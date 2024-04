Je li moguće da ćemo imati šarenu vladu, tko će s kim u brak, je li ključni igrač Ivan Penava, puno je pitanja. U studiju su se Mojmiri Pastorčić pridružili RTL-ovi izborni analitičari Krešo Macan, i Mate Mijić.

Pa recite vi meni: mislite li da je moguće da imamo šarenu vladu, da se zatome ideološke razlike, je l' moguć brak DP-a i SDP-a?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Macan: "Sve je moguće. U Hrvatskoj je samo pitanje koliko bi trajalo. Dakle, to bi bio jedan zajednički nazivnik "Hajmo svi srušiti HDZ". Dakle, to je model koji je bio u Crnoj Gori. Došao je profesor Krivokapić. On je bio prevaga s par mandata da se stvori ta nekakva vlada u kojoj je svak svakoga mrzio, bili Srbi ili Crnogorci. Svi su bili unutra samo da ne dođe Milo. Onda je Vlada dovoljno trajala tako kad su došli novi izbori, Milo se fakat nije više nikad vratio, a niti profesor više ostao u politici. Tako da to je taj jedan mogući scenarij koji gospodin Milanović priželjkuje da bi maknuo HDZ s vlasti."

Mate, je li vidiš da je tako nešto moguće?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mijić: "Šarenu većinu smo već imali, s onim žetončićima i preletačevićima, a šarenu vladu bi mogli imati ovaj put ako Zoran Milanović uopće dođe u priliku sastaviti je jer on drugog puta do većine zapravo i nema. On mora uključiti nekoga s desnice i zato ideja Možemo da oni neće podržati desnicu u Vladi, po meni pada u vodu. Oni jasno poručuju radije HDZ nego nekakva lijeva većina koja se nama baš ne sviđa."

Znači ovo što smo danas čuli, što kaže Sandra Benčić, oni bi ih izdaleka podržali, digli ruku, ali ne bi sjedili s njima u Vladi. Mislite li da takav scenarij nije moguć, ili?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mijić: "Onda po ovome što je rekla, oni ne bi podržali da ako je desnica uopće u Vladi, ne. Samo SDP bi trebao biti u Vladi, a svi drugi podržavati to iz Sabora, to je nekakav SF scenarij sasvim drukčiji u smislu jer živimo suodgovornost.

Macan: "Oni bi ga stalno ucjenjivali i to ne jedna strana ni jedan par, nego svak bi tražio nešto i onda bi trebao vladati. Nema šanse, to može biti manjinska da te podržava da ti fali par mandata. To ne ide ako vam fali trideset ruku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko je po vama vjerojatno da ćemo opet biti u situaciji da mali odlučuju o tome tko je mandatar?

Mijić: "Pa uvjetno rečeno što su maleni, jer kad fali jedna ruka i taj jedan je veliki."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Macan: "Mi zaboravljamo da su Čačić i Štromar de facto formirali Vladu zadnji put. Njih dvojica su donijela ta dva mandata.

Hoće li kingmaker ovih izbora biti Ivan Penava?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Macan: "Jedan od! I to najveći. Zato što ima najveći bazen; ili se on može dogovorit ili će njemu ukrast mandate.

Je li se on dogovorio kako, kako se vama čini sad?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mijić: "Ja mislim da moramo uzeti u obzir da imamo izbore koji se događaju usred tjedna. Nove izborne jedinice i predsjednika koji želi biti premijer, a da su prošli izbori odrađeni u izvanrednim okolnostima i da se sva ta predviđanja koja previše nalikuju rezultatima prošlih izbora treba uzeti sa zrnom soli. Tako da ako sebe netko vidi kao king makera na temelju takvih projekcija možda to i bude, ali možda će biti hrana za morske pse već u izbornoj noći."

Puno se raspravlja o tome da se Domovinski pokret dogovorio i s jednima i s drugima i da bi se, recimo, moglo dogoditi da se već u izbornoj noći raskole jer jedni žele sa SDP-om jedni s HDZ-om. Je li to moguće?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Macan: "A, upravo bi se to moglo dogoditi... A ono što ja mislim da više nema izravnih napada HDZ-a na Domovinski pokret. Ono što je bilo u intervjuu što smo gledali, to se više ne ponavlja. Dakle, oni jasno računaju na dio, barem ako ne i cijeli Domovinski pokret kao potencijalnog partnera. Milanović, također."

