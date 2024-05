Jedna garaža u centru Zagreba od 38 kvadrata prodala se za nevjerojatnih 150.000 eura. Na cijene nekretnina u metropoli žale se svi, bolje sigurno nije ni na Jadranu, ali zato u Osijeku stan u centru grada možete kupiti za 90 tisuća eura.

Stan od 40 kvadrata, na prvom katu zgrade s liftom, od glavnog osječkog trga udaljen je 10 minuta hoda i s cijenom od 95 tisuća eura. U odnosu na druge gradove u Hrvatskoj kažu - povoljno. "Jer ovakav stan u Zagrebu, 40 kvadrata, na prvom katu u novijoj zgradi koja je stara desetak godina s parkiralištem, mislim da ispod 140 tisuća – ni govora", kazao je Duško Grgur, predsjednik strukovne grupacije za nekretnine pri HGK ŽK Osijek.

A u cijeni je i natkriveno parkirališno mjesto za automobil. Stan je na tržištu nekoliko dana i ubrzo će biti prodan jer stanovi manje kvadrature koji su odmah useljivi najbrže se prodaju. Prosječna cijena kvadrata stana u Osijeku je 1.600 eura, cijene novih stanova su, naravno, veće. U novogradnji su od 1.900 do 2.300, a neki dižu i na 2.500 eura po četvornom metru.

Upitno je jesu li takve cijene realne. "Možemo reći realne kad se nekretnine prodaju, ali kad gledamo standard ljudi i mjesečna primanja – mislim da su nerealne", dodaje Grgur.

Ljudi s plaćama od 900 do 1.300 eura teško mogu do skupljih stanova. "Većinom teško, mislim vi za jedan stan od 50 kvadrata morate preko 100 tisuća eura izdvojiti, to je stvarno upitno, za današnje mlade ljude s današnjim manjim primanjima", kaže Darija iz Osijeka.

Snalaze se kako mogu, najčešće uz pomoć roditelja čije nekretnine nisu pod kreditima. "Uz pomoć roditelja, znači uz podršku jednu koja je jako dobra, ja sam mojoj kćeri jako puno pomogla i mom zetu i mom sinu i moji roditelji su meni pomogli", dodaje Snježana iz Osijeka.

Zato neki sebe i svoju obitelj pokušavaju naći i u slavonskim selima u kojima se mogu naći povoljnije nekretnine. Unatoč rastu cijena, u Slavoniji se još relativno povoljno mogu kupiti i obiteljske kuće, a to potvrđuje primjer iz mjesta Mece koje je od Osijeka udaljeno desetak kilometara. Ovdje se prodaje prizemnica po cijeni od 57 tisuća eura.

Kuće s velikim dvorištima privlačne su mladim obiteljima, pogotovo onima s kućnim ljubimcima jer ipak pružaju više od malih stanova u gradovima. Izgradnje svoje kuće sjeća se i gospođa Ružica. "Radilo se, malo kredita, malo posudiš pa vratiš, i tako, nije velika, ali eto za nas petero je bilo dosta – sad smo svejedno sami", kaže Ružica iz Mece.