Obrađena su gotovo sva biračka mjesta nakon provedenih izbora. HDZ osvaja 61 mandat, a Rijeke pravde okupljene oko SDP-a dobivaju 42 mandata. Domovinski pokret je treći s osvojenih 14 mandata, Most dobiva 11, a Možemo! 10 mandata. Po dva mandata osvajaju IDS i Nezavisna platforma Sjever te jedan koalicija Fokus-Republika.

Politički komentatori RTL-a Krešimir Macan i Mate Mijić komentirali su pobjednički govor predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića te je Mijić rekao da ne zna zašto se Plenković okomio na izbor srijede. "Pokazao se to kao dobra eksperiment, dosta je ljudi izašlo na izbore. Istina je da se išlo taktički, a sad kad im nije naštetilo - trebalo je pokazati veličinu pa reći - 'Evo i sijedom pobjeđujemo'. Bila bi to otrovna strelica prema Milanoviću, ali HDZ ne treba HDZ žaliti što su izašli u srijedu na izbore. Velika je izlaznost."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavio je da je znakovito kojim figurama Plenković okružio na pobjedničkoj pozornici. "Neki koji nisu bili na listama, sad su prigrljeni, ali gdje je Ivan Anušić?", pitao je Mijić.

Macan je nastavio: "Ako je Butković odsutan zbor privatnih stvari, ne znamo zašto nema Anušića. A to je možda poruka da se ne slaže sa sljedećim koracima. Možda i nema poruke. Ali da sam ja Plenković, htio bih ga nakon rezultata u Slavoniji, ne bih ga pustio da ode svojim putom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mijić je nastavio da će se ishod ovih izbora reflektirati na idućim parlamentarnim izborima.

Macan je o izborima općenito rekao da smo dobili jasnu volju naroda. "S ovolikom izlaznošću nitko ne može reći da je izbor bio nelegitiman i upitan. Ali vidjeli smo i sajam politike nekulture jer si međusobno nisu barem čestitali i poštovali jedni druge, osim iznimki HDZ-a i SDP-a koji su to napravili. Sve druge stranke nisu čestitale i to je baš nekultura jer glas bilo koje stranke, koja je prošla, jednako vrijedi kao glas njihovih stranka i nisu se smjeli ovako ponašati", rekao je Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prokomentirao je i tko ima veći potencijal sastavljanja parlamentarne većina, a onda i Vlade.

"S rezultatom, u kojem HDZ ima 57 plus tri mandata, a to je dosta niže nego zadnji put - šest mandata manje, to može utjecati na listu želja HDZ-a. Jer s osam manjima imaju 68 mandata i fali još njih osam. E to je već nedostižno bez Domovinskog pokreta i mislim da će morati pregovarati s njima", rekao je Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osvrnuo se i na to da su se u noći na četvrtak još brojali glasovi velikih gradova.

"Sramotno je da su Rijeka i Zagreb tako loše organizirani i da toliko kasne za svima. Inače Državno izborno povjerenstvo organizira odlično posao i do 23 ili 24 sata moglo je biti sve gotovo da su Zagreb i Rijeka bolje organizirani", osvrnuo se naš politički komentator.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dao je i mišljenje kolike su realne šanse da SDP ipak okupi većinu. "Ova opcija isto ima šanse po scenariju da idu u Sabor i da imaju svog predsjednika koji bi vjerojatno bio iz MOST-a. Milanovićeva ideja je bila da postavi svog povjerenika za predsjednika Sabora i to nije ideja koju je iznio MOŽEMO! u izbornoj noći. Potom bi Milanović dao ostavku i krenuo u pregovaranje. Ali hoće li to biti funkcionalno - da netko podržava Vladu iz Sabora, a da nije u Vladi - to zaboravite! Razina političke kulture u Hrvatske je tako niska da nema šanse da bi se moglo nešto raditi na povjerenje. To će biti jako kompliciran put, ali nije nemoguć. Vidjeli smo jako puno stvari prvi put - da je teško dobiti veliku izlaznost u Hrvatskoj, pa smo je dobili", rekao je Macan.

Dotaknuo se i Milanovića koji se u izbornoj noći nije oglasio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je tamo gdje i treba biti - izvan kampanje - s obzirom na to da je njegova kampanja bila neustavna", rekao je Macan.

Mijić je također komentirao tko ima veći potencijal za sastavljanje većine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"HDZ, ako uspije maksimalizirati svoj rezultat, onda ima jednostavniji put i to se pokazalo - uz manjine i dio Domovinskog pokreta mogu razmišljati da uz još nekoliko mandata manjih partnera imaju većinu. Milanović ima kompleksnu situaciju gdje mora imati - ili desne opcije u vladi - ili ono što kaže MOŽEMO! što je pomalo SF prijedlog. Oni predlažu manjinsku vladu koja bi uključivala samo SDP, a u Saboru bi ih podržavali dva desna bloka i MOŽEMO!", kaže Mijić.

U praksi bi to izgledalo tako da bi SDP-ova Vlada imala svojih 40-ark ruku u Saboru te bi se oslanjala na 30-ak ruku partnera u parlamentu te bi se morali dogovarati oko svake odluke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U vladi bi sjedio samo SDP, ali računali bi da bi imali dovoljno ruku partnera u Sabor. Za sve odluke u Saboru morali bi nazvati nekoliko partnera, i to dva desna koja se međusobno ne vole i jednog progresivno lijevog. Ako će to biti kratkog vijeka i ako će se donijeti nekoliko jednostavnih odluka za nekoliko dogovorenih mjera, to se može držati nekoliko mjeseci. Koja je svrha ako će onda biti možda povratak slavodobitnog HDZ-a koji bi taj kaos iskoristio da sve aktere okrivi za to. Možda bi HDZ bio bez Plenkovića, što Milanović želi, ali bi se vratio ratoborniji , rogoborniji, veći, jači.", rekao je Mijić.

O Milanoviću u izbornoj noći Mijić je kratko rekao: "Gdje je nestao čovjek? - sviralo je u SDP-ovom stožeru. To je pitanje večeri. On ima svoju ustavnu ulogu kao predsjednik koji daje mandat i potencijalni mandatar." Za Grbina je rekao da je on sam sebi drugi izbor. "U politici ne možete biti vođa, a da sami sebe podredite drugome. To je Grbin napravio. Milanović sad ima kompleksnu situaciju jer je imao otvoreni put prema drugom predsjedničkom mandatu. Nakon ovoga, ako ne uspije, bit će jednostavno jako teško prodati biračima jer ulazi kao poraženi i utrke koja nije ni trebala biti njegova."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijek razvoja događaja nakon izbora u Hrvatskoj pratite OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Peđa Grbin: 'Pokazali smo u kampanji da možemo ponuditi drugačiju Hrvatsku'