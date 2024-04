Domovinski pokret je na parlamentarnim izborima osvojio 14 mandata te je iza HDZ-a i SDP-ove koalicije treća opcija po broju zastupnika u Saboru. S obzirom na to da nitko nema većinu, odnosno 76 ruku za sastavljanje nove Vlade, krenula je postizborna kombinatorika. Predsjednik stranke Ivan Penava u govoru u izbornoj večeri poručio je da će članovi stranke u četvrtak "sjesti i razgovarati tko raspolaže i s kakvim kartama", što su i učinili na tajnoj lokaciji.

Penava je gostovao u studiju RTL-a Danas gdje je komentirao rezultate izbora i daljnje korake, što je dogovoreno na zatvorenom sastanku stranke, te je li ga zvao Andrej Plenković ili Zoran Milanović.

Što je dogovoreno na zatvorenom sastanku stranke?

"Konstatirali smo sve što smo komunicirali u predizbornoj kampanji. Potvrdili smo da te poruke ostaju iste, dominantno s kim nećemo, SDSS i Možemo!, a da su sve druge opcije u igri".

'Sve opcije u igri osim SDSS-a i Možemo'

S kim ćete onda - s HDZ-om ili SDP-om?

"Razgovarat ćemo, kako smo i govorili do sad, sa svim političkim akterima. Nećemo se konzultirati sa stranim veleposlanstvima kako to neki u Hrvatskoj čine. Pokušat ćemo provesti i doći u poziciju provoditi ono što su nam točke programa i ciljevi Domovinskog pokreta".

Jeste li se čuli sa Zoranom Milanovićem, Andrejem Plenkovićem ili Peđom Grbinom?

"Ne".

Ni s kim?

"Postoje neki bočni kontakti u kontinuitetu. Dok službeno ne sjednemo i ne objelodanimo, ne bi bilo fer…"

A što znače bočni kontakti?

"Zovu uvijek nekakvi kolege, suradnici i kontaktiraju, razmjenjuju informacije i ispipavaju teren. Ali to je dio rituala i obično tako".

Koliko im onda dajete vremena prije nego što posegnete za slušalicom i nazovete?

"Dajem im sve vrijeme ovoga svijeta. Moram zahvaliti biračima što su izašli na izbore, a posebno onima što su nam dali povjerenje kao Domovinskom pokretu. Treća smo opcija u državi, imamo dva ta pola, plavi i crveni, ili dva brda. Mogu izraziti žaljenje što nismo formirali treći pol, kojeg sam nudio svojedobno. Da je tome bilo tako, danas bi gospodin Sačić i Dretar, što mi je posebno žao, bili u Saboru i odlučivali bismo mi i zvali druge. Ovako ćemo sačekati što se biti. Što se tiče Domovinskog pokreta, sve opcije u igri osim ovih stvari što sam rekao".

Hoće li prijeći preko Plenkovićevih teških riječi i snimke?

Za sve to uvjet je bez SDSS-a i Možemo!, ali nije uvjet da bude netko drugi premijer u slučaju HDZ-a. Podržali biste vladu Andreja Plenkovića unatoč svim onim riječima koje ste vi slali prema njemu, a i s obzirom na snimku koja je izašla dan prije izbora?

"Nekome davati prednost a priori, ni HDZ-u ni Andreju Plenkoviću, mi ne pada napamet. Nisu to zaslužili, to ne dolazi u obzir. Svi su tu poravnati i nama iz Domovinskog pokreta. Podsjetit ću vas samo što su kolege z Mosta govorile kontra Domovinskog pokreta, priželjkivali raspad nekoliko puta. Evo nas, opet smo treći. Iako, nisu se odazvali na pruženu ruku i odgovorili kako su trebali po meni, napravili su ozbiljan prekršaj, ali i dalje razgovaramo.

Nisam im zatvorio vrata. Nismo tu radi ega i osobnosti, nego radi nekakvih ciljeva, građan, ljudi i u tom smislu ne dajem si za pravo uopće osvrtati se na to tko je što rekao jučer ili prekjučer. Osobno mi je dosta bitno da komuniciramo u jednoj kvalitetnoj, ljudskoj razini, ali u provedbi interesa hrvatskog naroda…"

Prelazite preko tih teških riječi. Tko je vama bliži u tim ciljevima. Imate dvije situacije, HDZ ili SDP?

"Kad govorimo svjetonazorski, mislim da nema dileme da je nama HDZ po svemu svjetonazorski bliži i da bi mnoge stvari lakše riješili s njima. S druge strane imate novi HDZ i Andreja Plenkovića koji mnogo nekih poteza koje je vukao dijeli i identični su s onim što bi napravio Možemo! što je nama jako daleka priča.

I kad treću okolnost imate ogromnu korupciju koju producira uporno HDZ koja nam je toliko strana da nam je apsolutno i SDP puno bliži i to je opis situacije u kojoj se danas nalazimo i gdje ćemo donositi odluku na temelju dijaloga, kulture dijaloga, postotka realizacije ciljeva koje imamo i temeljno, kao treći faktor je procjena stabilnost buduće vlade".

'Čuo sam se s Kolakušićem'

Imate 14 mandata, tu je i jedan Mislava Kolakušića. Je li se on u međuvremenu javio, nije bio na sastanku?

"Čuli smo se danas, ali on je imao problema oko djeteta. Čut ćemo se, tu apsolutno nema problema. Imamo 12 kao Domovinski pokret, a tu je i gospodin Željko Lacković koji je bio na sastanku".

Tako je, jedino Kolakušić nije bio, zato vas i pitamo. On je i jučer u izbornoj noći rekao - neću ni s HDZ-om ni SDP-om. Vi govorite drugačije?

"Nije nam bio i gospodin Šipić koji je isto ušao u Sabor kao čovjek koji je nekad bio u HDZ-u, a koji je radi Istanbulske konvencije izašao iz te stranke. Što se tiče Kolakušića i Pravo i pravde, mi smo tu koaliciju dugo dogovarali. Dulje od pola godine prije ovih izbora sigurno i još nekoliko mjeseci više od toga. Vrlo korektno smo vodili te razgovore, oni su i danas korektni. Tu nema nikakvih prijepora. Stav i pozicija Mislava Kolakušića je jasan".

Ostat ćete jedinstveni sigurno, svih 14?

"Ne, to ne tvrdim. Ono što tvrdim i što je opis mog djelovanja i zona odgovornosti je Domovinski pokret".

Dakle 12 mandata je sigurno, a ova dva li-la?

"S gospodinom Lackovićem smo dogovorili, tako da očekujem 13. A s gospodinom Kolakušićem imamo antiglobalističke teme koje dijelimo, migranti i rodna ideologija, kuna i tako dalje. Ali, što se tiče mogućih koalicija, on je puno bliže da se napravi jedan sanitarni kordon prema HDZ-u-. Tu mi nismo toliko isključivi i tu je ta razlika, ali ćemo komunicirati".

Što je s drugima, hoćete li dijeliti ovaj jedinstven stav što se tiče članova DP-a? Ne bojite se žetončića, prebjega ili da vas netko pokuša razbiti?

"Ne, naučili smo tu lekciju 2020. Osobno sam kao predsjednik Domovinskog pokreta odgovoran za te liste, sastavljao sam ih, ne možete tu nikad reći 100 posto je to granit. Ali rekao bih da smo sigurno za koji postotak sigurniji u odnosu na ostale. Prisutno je to svuda, ljudska slabost je u svima nama, a stvar je samo sad samokontrole i držanja do riječi".