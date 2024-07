Možda je Česima i Nijemcima Hrvatska preskupa, ali njima nije. Posljednji je na Jadran stigao Batman - Christian Bale, bez plašta, samo sa šlapama i ručnikom. Glumac je s ekipom iznajmio bicikle i provozao se Mljetom.

"Christian Bale je došao u dogovorenu VIP vodenu turu, ne na svoje ime, niti su ga predstavili, naš vodič kolega ga je prepoznao, njegov obilazak Mljeta je prošao bez ikakve pompe. Grupa nije imala posebnih zahtjeva i bili su jako ugodni. Stigao je na Mljet s jahtom i prenoćio u uvali Polače. Njegov ostanak je prošao u potpunosti anonimno", napisao je mljetski rent a bike o Baleu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da je Oscarovac došao u Hrvatsku nije čudno jer mu je tu destinaciju mogla preporučiti njegova žena - Srpkinja Srboslava, sada Sibi. Nije domaćinima na Mljetu to ništa čudno jer njihove bicikle već su vozili Bono Vox, Margot Robbie, pa i Pep Guardiola. Je li ga Hrvatska privukla zbog Joška Gvardiola, ne znamo, ali znamo da mu se svidio jedan dubrovački restoran. U istom su svojedobno brk omastili Bernie Ecclestone, ali i Harrison Ford.

"Vjerujem da su oni kao i mi s jedne strane obični ljudi koji usmenom predajom, ili na društvenim mrežama nešto vide, svidi im se, dođu, i nadamo se potroše nešto tog holivudskog novca", kaže urednica magazina Diva Vesna Blašković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Biciklirati po Hrvatskoj, osim sportaša i glumaca, vole i strani političari. Tako je po Hrvatskoj biciklirao i bivši britanski premijer Boris Johnson. I osim što Hrvatsku biraju zbog vrhunske kuhinje i nevjerojatne prirode, naša zemlja poznatima je privlačna i zbog mira. RTL-ova Maja Oštro Flis koja showbusiness ima u malom prstu kaže da je Hrvatska sigurna luka celebrityja. Ovdje nitko za njima ne trči, a paparazza jedva da ima. I zato sa slavnima pamti samo pozitivna iskustva.

"Znam da je Rod Stewart svake godine ljetovao. To mi je rekao u jednom intervjuu, da je uvijek dolazio jahtom u okolicu Dubrovnika, da ga nitko nikada ne bi prepoznao. Ritu Oru sam uhvatila u Zadru. Potpuno normalna, pristupačna, pristojna. Kad je bila Tina Turner u Dubrovniku, isto se danima nije znalo da je tamo, ali kad je, došli su mediji do jahte i samo je rekla pričekajte pola sata, izašla je i potpuno normalno dala izjavu", ističe RTL-ova reporterka Maja Oštro Flis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potpuno normalno Direktu je lani cijeli intervju dao jedan od najboljih košarkaša svih vremena. Shaquillea O'Neila uhvatili smo na Krku gdje se vraća godinama. Osim O'Nealovića, naše more vole i Oprah i Bill Gates, ali to, naravno, nisu svi. U Hrvatskoj su odmarali i proslavljeni glumac Edward Norton, kao i košarkaška legenda Magic Johnson. Na Lopudu su ljetovali i David i Victoria Becham. Na Jadran se toliko puta vraćaju, da ih ovdje već smatramo domaćima.

Jadranom su na 72 metra dugačkoj jahti plovili i Matthew McConaughey, Chris Rock i Sacha Baron Cohen. A koliko znamo, barem četiri puta, u Dalmaciji su bili i Beyonce i Jay Z.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sjećam se da je nastao najveći boom, odnosno da je Dubrovnik postao oaza odmora bogatih i slavnih kad je Beyonce došla. To je prvi put da su baš kamere na Stradunu bile, gužva, guranje, izbacivači, zabrane. To je bio prvi taj neki celebrity trenutak", kaže Oštro Flis.

Nešto više mira, zvijezde očito imaju na sjevernom Jadranu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovdje po Istri, recimo, kruži jedna urbana legenda, da se po našoj unutrašnjosti, pogotovo prema Motovunu, onako slobodno bez ometanja šetaju Tom Cruise i ovako neke velike zvijezde", ističe Blašković.

Je li to samo urbana legenda ili istina, ne znamo. Ali znamo da godinama naše more voli Viktor Orban, iako ga naziva "mađarskim". Kod nas ljetuje i bivša srpska premijerka Ana Brnabić, ali ne i predsjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mene ne interesira ni Dubrovnik ni Rovinj", rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

I to je to. Našli smo jednu poznatu osobu kojoj se ne sviđa hrvatska obala, ili barem to ne želi priznati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sve više turista penje se na Paklenicu! HGSS ne odmara: 'Ne spašavamo ljude zbog famoznih japanki, nego...'