato svima koji kreću u šumu, preporučuje se da beru samo one gljive koje 100 posto poznaju. U najstarijem gljivarskom društvu - Kamilo Blagaić pozivaju sve zainteresirane da se učlane, nauče osnove i te onda krenu u potragu. Greške pri odabiru mogu biti kobne. "Preporuka svima je da nešto što se ubralo u šumi donese doma pa se na stolu do drugi put pregleda pa se treći put pregleda kad se stavlja u jelo. Znači oprezna nikad dosta", kazala je Vesna Dujlović, predsjednica Gljivarskog društva „Kamilo Blagaić“ .

Jer neke se gljive mogu lako zamijeniti, pogotovo one koje su slične boje i teksture...." Ljudi beru lisičke i onda dođu do nekih lijepih grmova zavodnica i uberu zavodnice. Ona je otrovna gljiva, dovodi do raznih probavnih smetnji i problema", dodaje Dujlović.

I na kraju važno je znati da je za branje je potrebna dozvola koja se besplatno može izvaditi na stranicama Hrvatskih šuma. Postoji i limit branja. Dnevno se smije ubrati do 3 kile gljiva.

