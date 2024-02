Sredina veljače možda zvuči kao prerano za tražiti apartman za ljeto, ali telefoni zvone jer zovu iznajmljivači i to svoje stare goste. Već se popunjavaju križaljke rezervacija, a prema riječima naših sugovornika, sad je pravo vrijeme za naći smještaj po pristojnoj cijeni i na dobroj lokaciji.

"Godinama ljetujem na Ugljanu i prošli me tjedan zazvala iznajmljivačica i pitala dolazimo li opet i u isto vrijeme da nam odmah ostavi slobodan apartman. Kaže, rezervacije su već krenule, zovu stalni gosti i bolje je da to riješimo sad, pa smo sigurni. Istina je da smo se lani jedva dogovorili jer je kolovoz bio pun. Htjeli smo doći 1. kolovoza, morali smo pristati pet dana kasnije doći jer nije bilo mjesta. Kako je krenulo, još ćemo morati početi krajem ljeta rezervirati za iduću godinu", govori nam Zagrepčanka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijena se od lani nije mijenjala, 90 eura za apartman sa spavaćom sobom, dnevnim boravkom, blagovaonicom, kupaonicom i velikom terasom. "A najveći je adut vrt s agrumima i drugim voćem. Do plaže idemo bosi jer je udaljena 20-ak metara. Savršenstvo i za odličnu cijenu", kaže nam ova majka dvoje djece.

Foto: Z. Barišin/Pixsell Foto: Z. Barišin/Pixsell

I nije jedina, i druga obitelj iz Zagreba potvrđuje da već sad gledaju smještaje po Jadranu jer se posljednjih godina pokazalo da je već svibanj debelo kasno za naći dobar smještaj po pristojnoj cijeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek je to igra živaca, ranijih godina shvatili smo da kasnimo ako počnemo tražiti u svibnju - sve je puni i preskupo, a mi imamo troje djece. Pokušavamo naći povoljno, a lijepo, blizu mora, komforno. Istina, svašta je na našem popisu želja, ali ako se krene na vrijeme, može se naći", smije se majka (41) troje djece iz Zagreba.

Lani najavili poskupljenje

I ona voli ljetovati na otocima, lani se dogovorila da će se najkasnije do kraja veljače javiti vraća li se i ona na Ugljan. "I iznajmljivačica se ispričavala što će ove godine vjerojatno dignuti cijenu s prošlogodišnjih 80 na 85 eura. Ali to je bagatela za stan od 90-ak kvadrata s velikom terasom, blizu mora i koji je okružen zelenilom", govori ova majka iz Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No ove godine obitelj je glasovala da žele ljetovati nešto južnijim otocima pa je krenula pretraživati ponudu na internetu i već je "hvata" nervoza hoće li što naći po cijeni do 100 eura po danu, jer toliko mogu izdvojiti za ljetovanje za apartman.

Da nije jedina koja pita za apartmane potvrđuje i Nedo Pinezić, savjetnik za razvoj turizma baziranog na lokalnoj zajednici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najviše je upita za smještaj kojeg ima manje - to su kuće za odmor i vile s bazenima koje se zato ranije rezerviraju. Ali prosjek od kojeg živimo, a to su hoteli, kampovi i obiteljski smještaj, podložan je ekonomskoj situaciji. Znamo da Njemačka vozi na rubu recesije pa se ljudi odlučuju dosta kasno za odmor. Ako gledamo cijene odmora, posljednjih smo se godina izjednačili s ostalim mediteranskim zemaljama. Cijena više nije naš adut za privući gosta", kaže Pinezić.

Ipak, tko traži prvi red do mora i želi ljetovati u "razvikanijoj" sredini, slaže se da je sad pravo vrijeme za uhvatiti dobru rezervaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To se radi onda i godinu dana unaprijed. Sad je pravi moment za rezervaciju takvog smještaja jer on najbrže 'plane'. Sva ostala masovna ponuda, a onda i smještaj četvrti-peti red od mora, moći će se naći po nižim cijenama i kasnije", kaže naš sugovornik.

Foto: I. Šoban/G. Kovačić/Pixsell Foto: I. Šoban/G. Kovačić/Pixsell

Rupe kao prilika za dobru cijenu

Već tradicionalno su cijene najviše u špici sezone, kad se poklone školski praznici diljem Europe pa cijeli kontinent "kolektivno" ode na godišnji - to su druga polovica srpnja i prva polovica kolovoza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako onda domaći gost može proći bolje?

"Bilo bi mudro rezervirati termine početkom ljeta, u lipnju i prvoj polovici srpnja ili krajem ljeta - u kolovozu i rujnu kad je vrijeme i dalje lijepo, a cijene nisu toliko visoke. Treba imati na umu i faktor klimatskih promjena pa u špici sezone platite puno, a uživate malo jer usred dana ne izlazite vani jer je neugodno vruće", kaže naš sugovornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naravno, cijene su niže i u manje razvikanim mjestima te ako se makne od linije mora.

"Kod lokacija tik uz more čini se da se cijene neće mijenjati, da će ostati iste kao i lani. Ako se maknemo od linije mora i idemo na srednju kvalitetu, tu će biti oscilacija u cijeni", kaže Pinezić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako je hotel 100 eura po osobi, apartman je 40-60 eura

Dao je i okvirni primjer kao se formiraju cijene na Jadranu za smještaj cijele obitelji.

