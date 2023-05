Quentin Tarantino imao je prilično bizarnu metodu discipliniranja na snimanju filma "Kill Bill", barem tako tvrdi Uma Thurman. Naime, glumica je otkrila da je redatelj imao kaznu za sve one koji bi spavali na filmskom setu, a koristio je golemi dildo. Da, dobro ste pročitali.

Tijekom pojavljivanja u showu "Late Night with Conan O’Brien" iz 2003. godine, Uma je otkrila: “Tarantino je imao oružje izbora."

Priznala je da bi upotrijebio veliki dildo koji je opisala kao "oplodnjak slonova" kako bi uhvatio shvatili njegov pravi obujam.

“Kad god bi se hrkanje čulo iz raznih kutova seta, izvlačilo bi se oružje. Stavio bi dildo u neki kut pored lica spavača”, priznala je. Uma je priznala da je metodu smatrala bezobraznomi da ju je "zabrinulo" njegovo korištenje dilda.

Tarantino je čak imao i nadimak za seks igračku, nazivajući je Big Jerry te je potvrdio da se radi o ogromnom ljubičastom dildu.

Priznao je: “Uvijek mi je smetalo kada snimate noću i odjednom vidite člana ekipe kako spava ili glumca kako spava. To me uvijek nekako mučilo. Pa sam smislio nešto što me neće smetati."

Čak je i Kurt Russell iskusio taj tretman, objašnjavajući Grahamu Nortonu u njegovoj emisiji: “Volim tog tipa i mislim da je sjajan.

“Neće dopustiti spavanje na setu. Ako nekoga uhvate na spavanju, jedno od njegovih pravila je da će skliznuti unutra i staviti Velikog Jerryja pored tvog lica, fotografirati te s Velikim Jerryjem i staviti te na zid.”