Mijić: "Mogla bi ga sustići njegova izjava da će s dijelom HDZ a formirati Vladu na kojoj bi HDZ mogao s dijelom Domovinskoga pokreta."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Ivan Penava taj koji donosi odluke u Domovinskom pokretu ili je to ipak Mario Radić?

Macan: "Oni donose odluke zajedno i to je to. Cijelo predsjedništvo. Bitno je što će stranka odlučiti. Bitno je da oni u bloku razgovaraju. Onda su puno snažniji. Ako ih se počne razbijati, onda je svejedno tko odlučuje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vidjeli smo kako je bilo 2015. godine i imali smo Most koji dogovara s jednima i s drugima, pa taj neslavni sastanak s razmaknuti zastorima. Hoće li Most i ovih izbora biti u nekoj važnoj poziciji?

Mijić: "Pamtim najviše, klauzura na Plitvicama, gdje se uz žubor vode meditira kako sastaviti, kako sastaviti novu Vladu. Mislim da je Most dao svoj uvjet da mora podržati Nikolu Grmoju za premijera. Koliko je to realno? Ne mislim da je u ovim okolnostima okolnostima to realno. Hoće li Most biti u prilici da može uskočiti na neki od ova dva vlaka, vjerojatno hoće. S time da mislim da kod njih scenariji odlaska s HDZ om definitivno otpada. Dakle, moraju ići u ovu nekakvu Frankenstein većinu s Milanovićem i SDP-om. Ako je opet pitanje je li uopće moguće nakon ovoga što je Možemo iznijelo svoj stav. Da ne bi takav ulazak desnih aktera u Vladu podržao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A što ako se dogovore SDP, Možemo i Most? Bez Domovinskog pokreta taj scenarij ne postoji?

Macan: "Mogu se dogovoriti čak u toj kombinaciji i dobiti mandat, ali mora ostvariti rezultat."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanima me. Čuli smo danas i prvi put i neka potencijalna imena u SDP ovoj Vladi Zvonimir Mršić, Boris Lalovac, Velibor Mačkić.

Macan: "Mislite o Milanovićevoj Vladi? Mislim da je SDP na večerašnjim naslovnicama rekao "Nitko nas nije ništa pitao"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tjedan dana do izbora. Iduće srijede se održavaju. Mislite li da će to što su izbori u srijedu značiti veći odaziv ili će ponovno biti onako sramotan, kao što je bio 2020., 2016.?

Mijić: "2020. su bile izvanredne okolnosti. Ne bih to preslikavao. To što su usred tjedna mislim da je to Milanović i odigrao za ljevicu da ipak ima veću izlaznost. Lijevo biračko tijelo koje je strašno podbacilo u izlaznosti prije četiri godine. Ovaj put će izlaznost ljevice biti veća. Samo je pitanje kud će otići ti glasovi. Koliko će ljudi Milanović svojim sadržajem koji ne paše dijelu lijevih birača preliti na Možemo. Koliko će Možemo to kapitalizirati da svugdje prijeđe izborni prag i što će onda na kraju on to odlučiti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bilo bi važno da izađe ako tko je na zadnjim izborima 2010. Izlaznost je bila manja od 50 posto

Macan: "Mora izaći barem 55 posto"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pa tko god pobijedio sam nije pobijedio.

Macan: "Ali, činjenica, malo se zavaravate kad računate da će izaći samo ljevica. Ako se poveća izlaznost, onda se poveća izlaznost i desnice. Dakle, samo je pitanje možda u nekom postotku će više izaći ljevice."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A tko se zavarava?

Macan: "Nekad ljudi računaju da će izaći samo birači ljevice koji kao da su nedostajali zadnji put. Ako se digne izlaznost, digne se proporcionalno izlaznosti desnih birača. Samo je pitanje kako će se raspada."

Mijić: "Mislim da je Plenković prije četiri godine ipak lijevim biračima lijevog centra bio velika brana od desnice. Samim time što mi pričamo o ovim nekim scenarijima uključivanja desnice u Plenkovićevu vladu, on gubi tu funkciju branika ljevici, potpuno neprihvatljivih ljudi, i zato mislim da će on ipak na centru nešto izgubiti u odnosu na ono što je imao. Što znači da malo veća izlaznost lijevog centra birača bi ipak mogla promijeniti određene odnose. Sad, u kolikoj mjeri to ćemo vidjeti."

Gospodo, hvala vam puno, vidjet ćemo vrlo brzo. Jesu li vaše prognoze bile točne ili nisu. Hvala što ste bili gosti Direkta