Dobili smo veliku petorku - pet kandidata koji žele najvažniji posao u državi, odnosno četiri kandidata i jednu kandidatkinju na parlamentarnim izborima 2024.: Zorana MIlanovića, Andreja Plenkovića, Sandru Benčić, Nikolu Grmoju i Ivana Penavu.

Na pitanje Ivana Skorina iz RTL-a Direkt, što bi prvo napravio kada bi postao premijer, Penava je istaknuo: "Rješavanje problema demografskog sloma".

No, Skorina taj odgovor nije zadovoljio, budući da je kandidat za premijera bio "preopćenit", pa je dodatno pristisnuo Penavu da konkretizira odgovor.

"Ne mogu vam biti konkretniji... Poput mlade Nizozemke koja je išla dragati mladog poskoka koji je bježao pa je rekla - wow look at the snake, a little snake - Išla je podragati pa ju je malo čopio", pojasnio je Penava.

Ipak, Skorinu nije bilo previše toga jasno, pa ga je upitao na što se tu referira. "Referiram se na to da pod tom krinkom malo sululdih liberalnih politika nekom padne napamet da dođe u šumu i kaže - Look teddy bear - ide pomaziti malog medu jer misli da je to plišani medo", rekao je Penava.

Skorinu se sad već počela "paliti lampica": "Aha to je sve referenca na migracije?", upitao je. "To je referenca na kulturne i civilizacijske razlike", poentirao je na kraju Penava.

