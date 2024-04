Nakon 83,95 posto obrađenih biračkih mjesta, HDZ i partneri osvajaju 61 mandat, SDP i partneri 42 mandata, Domovinski pokret 13, a Most i partneri 11 mandata. Možemo i partneri prema tim rezultatima osvajaju 10 mandata u Saboru.

U stožeru Možemo! završni govor počeo je uz pjesmu "Zamisli samo da smo hrabriji malo". Raspoloženje je na vrhuncu i svi plešu uz glasnu glazbu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sandra Benčić je rekla: "Bok ljudi! Ovo je najživahniji i najveseliji stožer, a čak se ni ne zove stožer. Mali update - sada smo na 10 mandata. Ali još uvijek veliki gradovi nisu do kraja obrađeni, Zagreb nije. Postoji mogućnost daljnjeg rasta. Ali - we did it!"

Za kampanju je rekla da je toliko uspješna i da je Možemo kao stranka najviše rasla od prošlog izbora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imamo kao stranka najviše onih koji su nas donirali i omogućili da budu vidljivi. "Omogućili ste nam da budemo stranka s najvećim rastom i zato hvala" rekla je.

"Možemo biti jako zadovoljni s našim rezultatom. Ono što još trebamo napraviti, bez obzira na to što rezultati nekih drugih nisu kao što smo očekivali - a naši sigurno jesu - da je cilj broj jedan rušenje HDZ-a s vlasti. I taj cilj je još uvijek ostvariv, dostižan i točno u onom scenariju o kojem smo govorili u proteklim tjednima. Da se HDZ skine s vlasti, a da desnica ne uđe u vladu jer mi jesmo i bit ćemo brana tome da desnica uđe u vladu. Ali sad pozivam sve političke aktere od ljevice do desnice, koji su se zaklinjali četiri godine da je glavni cilj uništiti koruptivnu hobotnicu i da nikad neće s HDZ-om da budu barem u jednoj stvari kao mi - da budu dosljedniji, da poštuju građane i birače i da kažu 'ne' HDZ-u", rekla je Benčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavila je: "Može se dogovoriti da SDP i njihovi koalicijski partneri da oni sastave manjinsku vladu koju ćemo svi mi ostali podržavati u parlamentu.

Svi oni su se kleli da je korupcija broj jedan, da se možemo dogovoriti da manjinska vlada odradi sve što je nužno da zaista posiječemo krake korupcijske hobotnice jednom zauvijek. Biračima svo sve rekli unaprijed još u lipnju lani, kome daju glasi gdje taj glas može otići. Jasno smo rekli da nikad nećemo podržati desnu vladu."

Završila je govor riječima: "Hajdemo sad protiv hobotnice, hajdemo sad to srušit."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Po završetku govora, skandirali su: "Sandra"

S govorom je nastavio Tomašević: "Kad su počeli pristizati prvi rezultati iz DiP-a koji su nam davali samo tri mandata, nismo se brinuli jer smo znali koja je naša vrijednost, da će ti mandati doći na svoje. Došli smo na 10 mandata, očekujemo još koji granični. Sad smo od svih stranaka, oni koji su najviše rasli u odnosu na zadnji saziv Sabora."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavio je da se dva mita mogu staviti sa strane - prvo je da je Možemo samo zagrebačka stranka. O sedam osvojenih mandata u Zagrebu rekao je da je to pokazatelj da građani njima vjeruju.

"Nikad birače nismo prevarili. Znali smo što je naša vrijednost, da možemo izgurati kampanju. Sad smo u situaciji pat pozicije i preko 60 posto građana reklo je da ne želi HDZ više na vlasti. Sandra je rekla da smo mi ovdje radi građana. Rezultat i vlast nas vesele, ali ključno nam je da se HDZ makne s vlasti. Sad sve političke opcije koje su rekle da su za to da se dogodi, imaju šansu. Sad je to na njima. Da citiram Domovinski pokret koji je rekao da smo nemoguća misija za podržati u vlasti. Nama su građani na prvom mjestu. Mi ne moramo ući u vladu, ali je ključno da to naprave i drugi. Hajdemo podržati stranku koja je osvojila najveći broj mandata, to je SDP. I neka oni između vladu u koju neće ulaziti ni mi ni oni", rekao je Tomašević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Benčić je potom dovršila: "Sad nećemo više biti pristojni, tulum može početi!"