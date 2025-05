Franjo isusovac, Lav XIV. augustinac: Pater Perica objasnio u čemu su slični, a u čemu različiti

Papa Franjo bio je isusovac, papa Lav XIV. je augustinac. Koje su sličnosti i što isusovci očekuju od novog pape? Razgovarali smo o tome s paterom Stankom Pericom koji priznaje: na prvu me iznenadilo što je papa iz SAD-a ali onda je zaključio kako to i ne mora puno značiti. Jer podsjeća: Papa Franjo je iz Argentine, a nikad kao papa Argentinu nije posjetio.

Patere Perica, koliko ste iznenađeni što imamo američkog papu?

Iznenađen sam, jer se u nekim najavama predviđalo da će teško biti američki papa, neki su govorili da su Amerikanci već preutjecajni u svijetu , pa kada bi još imali papu da bi to bilo malo previše. S druge strane, kardinal Prevost se spominjao u nekim nagađanjima, tako da možda i nije toliko iznenađenje.

Što bi mogao značiti američki papa na čelu Katoličke crkve, s obzirom na Ameriku u kojoj katoličanstvo nije jedna od najjačih vjera?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije svega, Katolička crkva je globalna, katoličko znači sveopće, tako da sama činjenica da je on Amerikanac ne znači toliko puno. Papa Franjo je bio iz Argentine, nije nikad kao papa posjetio Argentinu. Na neki način je bio građanin svijeta, kao što je svaki kršćanin i katolik pozvan biti građanin svijeta. S druge strane, možda je važno da papa dobro razumije američki kontekst koji je danas, vidimo to, možda i najvažniji kontekst na svijetu, tako da to ima svojih prednosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Papa Franjo bio je isusovac, papa Lav XIV. je augustinac. Možete li na opisati koje su sličnosti, a koje razlike između te dvije skupine?

Augustinci su također redovnici, možda s manje naglašenim zajedništvom. No, opet, kod redovnika je ključno to da živimo zajedno, u zajednici, težimo zajedništvo, odluku donosimo zajednički. Posebno sinoda, koju je jako naglašavao papa Franjo kao način odlučivanja i dijalogiziranja, raspravljanja u Crkvi, je zapravo redovnički način. Tako će sinodalnost koja je postala jako naglašena s papom Franjom biti nastavljena i s Lavom XIV. To je također bitno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa