Andrej Plenković uspio je nešto što u samostalnoj Hrvatskoj nije ni Franjo Tuđman, pobijedio je na trima parlamentarnim izborima. HDZ je relativni pobjednik izbora, no nema većinu, odnosno 76 ruku. Pa sad i Plenković i Zoran Milanović pokušavaju sastaviti Vladu.

Tko mami i zove Most? Jedno je to od pitanja za Nikolu Grmoju koji je gostovao u RTL Direktu.

'Milanović nas nije zvao'

Je li vas zvao Zoran Milanović?

"Nije nas zvao, a mislim da i nema razloga s obzirom na ovu matematiku kojoj svjedočimo. Mislim da je ključan Domovinski pokret. U nekoliko sam navrata naglasio da bi bilo dobro da Domovinski pokret, ili ovaj nekompromitirani dio, da se odluči ići u nekakvu širu anti-HDZ vladu koja bi obuhvatila od DP-a prema lijevom centru, ali koliko vidim, tamo se već vode razgovori između DP-a ili dijela stranke i HDZ-a. Po svemu sudeći, to nije izgledna opcija".

Ova vlada koju spominjete, koja bi bila jako šarolika od desnice do centra ili ljevice, kako bi to stvarno funkcioniralo i kako bi se vi skupa složili?

"Pitanje je tko bi bio mandatar te vlade. Mi smo jasno u kampanji komunicirali da nama Zoran Milanović nije prihvatljiv s obzirom na to da je imao priliku obračunati se s korupcijom. Zato je moja stranka i kandidirala mene kao predsjednika Antikorupcijskog vijeća, ali te konstelacije sada po svemu sudeći nema. A osim toga, mislimo da je Milanović ovim ulaskom u kampanju s jednom nogom u jednu ruku pomogao čak HDZ-u, mobilizirao je jedan dio birača tako da i on snosi odgovornost u tom smislu.

Šira vlada s Domovinskim pokretom, Mostom i dijelom ljevice

Bilo bi mi najbolje kada bi se mogla dogovoriti jedna šira vlada u koju bi ušao DP ili dio DP-a, Most, možda dio ljevice jer je Možemo! i nama u nekom smislu neprihvatljiv, a i oni ne žele pristati na to da opcije koje su od centra desno ulaze u vladu".

Znači ne bi nikako, ni pod kojim uvjetom mogli sjediti s Možemo! u vladi?

"Oni su rekli da ne žele ući u vladu i da će iz Sabora podržati formiranje vlade".

Je li bi vama bila prihvatljiva ta manjinska vlada?

"Ne znam što bismo time dobili. Mi smo se kandidirali na izborima da uđemo u vlast, da počnemo provoditi svoje politike. Ne znam zašto bismo mi sjedili u Saboru i podržavali SDP da provodi njihove politike? Zato i pozivam DP ili nekompromitirani dio DP-a da zajedno pošaljemo HDZ-u oporbu. Oni su to najavljivali u kampanji, to su govorili Ivan Penava, Stipo Mlinarić Ćipe. Mene zanima koji je njihov stav sada i zašto se taj stav prema Andreju Plenkoviću i HDZ-u promijenio".

Zato što sad imaju šansu sudjelovati u vlasti?

"Da, ali mogu se učiniti na našem iskustvu. Pozivam ih da se uče na našem iskustvu. Neće s HDZ-om uspjeti mijenjati Hrvatsku. To je stranka koja nažalost ne želi niti sebe mijenjati, a niti mijenjati Hrvatsku".

Zašto vam je bilo tako teško surađivati u oba slučaja?

"Izdržali smo šest mjeseci u vladi jer smo se htjeli obračunati s korupcijom, željeli smo provesti reforme, porezno rasteretiti građane".

Što se s njima ne može dogovoriti ili?

"Oni će vam sve obećati, ali onda kad sastave vladu će opstruirati bilo koji va pokušaj da nešto promijenite. To je mašinerija koja kontrolira gotovo sve institucije u Hrvatskoj i vi s nekim tako jakim, kao što je HDZ, jednostavno nemate nikakve šanse provesti ono što ste obećali biračima".

Anti-HDZ koalicija s Mostom? 'Ne znam tko pušta te spinove'

Večeras stiže informacija da se već skupila ta anti-HDZ koalicija s 42 mandata SDP-a, 10 iz Možemo!, dva IDS i dva Matije Posavca i jedan Fokusa i da se čeka samo Most. To nije točna informacija?

"Izbrojite koliko je tu ruku, to je netočna informacija. Ne znam tko pušta te spinove. Čuo sam se čak s nekim od zastupnika koji su navedeni da su dali potpise, a nisu ih uopće dali. A kad bi to tako i bilo, tu ponovno nedostaje i s Mostom najmanje osam ruku. A Andrej Plenković, znamo, imamo najmanje pola manjinaca vrlo vjerojatno, možda i više. Tako da bez Domovinskog pokreta nije moguće ili bi bez dijela Domovinskog pokreta nije moguće formirati neku anti-HDZ koaliciju.

Uostalom, ni mi ne želimo pod svaku cijenu ulaziti u nekakvu vladu koja bi bila nestabilna iako nam je želja poslati HDZ u oporbu zato i upućujem ovaj poziv DP-u. Možemo poslati HDZ u oporbu, osim toga možemo i zaštititi one vrijednosti koje us važne većini hrvatskog naroda. Time bismo osigurali da se ne provode ove lijeve globalističke politike, tu imamo suglasnost. Ali jednostavno čini mi se da će HDZ uspjeti ili raskoliti DP ili da će ga uspjeti pridobiti cijeloga".

Jeste li svi zajedno, vaš 11 ili je i vas moguće raskoliti? Je li moguće da vaši partneri Suverenisti odu s HDZ-om?

"Mi smo u svim razgovorima koje smo vodili sa Suverenistima, jasno je bilo rečeno da nema nikakvog govora o tome da će podržati HDZ. Koliko sam čuo njihove izjave, idu u tom smjeru i sada. Što se tiče Mosta, mislim da smo pokazali u prošlom sazivu kao jedini klub se nije raskolio, koji nije izgubio niti jednog zastupnika, da smo čvrsti, beskompromisni. Naša je poruka u kampanji bila jasna, a ja sam odgojen i tako u svojoj obitelji kada dam riječ, to je sve. Mi smo rekli nema šanse, i to ne samo s Plenkovićem. Da se on makne i dođe netko drugi, nema nikakve šanse da mi damo ruke za HDZ-ovu vladu".

Kažete da ste dobro odgojeni, a taman se premijer žalio da je ljutit jer mu nitko iz oporbe nije čestitao na pobjedi. Jeste li zaboravili ili mu namjerno niste čestitali?

"Nemam nikakvog kontakta s tim čovjekom. Ako mu nešto znači da mu se čestita na dobrom rezultatu, mogu mu čestitati. Ali on uostalom je pokazao da njemu nije potreban nitko praktički, ni hrvatski narod, i da onim svim ključnim trenucima kad je trebalo pitati narod - od ukidanja kune, uvođenja eura, do referenduma koji smo pokretali, njega to ne zanima. On je zadovoljan da mu građani daju povjerenje na izborima, sad će raditi po svome.

Kakva će to biti vlada, ako je uspije sastaviti, taj treći mandat, kakav je već bio na kraju drugog mandata kad je donosio Lex AP, kad je radio sve što je radio. Zamislite što će biti sada u trećem mandatu. To nikako nije dobro za Hrvatsku, ali građani su dijelom sami to birali i neka bude volja naroda".