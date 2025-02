Prvi koš zabio je 100 km od Zagreba, a danas je jedna od najvećih zvijezda NBA. Bili smo u Ljubljani

Zove se Luka i od prošlog tjedna živi u Los Angelesu, nakon bombastičnog trejda iz Dallas Mavericksa u Lakerse koji je u šoku ostavio cijeli sportski svijet. Idealan povod da mu odemo doma.

Kako smo bili u Somboru, rodnom gradu Nikole Jokića na njegovom prvom košarkaškom igralištu, tako nas evo i u Ljubljani, na prvom igralištu na kojem je igrao Luka Dončić, ofarbao ga je prije par godina u boje Dallas Mavericksa, tu blizu je i njegova rodna kuća, a mi ćemo ovdje razgovarati s novinarom koji je prvi pričao s Lukom kao novim igračem LA Lakersa.

Andrej Miljković taman se vratio iz LA-a, na presici nakon prve Dončićeve utakmice u dresu Lakersa jedini mu je postavio pitanje na materinjem jeziku.

"Hvala puno. Ovdje će kasnije počinjati utakmice, dva sata je više nego u Dallasa, ali hvala svima puno. Vidio sam veliku podršku iz Slovenije i svima želim zahvaliti. Nadam se da su zadovoljni", poručio je Luka Dončić, košarkaš Los Angeles Lakersa.

Sad je u gradu Hollywooda, Beverly Hillsa i silnih zvijezda, ali Lukin dolazak i tu je odjeknuo kao bomba. Andrej je dobio majicu s Lukinim brojem i prezimenom, kao i svatko od 20 tisuća posjetitelja njegove prve utakmice u dresu Lakersa. Ali ni samom Luki nije bilo ni na kraj pameti da bi tamo mogao završiti.

"Uvjerenje je bilo u Sloveniji da Luku Dallas obožava, da je on tamo Bog. Sve poteze što je vukao u životu i karijeri bile su usmjerene prema tome da će ostati u Dallasu", rekao Andrej Miljković novinar portala Ekipa.

Danas šef PR-a reprezentacije i košarkaškog saveza, Luku je pratio od prvog dana, kada je generacijski talent preskakao kategorije i uvijek igrao sa starijima.

"On se od malih nogu morao boriti i fajtati sa starijima, tako da mu je to došlo u krv. Ja za njega kažem, njemu je košarka igra, on se igra s loptom. Ja kad njega gledam, meni je on isti kao kad je bio klinac, on se igra, smije se, čak i plače kad je potrebno", rekao je Greg Brezovec bivši Dončićev trener.

Sve žele biti kao on

I takav kakav jest zaludio je slovenske klince, digao interes za košarkom, svi žele biti kao on. "On je naš idol i svi ga volimo podržavati", rekla je Ana Todorović mlađa kadetkinja ŽKD Ježica.

"Mislim da je legenda, on i ta njegova igra. Mislim da je bio skandal što su ga dali u Lakerse", Evita Gašperin mlađa kadetkinja ZKD Domžale.

I već prije prve utakmice u LA-ju, kao i u Dallasu, na zagrijavanju su za Luku svirali njegovi omiljeni - narodnjaci.

"Zagrijavao se na te svoje narodnjake još je odmah do mene došao novinar The Athletica, kaže 'a, ovo je slovenačka muzika', rekoh nije baš", rekao je Miljković.

Veliki mu je plus i što uz sebe ima najboljeg strijelca u povijesti lige, koji već par godina upravo Luku ističe kao najdražeg igrača.

"Kako su se oni uvijek šalili i pričali, kako su uvijek bili zajedno na svakoj utakmici Lakersa i Dallasa, i to je baš ono prisno, i mislim da će tako i ostati i to je najbolji mogući, neću reći mentor jer Luka Dončić ne treba mentora", rekao je Miljković.

Priče o tome da je trejdan zbog slabe kondicije ili previše kilograma ni za koga tko ga dobro poznaje ne drže vodu.

"Možda ne izgleda nešto fizički, ali vidimo na terenu, njega ne može zaustaviti. Tako da on jest spreman, znam da jako radi kad je offseason", rekao Brezovec.

U to vjeruje i još jedan Direktov dragi sugovornik, svojedobno također megazvijezda Lakersa. "Još nije ni dostigao vrhunac, ali to će se dogoditi. Mislim da su Lakersi napravili odličan posao i definitivno si osigurali budućnost", poručio je Shaquille O'Neal.

Tome se nada i cijela Slovenija. U svakom slučaju, možemo očekivati da već na ljeto ovaj teren bude u žutim i ljubičastim bojama Los Angeles Lakersa.

