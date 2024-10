Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje... A ne, ne! Ali, Direkt zna točan broj

Svako jutro jedno jaje, organizmu snagu daje: mnogi od vas sjećaju se stare reklame iz Jugoslavije. U to doba nas se uvjeravalo da jaja treba jesti svaki dan, jer su dobra za zdravlje. Onda su godinama znanstvenici i liječnici govorili da treba biti oprezan, da jaja sadrže puno kolesterola i nisu dobra za srce. Zadnjih godina jaja su opet na dobrom glasu, promoviraju se kao zdrava, a mnoge od vas je iznenadilo kad smo u Direktu objavili da je jedan doktorant s Harvarda svaki dan jeo po 24 jaja, i nakon mjesec dana kolesterol mu je pao.

Oni su ikone svjetskog veslanja, dio antologije. Iza svake medalje braće Sinković su, ok krv, znoj, suze i to sve standardno šta već ide, ali i jaja.

"Ono u nekom obroku ako nema nekih proteina onda si četiri ili pet jaja napravim", kaže zlatni olimpijac Valent Sinković i dodaje da je to uz dva koja pojede ujutro.

Zadnjih godina portali su puni strašnih naslova "Pripazite, opasne nuspojave, izuzetno opasne..." te naslove je gledao godinama i Nick, pa je umjesto klasičnih znanstvenih objava – u šaljivom YouTube videu u kojem unaprijed kaže da je malo lud – objasnio svoj eksperiment.

"Moja hipoteza je bila da ako pojedem 720 jaja u mjesec dana, što je ustvari 133,200 mg kolesterola, da to neće meni povisiti razinu kolesterola, konkretno LDL (lipoproteini) kolesterola i.. Nije. Nimalo. Nije mi porastao kolesterol zbog svih tih jaja", kaže doktorand s Harvarda Nick Norwitz. Tvrdi da mu je kolesterol pao za 18 posto. Razbijanje jajo-mitova i promjena jajo-paradigme ili loša fora jednog Amerikanca koji se želio proslaviti – Direktov panel ima presudu.

"Gospodin je po osobnom mišljenju malo pretjerao, ali kod zdravih osoba tijelo ima mogućnost kompenzirati", smatra nutricionist Marko Šimić.

"Jetra ima tu sposobnost da balansira kod većine ljudi koji su zdravi", objašnjava nutricionistica Vedrana Vinšek. Šimić smatra da je to bilo prekratko istraživanje, a dugoročno pretpostavlja imalo bi puno teže posljedice. Vinšek se slaže da je riječ o iznimci i ne bi preporučila ljudima da konzumiraju toliko jaja.

Jedno jaje srednje veličine ima 66 kalorija i 6,4 grama proteina, ali pustimo sad te sve brojeve glavno pitanje je koliko jaja trebamo jesti dnevno. Odnosno smijemo jesti dnevno. Kad pričamo o toj zdravoj jajo svakodnevici – naravno ne mislimo na jaja u hrpi ulja s kobasama pored već, naravno, kuhana.

Nutricionisti su se složili - dva.

Eto sad kad smo apsolvirali da su jaja ok – možemo se ponovno vratiti na one naše dobre stare teme iz kokošinjca, jajoflacija još uvijek hara lijepom našom – i dalje plaćamo tucet uvjerljivo najviše u Europi, ali to je neki drugi problem.