Pola Hrvatske će samo u "super kul" promo spotovima vidjeti rajske prizore, nasmijana lica, pozitivne melodije. Sreća najveća! Hrvatska puna života, Hrvatska daleko od gospođe Anke, Ivanke, Monike i Mirjane.

Umirovljenica Monika Marić iz Zagreba otkriva postoji li neko mjesto gdje je uvijek željela ići, a nikad nije.

"Ha, nema tog mjesta gdje nisam željela ići, al' sa 250 eura penzije ne mogu nigdje otići (smijeh). Šta da vam kažem", govori nam Monika.

Ipak, željela bi otići, ne na Karibe, nego u Španjolsku.

Imaju i tamo svoje promo spotove, čak i onu istu "full of life" foru, ali oni svojim umirovljenicima daju subvencionirane godišnje odmore. Kažu da žive bolje i zdravije pa žele da im se pridruži i ostatak EU.

Pitali smo hrvatsko ministarstvo socijale o tome - no, nemaju ništa slično u planu.

Umirovljenica Ivanka Jakopović kaže da bi im puno značilo kad bi postojalo i kod nas.

I Anka Slunjski kaže da to ne bi bilo loše. Ivanka primjećuje razliku naših umirovljenika i onih vani: "Ovi u Australiji putuju okolo, a naši ili čuvaju unuke ili nemreju ići radi financija."

Na pitanje možete li si priuštiti tjedan odmora, čak 41,7 posto Hrvata odgovorilo je "ne", otprilike isto toliko Mađara. Najviše onih koji si ne mogu priuštiti je u Rumunjskoj, najmanje - logično u Norveškoj i Švicarskoj.

Navikli smo se na preživljavanje

Ekonomski analitičar Mladen Vedriš na pitanje jesmo li se već naviknuli da nam je kakav-takav odmor preskup, kaže: "Dobro pitate, to je ljudska psiha, navikavanje. Ovo što sada razgovaramo predstavlja razgovor oko civilizacijske kvalitete življenja."

Odmor kao civilizacijski doseg ili navikavanje na preživljavanje. Sjećate se one "CRO kartice", kroz nju smo trebali kao jeftinije na odmor. Ali palo je sve u zaborav nakon korone.

Vlasnica kampa u Poreču Federica Ukušić Rovina još u kolovozu 2021. komentirala je te kartice: "Nitko od gostiju nas nije niti tražio to i uopće nažalost to nije niti zaživjelo."

Još 2017. godine RTL-ova Potraga radila je prilog o Facebook grupi "Iznajmljivači sa srcem", ona ima 12 900 članova, obiteljima s djecom s posebnim potrebama nudi se besplatan smještaj. Grupa i danas postoji.

Mihaela Stipičević, administratorica te grupe, kaže: "Nisu u svojoj okolini općenito prihvaćeni i onda kad dođu iz Makedonije na otok Hvar njima je to WOW, da su prevalili toliki put i da su se tako super proveli."

E sad još samo pronaći neki sličan način da umirovljenicima bude "WOW".

Ekonomski analitičar Vedriš kaže: "Nije slučajno da u razvijenim ekonomijama imate neku dodatnu plaću za ljeto koja predstavlja mogućnost dodatne potrošnje, ali koja suštinski predstavlja kvalitetu života."

Evo to dodatno već stiže, OK nije baš za tjedan odmora, ali nije ni za bacit. Uskrsnica u Rijeci je 30, Zagrebu 50 eura, u Osijeku do 70, u Velikoj Gorici 110 eura. Split još kalkulira.

Branko iz Splita, umirovljenik, priznaje da bi uskrsnica dobro došla: "Dobro bi bilo malo da možemo s prijateljima izaći vani, a čekat ćemo pa šta bude."

Ana Plehinger iz Velike Gorice kaže da će uskrsnica itekako dobro doći.

Inače danas se drže prigodni govori o inkluzivnosti, ravnopravnosti i tako dalje jer se obilježava svjetski dan socijalne pravde – ali nekakav socijalno pravedan tjedan odmora, eh tog još nema u programu.