Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u izbornoj noći najavio je da će u četvrtak "sjesti i razgovarati tko raspolaže i s kakvim kartama". Danas se DP sastao u stranci u Vlaškoj ulici, ali dobili su poziv da se ipak nađu na drugoj, tajnoj lokaciji.

"Poštovani predstavnici medija, sastanak zastupnika Domovinskog pokreta prebačen je na drugu lokaciju. O datumu predsjedništva bit ćete na vrijeme obaviješteni", napisali su iz DP-a.

Još jučer se postavljao pitanje s kime bi DP mogao koalirati, pa smo danas razgovarali s političkim analitičarom Krešimirom Macanom koji je komentirao s kim bi HDZ koji ima najviše mandata u konačnici mogao koalirati.

"Dvije su opcije za HDZ jutros u igri. Manjina, IDS, Sjever i onda trebaju još 'očerupati', pa idu u lov na tri glave. Puno stabilnija kolacija bila bi: 61 mandat HDZ-a, plus 14 mandata DP-a - to je 75 mandata, bez SDSS-a u Vladi", objasnio je Macan.

Problem nastaje u trećoj najjačoj stranci - Domovinskom pokretu iz kojeg su sinoć naglasili da čvrsto ostaju pri svojim stavovima o koalicijama.

"Ostajemo čvrsto pri onim stvarima koje smo komunicirali i do sada, a to je jasno da SDSS ni u jednoj varijanti, ni pod kojim uvjetima. Jednako tako obzirom i da se u eteru spominju nekakve teze, stranka Možemo jednostavno je nemoguća misija što se nas tiče", komentirao je predsjednik DP-a Ivan Penava u izbornoj noći nakon osvojenih 14 mandata.

Nositelj liste Domovinskog pokreta, Stipo Mlinarić poslao je poruku svima onima koji su glasali na izborima.

"Mi vas nećemo izdati, niti ćemo se prodati. Nema prodaje i izdaje za fotelje. Imat će grdih problema tko god bude pregovarao s Domovinskim pokretom. To vam obećavam", rekao je Mlinarić.

O tome s kime će Domovinski pokret koalirati s obzirom na to da u koaliciju ne žele sa SDSS-om i Možemo, postavlja se pitanje tko ostaje onda za suradnju, a Mlinarić kaže: "Predsjedništvo je prije dva mjeseca donijelo odluku da ni pod koju cijenu nećemo ići s Možemo i SDSS-om. Nek se ovi drugi razmišljaju što je to i kako je to", objasnio je Mlinarić.

Dodaje da "nema prodaje za fotelje, nema trgovanja nego samo za dobrobit ljudi, naroda".

Koalicija sa SDP-om?

Mlinarić nije htio komentirati koaliciju sa SDP-om i ljevičarima, a Macan kaže da još uvijek postoji šansa da SDP sastavi Vladu.

"Zoran Milanović može složiti Vladu, a to bi izgledalo ovako: 42 mandata SDP-a, plus 10 mandata Možemo, plus 11 mandata Mosta, plus dva mandata IDS-a, dva mandata Sjevera, Fokus jedan mandat i manjina s osam mandata. To bi bilo točno 76 mandata", objasnio je Macan.

Da Domovinski pokret neće odustati od svojih ključnih načela, rekao je i Stephen Nikola Bartulica.

"Velika je odgovornost na Domovinskom pokretu prema našim biračima. Reći ću ovo, da mi nećemo odustati od ključnih načela, zanima nas da se potvrdi politika u Hrvatskoj. Ljevica, ali i HDZ moraju to shvatiti", rekao je Bartulica.

