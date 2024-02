"I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery!", "Royale With Cheese", "Zed's dead, baby" - od muzike do citata, vjerojatno nema filma starog 30 godina koji je do danas ostao toliko zapamćen. Krcat nasiljem i psovkama, s isprepletenim pričama o kriminalcima u LA-u, najkultniji među kultnim filmovima 90-ih. Tada niti 30-godišnjeg samoukog redatelja koji se educirao radeći u videoteci, "Pakleni šund" je lansirao u holivudsku A ligu, što su pratili i naši redatelji koji su počeli u videotekama, poput Dalibora Matanića.

"Filmski klubovi i videoteke sigurno određuju ukus. Tarantino je gledao puno filmova, to se kod njega vidi kada filmove radi. On je sve naučio iz gledanja filmova što mislim da jest najbitnija škola", kaže nam Matanić.

Prije "Pulp Fictiona", debitirao je sa "Psima iz rezervoara", još jednim krvavim krimićem s preko 400 izgovorenih psovki. Trilogiju krimića zaključio je s "Jackie Brown", a onda šest godina pauzirao do - Kill Billa.

'Volim svoje filmove. Radim ih za sebe. Svi ostali su pozvani'

"On nije štancer, kao mnogi kolege. On radi dugo i temeljito. I u njegovim scenarijima i filmovima se osjeti ta nevjerojatna ljubav prema filmu, ali veliko znanje, da ga nije strah uhvatiti se ukoštac s nečim što je prepoznatljivo, onda to dekonstruirati, ponovno izmisliti i ponuditi nešto novo", kaže filmski kritičar Mario Kozina.

Takvi su bili i svi naredni filmovi, od filma ceste "Death Proof", pa ratnog filma "Inglorious Basterds", onda revizionističkog vesterna "Django Unchained", sve do posljednjeg "Once Upon a Time in Hollywood", ode zlatnoj eri Hollywooda, kojeg je sam nedavno nazvao svojim najdražim.

"Volim svoje filmove. Radim ih za sebe. Svi ostali su pozvani. Svaki put kada su moji filmovi na TV-u, kažem 'hej, sad ću malo gledati 'Jackie Brown'", izjavio je preklani kod Howarda Sterna.

Sad je pitanje što dalje, jer još prije 15 godina Tarantino je rekao da se planira povući kada bude imao 60, kako bi pisao romane i filmsku literaturu. "Sviđa mi je ideja da napravim jednu cjelinu, deset filmova i onda 'ok, gotovo, to je to što imam reći'. I neka ta filmografija govori sama za sebe", izjavio je početkom 2016.

Sljedeći je upravo deseti, zasad se zna da će se zvati "Filmski kritičar" i da će glumiti Brad Pitt. "Vjerujem da će taj njegov posljednji film na neki način spojiti sve njegove interese - filmskog kritičara, filmofila i redatelja - u jednu cjelinu za koju se nadam da će biti dostojna svemu što je dosad napravio", kaže Mario Kozina.

Ako mu zbilja bude zadnji. "Mislim da laže. Vidjet ćemo što će biti, ali sigurno će se on vratiti. Previše on toga zna i previše može pokazati da bi tek tako stao", vjeruje Dalibor Matanić.

A kako je svaki njegov film obilježila i muzika, tako će se idućeg mjeseca u Zagrebu 30 godina od Plup Fictiona proslaviti koncertom benda inspiriranog Tarantinom. "Da se osjećaju kao u filmu u tih nekih dva sata svirke. Bit će puno poznatih pjesama, puno videomaterijala koji prati svaku pjesmu, a sam nastup će biti prilagođen svakom ljubitelju Tarantina, bez ozbira koji film voli", kaže Milan Sekulić, frontmen The Quarantinesa - Tarantino Tribute Banda.



Kako se čini i po odgovorima na Facebooku RTL Direkta, mnogi ih vole baš sve. Sigurno nitko ne bi volio da deseti zbilja i bude zadnji.