"U hotelu s četiri zvjezdice polupansion generalno košta oko 100 eura po osobi ili 200 eura po sobi. To je gornja granica koja diktira kako će se formirati cijene u privatnom smještaju. U hotelu niže, ali i dalje dobre kategorije, noćenje s doručkom je od 70 do 80 eura po osobi. Ako se spuštamo na apartmane s četiri zvjezdice i kvadrature od 60 do 80 kvadrata u kojima su dvije spavaće sobe, cijene se generalno kreću od 30 do 40 eura po osobi ili oko 150 eura po apartmanu", iznosi računicu naš sugovornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ponavlja da su to cijene koje općenito vrijede za naš Jadran i smatra da će se u tim okvirima kretati i ove godine.

"Ako se gleda smještaj u apartmanu s tri zvjezdice, tu se ponuda značajno povećava, konkurencija je jača, a cijene se kreću oko 30 eura po osobi ili od 100 do 120 eura po apartmanu. Naravno da na konačnu cijenu utječe položajna renta, udaljenost od mora, trebate li auto do plaže ili idete pješice. Tu je i sama atraktivnost mjesta - njegov image. Manja su mjesta jeftinija i sve je to složeni algoritam cijena", kaže Pinezić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No posljednjih godina sve su popularniji i kampovi.

Foto: Zvonimir Barišin/Pixsell Foto: Zvonimir Barišin/Pixsell

Kilometar od mora cijena se prepolovi

"U kampovima su hit kućice prvi red do mora koje mogu postići astronomske cijene od 250 do 300 eura za četiri osobe. Ali cijena se može prepoloviti ako je mobilna kućica kilometar od mora. Kome je važno biti prvi red do mora, to će platiti", dodaje naš Pinezić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Općenito na pitanje kakve će ove godine biti cijene smještaja kaže da bi se trebale zadržati na razini od prošle godine.

Naravno, hit destinacije kao što su Dubrovnik, Split i Rovinj imaju druge i više cijene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković kaže da postoje načini kako privući domaćeg gosta i zato će uskoro u Splitu organizirati edukaciju za privatne iznajmljivače kojima će predstaviti i mogućnosti umjetne inteligencije za razvoj svog biznisa, te kako poslovanje učiniti održivim.

"Ali najave za sezonu su zasad dobre. Uskrs ove godine dolazi nešto ranije, ipak bih boljela da buking kreće kao nekad, kad su travanj i svibanj bili popunjeni i kad su to bili vrlo zanimljivi mjeseci za iznajmljivače obiteljskog smještaja", kaže Barbara Marković. I ona se slaže da se cijene ne bi trebale ove godine povisivati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bit će i spuštanja cijena

"Neki će čak i spuštati jer su imali nerealna očekivanja lani. Strani gosti, pak, pažljivo gledaju na razvoj situacije te će gađati last minute i first minute ponude. Ipak, to nije slučaj sa Splitom i Dubrovnikom koji su specifični i tu neće biti oscilacija u cijenama. Opet, oni koji nude specijalizirani obiteljski smještaj koji je na primjer 'pet friendly' ili prilagođen s osobama s invaliditetom, oni će krenuti bukirati već sad", kaže naša sugovornica.

O navici da iznajmljivači već sad zovu stare goste kaže da to ima smisla jer nekad je bolje tri godine za redom imati iste goste nego svake godine dobivati nove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za obiteljski smještaj kaže da ima kvalitetu koja je ponekad čak bolja nego u hotelima, konkurencija je velika, ali i lepeza ponude koja ide od skromnijeg do ekstra skupog.

Nino Dubretić, vlasnik i suosnivač agencije Direct Booker kaže da rezervacije trenutačno idu bolje nego lani te očekuje da će ova godina biti bolja od prošle. I on smatra da se cijene neće bitno mijenjati. "One su se definirale ulaskom Hrvatske u EU kada je krenulo bombardiranje informacijama da sve poskupljuje pa je tako i bilo. Iznajmljivači su podigli osnovne cijene, što zbog inflacije što zbog generalnog poskupljenja i to je bilo to. Ove godine ne vidim da će cijene ići na više", rekao je Dubretić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić kaže da je buking počeo već krajem prošle godine te su brojevi dosta dobri.

"Unatoč složenoj geopolitičkoj situaciji, ne vidim razloga za dizanje cijena, pa čak ni zbog visoke inflacije i krize u Njemačkoj. Po pitanju noćenja i dolazaka možda završimo i bolje nego lani. Naravno, ti ohrabrujući brojevi ne znače da će se dobra sezona dogoditi sama po sebi. Puno je posla i treba raditi", rekao je Ostojić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za cijene kaže da će ostati iste u smještaju gdje se nisu dogodila značajna ulaganja, ili će se korigirati za iznos inflacije od nekoliko postotaka.

"I lanjska je godina bila dobra škola da je pitanje dizanja cijena jako delikatan posao", rekao je Ostojić.

Dodao je i da sve velike kompanije i hotelske kuće čak imaju softvere koji pomaže u definiranju cijena koje se u mogu mijenjati i dva puta na dan. "Softverom naprosto prate puls tržišta i tako se formira cijena. Tko rezervira danas može platiti jeftinije nego onaj prije mjesec dana", rekao je Ostojić.

POGLEDAJTE VIDEO Pije 3 vrste tableta, dobio je i žuljeve i bole ga noge. Ante je zbog 150 km dugog puta uzeo i godišnji: 'Sve za Hajduka'