Nema više od 9 do 5, sad ćemo raditi od 9 do 4. Uvodimo 35-satni radni tjedan, uz zadržavanje plaće za 40-satno radno vrijeme, obećavaju to Socijaldemokrati.

Davorko Vidović (SD) prvi na listi Socijaldemokrata i partnera u I. izbornoj jedinici kaže da se planira i da je moguće uvesti neradni petak, a isto bi vrijedilo i za državne službe?

"Zašto ne?", kratko odgovara Vidović.

Kraće ćemo raditi, a stiže nam i veća plaća. Trenutno nam država uzima porezom na rad 20 posto ili 30 posto onim s većim primanjima, a ubuduće svima fiksno 10 posto.

"Koalicija stranaka Fokus i Republika zalaže se 10 postotne poreze na plaće kako bi plaće porasle u neto iznosima odmah i kako bi plaće bile konkurentnije i kako bi naše gospodarstvo lakše raslo", ističe Damir Vanđelić (REPUBLIKA), prvi na listi koalicije Fokusa i Republike u I. izbornoj jedinici.

Programi na različite načine obećavaju istu stvar - da će dati više, a uzeti manje. No, zanimljivo je da nijedan od programa nema smanjenje PDV-a. Osim Možemo, ali i oni pišu da im je srednjoročni cilj spusti ga na 22 posto. Ok, dosta poreza, inflacija mi je pojela povišicu, tko će mi je vratiti?

"Što se tiče jedenja sarme, prosjek između kupusa i mesa, to vam je inflacija", rekao je Branko Grčić (SDP), a Marko Primorac (HDZ) uzvratio je riječima: "Show me the numbers, ja sam učio cijelu noć".

Show me the numbers – o čemu se ustvari radi? HDZ vas uvjerava da su vam ipak podigli puno više plaću nego je inflacija i u svom programu kažu da će je još dići. Prosječna mjesečna neto plaća dosegnut će 1600 eura, a minimalna bruto plaća 1250 eura – neto je to 890 eura, ali ovo bruto zvuči više sexy, pa su zato to stavili tako. Gospodarstvo ćemo rasteretiti za najmanje dodatnih 135 milijuna eura neporeznih i parafiskalnih nameta. I MOST će kao parafiskalne ukinuti i članarine.

"Tri članarine bi bile dobrovoljne, pogotovo za Gospodarsku komoru, turističku zajednicu i tako dalje", rekao je Zvonimir Troskot (MOST), prvi na listi Mosta i partnera u VII. izbornoj jedinici.

Domovinski pokret je kao žestoko protiv novih poreza. Čak se i sprdaju s tim.

"Kad ovo sve slušam najbolje bi bilo da uvedem porez na porez, to bi bila jedna vrlo dinamična stopa", rekao je Mario Radić (DP), prvi na listi Domovinskog pokreta i partnera u IV. izbornoj jedinici.

Iako i oni u svom programu imaju uvođenje Poreza na neaktivne nekretnine, umjesto poreza na nekretnine. SDP-ova glavna ideja je kao da kao onim firmama koje isplaćuju veće plaće, smanje porez i tako ih ustvari potaknu na veće plaće, kaži da "država ima instrument" za provesti to.

Možemo! bi žešće opalilo po džepu kladionice i casina, ali ne žele kao Vanđelić da svi imamo isti porez na plaće, već upravo suprotno, da oni koji zarađuju više, plaćaju više nego dosad, a oni koji zarađuju manje, manje nego dosad.

"Mi to želimo preraspodijeliti", komentirala je Sandra Benčić, prva na listi stranke Možemo! u I. izbornoj jedinici.

Nije baš posve jasno jedna stvar – gotovo u svim programima zaziva se ukidanje određenih nameta i poreza, ali ako ih ukinu, od čega će na onda isplatiti te veće, plaće, mirovine i sve ostalo što obećavaju?

