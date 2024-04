Može li Baby Lasagna pobijediti Nemu, pobjeđuje li na Eurosongu pjesma ili hype...? Na puno pitanja za RTL Direkt odgovorio je PR stručnjak, estradni strateg i veliki poznavatelj Eurosonga Vedran Strukar.

Vi ste zadovoljni ove godine s našim predstavnikom na Eurosongu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako, jako zadovoljan. Ugodno iznenađen. Oduševljen na neki način da se konačno dogodilo to da je od jednog autsajdera ovogodišnji pobjednik preko noći, koji je došao kao zamjena, pokazao da zapravo se dobar projekt vrlo brzo može etablirati. Može uspjeti, došao je do pobjednika Dore i sada do velikog favorita Eurosonga. Vjerujemo kladionicama, koje su izuzetno dobar pokazatelj".

Imali smo čak i statistiku, mislim o deset godina, šest točno?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I ne samo to, nego uvijek prvo ili drugo mjesto. Eventualno treće vam je uvijek pobjednik. Znači, otkad je Eurosong, otkad su kladionice na Eurosongu, oduvijek je to tako, samo je pitanje u konačnici redoslijeda. Prve tri na kladionicama vam uvijek u konačnici ispadnu prve tri".

Znači, dosta je to točno?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iznimno je točno. Samo eventualno drugi može biti prvi. Prvi drugi, ali većinom je i prvo mjesto ujedno i pobjednik".

Međutim, sada se ovaj Švicarac upleo u naše račune?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je potvrda onoga što ja govorim već godinama, da je pjesma samo povod za Eurosong. Danas, na sreću ili na žalost, puno je bitnija priča i ono što prodaješ. Vi kada se sjetite kada je Baby Lasagna i prije nego što je uopće pobijedio, na Dori se Hrvatska negdje pojavila na nekim mjestima, očekivala se njegova pobjeda. Tada je dominirao irski predstavnik Palestinaca zbog rata u Gazi i svega što se tamo dešava. Trenutno je Baby Lasagna pao na kladionicama, ali ono što je znakovito, sve što se dešava na kladionicama ima svoj konkretan razlog. Naime, naš predstavnik za kojeg sam ja uvjeren i očekujem da će pobijediti, ali moramo ovo artikulirano pojasniti. Pao je na drugo mjesto na kladionicama nakon Madrida.

"Madrid, Amsterdam, London, Berlin i Pariz je pet predselekcijskih velikih televizijskih partyja na kojima tisuće i tisuće ovih vjernih glasača i fanova gostuju, gostuju, zabavljaju se, upoznaju te ljude. Dalje, šire tu priču oko Eurosonga. Dan nakon Madrida, naš predstavnik je na kladionicama pao. Nemo je skočio. Evidentni je Nemo tada ostavio bolji dojam na te tisuće i tisuće ljudi tamo nego naš predstavnik. No, međutim, ima još ta četiri selekcijska partyja i ono što je užasno važno. Naš predstavnik kad ode u Švedsku, on ima tamo puna dva tjedna da se prezentira i pokaže sve što može. Savjetovao bih mu da što više sudjeluje".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znate kako se pobjeđuje na Eurosongu, bili ste 2007. u Helsinkiju?

"Iz prve ruke sam gledao kako je Maria Šerifović pobijedila s pjesmom Molitva i 2008. dovela Eurosong u Beograd. Evo možemo iskoristiti ovu priliku da se malo našalimo, a zapravo da budemo vrlo ozbiljni da ovo bude prilika. Naime, eurovizijska pobjeda nam je pred vratima. Jako nam je važno da se država tu uključi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na koji način?

"Da se premijer Plenković i predsjednik Milanović, ako barem zbog ničega, zbog Baby Lasagne sjednu za stol. Kako je to Srbija napravila 2007. mogu vam to reći iz prve ruke. Sva veleposlanstva iz Srbije po cijeloj u Europi su bili na stand byju, ljudi su taj vikend radili kada je bilo finale Eurosonga. Ljude su pozivali da dođu u veleposlanstva. Oni su im osiguravali kartice, jer mi naravno iz Hrvatske ne možemo glasati za svoga predstavnika, nego naši Hrvati u inozemstvu. Marija Šerifović je napravila ogromni skok sa svojim glasovima i Srbija je tada pobijedila. Imaju puno lošiju priču nego mi, a ta organiziranost je važna i u samom polufinalu gdje Hrvatska naravno sudjeluje, a pogotovu u finalu. Naši političari se bave izborima, a mislim da bi bilo dobro da kao sukreatori naše vanjske politike, premijer i predsjednik pokušaju alarmirati naša veleposlanstva".