"Predsjednik je svojim huškačkim i prostačkim govorom stvorio atmosferu u kojoj je moguće pucati u moj automobil i stavio je metu na moja leđa", žestoko je predsjedniku Zoranu Milanoviću odgovorio Ivan Turudić za Večernji list. A optužbe s Pantovčaka nije mogao ignorirati ni Andrej Plenković u intervjuu RTL-ovoj Damiri Gregoret. Je li on AP, hoće li Karamarko biti na listi, kako je oporba napravila savršen plan za HDZ, zašto je Milanović kukavica - svega se dotaknuo Plenković u intervjuu za RTL.

Prvu analizu prvog intervjua Andreja Plenkovića ima RTL-ov izborni Krešimir Macan koje je gostovao u RTL Direktu.

Milanović je kukavica, neka da ostavku - kaže premijer večeras u intervjuu Damiri Gregoret za RTL. Kako ocjenjuješ nastup premijera?

"Dosta solidan, ostao je smiren što mu očito nosi bodove, malo i dalje s visoka odgovara. Kad odgovara nedostaje mu malo ljudskog toucha, da je pogrešiv".

Čak je imao jednu dobru foru, da je osijedio.

"Pa da, nedostaje možda više takvih osobnih pa da ljudi shvate da je i on čovjek. Ovako ispada da je presavršen. Mi ljudi griješimo, ne stignemo sve napraviti. Ima jedna točka koju mu je Damira našla da nije ispunio, pa nije htio priznati". Onda treba reći okej, vidjet ćemo, razmotrit ćemo. Hvala što ste me na to upozorili, ali ni to ne dozvoljava".

Što kažeš na ovo - "Milanović je kukavica, treba dati ostavku"?

"To je dobar okvir za njih jer je Milanović definitivno u neustavnoj situaciji. Ali mu ne mogu ništa pa vodi kampanju, to je dobro proračunao. On na ovaj način ističe ovu poziciju da mora dati ostavku da bi se mogli sučeliti. Ako se ne želiš sučeliti, onda si netko tko kalkulira s mogućim rezultatom i ne želi baciti sve karte u igru pa si kukavica. Moramo biti svjesni da oni svi pričaju sa svojim biračima. Plenković se tu isključivo obraćao svojim biračima, kao i Milanović sutra kod vas opet svojim".

Karamarko neće biti na listi, kaže Plenković. Znači ono u Lisinskom što smo gledali na skupu HDZ-a je bilo što se kaže for show?

"To je bila jasna poruka 'nemojmo se dijeliti' i tu je nastala konsolidacija HDZ-a. Ali nisam ni očekivao da bi Karamarko mogao biti na listama. Nije on toliko aktivan u HDZ-u, a i nisu u tako super odnosima. Ali više je to pojavljivanje bila moralna podrška. To je pojavljivanje bila poruka 'imamo udar s lijeva, hajmo svi zajedno'".

Siguran je u pobjedu, barem tako izgleda i djeluje?

"Mora biti, barem zbog svojih birača i zbog svega što Milanović igra, on mora igrati na drugu stranu. Jer Milanović stvara priliku da bi ljevica složila Vladu, a on tvrdi 'nećete imati priliku, osvojit ćemo dovoljno mandata'".

Prvi put smo jučer čuli i malo drukčijeg Milanovića, koji ne vrijeđa i ne sipa uvrede, već govori o programima i nekim konkretnim stvarima.

"On je rekao da ne vrijeđa, da je samo grub. Jako je dobro proučio istraživanja za koja je tvrdio da nisu relevantna i vidio da ustvari taj tjedan grubosti nije donio ono što smo rekli. Da bude manje prljav, očito nas je poslušao. To kad je manje grub, donosi više bodova".

Drukčiji je bio?

"Onda ga možete slušati i vidjeti koju poruku želi prenijeti. Kad je svađa i grubost, bježimo od toga. I u normalnim okolnostima, a kamoli kad je riječ o političarima. Tako da je on jučer bolje prenosio poruke nego ikad prije.

Je li dobro prenio tu poruku? On je pričao o programima, govorio je neke SDP-ove stvari…

"Govorio je stvari SDP-ove. Jasno je bilo da to nisu njegove riječi. Bio je tu smireniji i jasno je da je pripremio domaći zadatak pa je prelazio na program SDP-a. Iako se i tu opet potvrđuje da je realno u kampanji za SDP, a i dalje je predsjednik. I danas je to bilo pitanje, mogu li se poništiti izbori. Ako se dogodi takva situacija, postoji osnova da se to napravi".

Ono što je Milanović uspio napraviti svojim potezom kad je objavio da ulazi u izbornu utrku je svojevrsna šok terapija. Odjednom su svima izbori zanimljivi i svi o njima pričaju. Je li mu naštetilo ovih deset dana ovakve retorike, neki kažu prostačke, napadačke?

"Je. Ne bih sad ulazio u to tko je narastao, a tko je pao. Ono što je bitno u ovom trenutku je kad gledate i jedan i drugi imaju samo svoje glasače. Čak Plenković nešto više kad se pogleda ona koalicija je bila 29, on ima 32, a Milanović je na razini koalicije. Dakle nisu uspjeli izvan te koalicije privući glasova, što je logično jer postoje neki drugi premijerski kandidati pa su ti glasovi kod njih. Kampanja je za one koji su neodlučni i zato je promijenio retoriku".

Plenković očekivano vraća s mirnim tonom, ne povisuje glas?

"On mora ostati miran i ignorirati Milanovića jer je po njemu u neustavnoj situaciji".

Čini mi se da bi kod ovih izbora najzanimljiviji mogli biti ti koalicijski partneri. Možeš li zamisliti da SDP surađuje i s Možemo! i Mostom?

"Mogu u inicijalnoj situaciji da bi rekli hajdemo se svi skupiti na jedno mjesto samo da bi smijenili HDZ. Ali to vjerojatno ne bi dugo trajalo. Bit će svašta, u izbornoj noći ćemo znati tko je relativni pobjednik, ali vjerojatno nećemo znati tko je mandatar".

Može li HDZ s Domovinskim pokretom?

"Može, kao što i SDP može sa svima".