Na tisuće kineskih električnih automobila, u ovom trenutku stoje zaglavljeni u mnogim europskim lukama, i čekaju svoje nove vlasnike. I ta je slika dobra metafora za ono što se upravo događa na europskom tržištu na koje stiže sve više jeftinih auta made in China. Sjećate se i Ursula von der Leyen je najavila da će cijelu stvar detaljno istražiti jer utakmica nije fer, Bruxelles razmatra i veće poreze kakve na kineske aute imaju Amerikanci. Pa je sad u Europu stigao Xi Jinping, izgladiti stvari.

Iako postoji taj mit o jeftinijim kineskim električnim automobilima, ovi koji se prodaju u salonu u Hrvatskoj nisu baš toliko jeftini, konkretno dva navedena u prilogu koštaju 37.900 eura, ovaj je najskuplji, košta 58.900 eura, naravno na to sve idu i poticaji, za svaki se može se dobiti i 9000 eura kao i za sve električne u Hrvatskoj. Prošli tjedan po principu najbrži prst u dva sata je razgrabljeno svih 15 milijuna eura.

"Nema stereotipa toliko koliko ih je bilo prije pet godina", kaže Marijo Matković, voditelj prodaje. Prema kineskim električnim nema stereotipa. Unatoč prizorima o kojima priča cijela Europa.

I sada je najmoćniji državnik svijeta došao najmoćnijem državniku Europe Macronu uz poruku: 'Pusti mi aute'.

O čemu se ustvari radi, iako su službeni razlozi za zastoje Kineza u lukama usporena prodaja, ukinuti poticaji pojedinim u EU državama, pa kao distributeri koriste lučka parkirališta kao skladišta, a spominje se i nedostatak vozača kamiona – ustvari glavna tema su porezi koje će Bruxelles nabiti Kini.

Ali nam smetaju samo ovi kineski domaći, ovi kineski europski ti su nam ok? "Pa da, recimo nije Europa postavila nikakvo pitanje kad su rekordne profie ostvarili u Kini", kazao je Kristijan Tićak, urednik automobilističkog magazina.

Budućnost zelene utopije gdje svi vozimo električne – eto samo što nije, samo se moramo dogovoriti, tko će na njoj više zaraditi.

Zašto je to tolika prijetnja, je li to autorasizam, autonacionalizam? "Pa jednostavno Europa se osjeća ugroženo u dijelu industrije u kojem je jako dugo vladala i postavljala akcente", kaže Tićak.

I u tome je stvar jer kao kineske već tamo dok se proizvode potiče država, pa onda ako imaju još i ovaj naš poticaj – to je nefer utakmica. Inače trenutno ukupno 7,9% kineskih električnih vozi ulicama Unije, ostalo su nekineski električni. Dakle kad kineska država potiče nešto to nam se kao ne sviđa, jer nije fer, doduše kad je velika austrijska firma konkurirala za gradnju pelješkog, pa smo na kraju dali gradnju jeftinijm Kinezima, onda to nikome nije smetalo iako je na kraju ta kineska firma koja je spojila hrvatsku bila u gubitku 514 milijuna kuna – čitaj gubitak, piši poticaj što je pokrila Kina. Za vozače, sve ok.

