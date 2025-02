Splitska obitelj pobijedila Grad: 'Na tuđem dat nekom da gradi. To nema nigdje'

Od dugo očekivanog projekta u Splitu ostala je samo građevinska rupa. Gradilište već dulje vrijeme miruje. Radnika nema, a otišli su i strojevi.

Sporno zemljište nepravomoćnim rješenjem županijskog odjela za upravljanje nepokretnom imovinom, vraćeno je izvornim vlasnicima.

"Pa mislim da je to pošteno da se pravim vlasnicima vrati oteto. Na tuđem dat nekome da gradi. Mislim to nema nigdje, to je apsurd nad apsurdima i to od jedne garniture koja za sebe kaže da je poštena", kaže Željko Tvrdić iz Splita.

Vlasnici traže povrat zemljišta

Iako nisu htjeli pred kamere, vlasnici su preko svog odvjetnika poručili da su zatražili privremenu zabranu daljnjih radova i povrat zemljišta u prvobitno stanje.

Grad Split će uložiti žalbu na rješenje o povratu vlasništva, jer tvrde da imaju dokument kako je sporno zemljište već isplaćeno izvornim vlasnicima. Radovi su stali kažu jer je investitor zatražio izmjenu lokacijske dozvole.

"Mogu zatražiti potvrdu glavnog projekta na temelju izmijenjene lokacijske dozvole, a to je onaj projekt koji smo mi prezentirali gradskim vijećnicima i kad dobiju potvrdu glavnog projekta, za koji ja mislim po starom zakonu nema mogućnosti žalbi, kao sad na građevinske dozvole, mogu početi graditi novi projekt", kaže zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević.

Tko je glavni krivac?

Splitska oporba glavnog krivca vidi u aktualnoj gradskoj vlasti u čijem se mandatu kulminirala realizacija projekta.

"Ono što mene stvarno zabrinjava kao građanina, je li ovdje se sprema odšteta za Grad Split. Imamo nepravomoćnu presudu i to je u ovom trenutku ogroman problem i ogroman rizik za Grad", kaže gradski vijećnik Tomislav Šuta (HDZ).

"Pa to znači da smo zapravo dali pravo građenja zemljišta koje nije naše. To je mislim ogroman propust i ogroman problem", kaže gradski vijećnik Davor Matijević (SDP).

Osim tog problema prvi susjedi napuštenog gradilišta danas su zabrinuti, jer im je prvi susjed građevinska rupa duboka preko 20 metara. "Naša je zgrada i temelji su na rubu te provalije. Mali potres to može puno toga zla napraviti", kaže Kruno Dobrinčić iz Splita.

Ove scene duboko su se urezale u sjećanje Splićana. Stoljetno stablo palo je zbog projekta koji je sada pod znakom upitnika.

"Ja sam godinama sidila ispod pelegrinke kad bi prošla tuda. A sad pelegrinke nema, oni ne rade ništa i šta ćemo sad",

Dok akteri ovog slučaja pokušavaju umanjiti vlastitu odgovornost, građanima Splita ostaje simbol nesposobnosti urbanog planiranja i upravljanja javnim resursima niza gradskih uprava - golema rupa u centru grada.