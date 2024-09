Selak Raspudić o slučaju tko se koliko vozi helikopterom parafrazirala Štulića: 'Kamo dalje rođače..'

Želi li ministar obrane Ivan Anušić smanjiti ovlasti predsjednika Republike? Čini se tako nakon što je najavio izmjene dva vojna zakona. Nije precizirao na što cilja, no RTL neslužbeno doznaje da ne želi da dolazi do blokade sustava kada Zoran Milanović izdaje zapovjedi načelniku glavnog stožera. Jer predsjednik sada može dignuti helikopter, zabraniti vojnu vježbu, kao što je to učinio u kolovozu kraj Kupara, a danas-sutra, smatraju u MORH -u, mogao bi tražiti i zabranu vojnog roka. No, pitanje je koliko bi izmjene uopće bile u skladu s ustavom, kažu analitičari.

Prepucavanje između ministra obrane i predsjednika, letovi helikopterom, sve su to pitanja za političarku, Direktovu gošću koja želi biti predsjednica Mariju Selak Raspudić.

Što kažete na to da HDZ odjednom želi ograničiti ovlasti predsjednika?

Smatram da je to nepotrebno s obzirom jer se odnosi na Zorana Milanovića, a on uskoro neće biti predsjednik RH.

Dosta ste sigurni u to?

Ne znam zašto HDZ-ov ministar nije siguran i znači li zapravo da priznaje poraz u ovoj utrci.

To onda tumačite kao zapravo njihovu nesigurnost?

To je sigurno odraz njihove nesigurnosti jer zašto bi, ako je zaista Zoran Milanović na zalasku svoje političke karijere, on trenutno mijenjao zakon, a na stranu toga to su i Ustavom garantirane ovlasti i protivim se tome da se one na ovakav način mijenjaju.

Već danima se mediji bave time koliko je predsjednik letio helikopterom. Podaci su očito stigli iz MORH-a: Je li to primjereno uopće da MORH takve podatke daje? U svrhu predizborne kampanje?

Sigurno se takvi podaci ne smiju koristiti u predizbornoj kampanji, međutim oni razotkrivaju jedan puno dublji problem,a to je problem stranačke politizacije vojske. Dakle, vojska koja mora biti jedinstvena u ovom slučaju u ovom slučaju je politizirana jer vidimo dva različita izvještaja koja tumače različito iste podatke. Što znači da su vojno djelatne osobe u službi politike. A to nikako ne bi smio biti slučaj i oni su na neki način tu zloupotrebljeni. To je izrazito važno da se naglasi zbog toga što upravo Ustav RH predsjednicu RH zamišlja kao nestranačku osobu. I to mnogima zvuči floskula. Pa imamo i kandidate koji nisu nestranački kandidati, a tako se nazivaju. Međutim, to ima naravno i svoju funkciju u društvu. Primjerice, ako imamo vojnu ugrozu onda je zaista bitno da ta osoba može vojsku držati jedinstvenom. I sad smo mi u jednoj paradoksalnoj situaciji da se deklarativno naoružavamo primjerice kupujemo Rafale i hoćemo zvučati jako snažno I sigurno, a s druge strane svi znaju, i naše susjedstvo i svi oni koji su nam potencijalno sigurnosna ugroza da je naša linija zapovijedanja posvađana. I to nikako ne može funkcionirati i prva stvar koju ću učiniti kada postanjem predsjednica RH, i što može učiniti doista nestranačka osoba to je - depolitizirati vojsku. Ona sigurno više neće biti u funkciji bilo čije promocije stranačkih interesa.

Mislite li da je predsjednik previše koristio helikopter ili?

Potpuno je neprimjereno, ponovit ću, koristiti takve informacije u predizbornoj kampanji. Međutim, isto tako nitko ne smije imati figu u džepu. Što se nama trenutno događa? Kada govorimo o raspravi o ovoj temi i mnogim drugim temama u javnom prostoru, pratimo uporno svađu - tko je gori? Kao aha, nema veze što sam ja toliko koristio helikoptere, on je toliko koristio glisere I obrnuto Vrijeme je da dođe netko tko će moći pokazati kako bolje. I u tom smislu ja ne mogu trenutno procijeniti je li aktualni predsjednik koristio previše helicopter jer za to bi trebalo minimalno imati neku komparativnu analizu primjerice koliko je prethodna predsjednica i u kojim slučajevima koristila helikoptere.

Probali smo doći do tih podataka, ali nismo ih uspjeli dobili tako da ne možemo usporediti tko je koliko se vozio?

Nadam se da će netko doći do tih podataka jer bez toga je teško donijeti ozbiljnu procjenu. Isto tako kada je ta tema došla na dnevni red građane sigurno zanima je li tu riječ o nekom trošku koji je 100 tisuća eura ili milijun eura. I ništa od toga nije svejedno i ako postoji ijedna zlouporaba koja je iz nečije komocije ili iz nečijih privatnih interesa – ona je previše i ima i moralnu I političku odgovornost. Isto tako ako ih je i sto tisuća i svakodnevno, a one imaju svoje opravdanje onda je to u redu. Sigurno ne bi bilo dobro da ovo završi da parafraziram Johnnyja Štulića u ovom slučaju – Kamo dalje rođače, blindirani helikopteri vozili te na četiri strane, zbilja si bio dosljedan.

Zanima ma vase mišljenje o još jednoj temi o kojoj ovih dana svi razgovaramo – porez na nekretnine. Mislili smo da ćemo već do sada doznati, stalno se odgađa. Nadam se da će netko doći do tih podataka jer bez toga je teško donijeti ozbiljnu procjenu.

Ja sam čula da se to po novom zove doprinos domovini.

Je li se slažete sa svojim protukandidate Draganom Primorcem koji je to proglasio - doprinosom domovini?

Ne znam kako će građanima RH objasniti da su porezi – doprinosi domovini pogotovo kada im plaća koja je bitno manja od bruto iznosa sjedne na račun ili možda primjerice naši umirovljenici koji imaju manje poreze su sada postali loši domoljubi.

Je li pošteno ipak da netko tko ima, tko je izgradio kuću, iznajmljuje apartmane da na to ipak plati neki porez ili nije?

Mi ne možemo razgovarati o konkretnom zakonskom prijedlogu jer ga još nismo vidjeli, ali s ovim što sam dosada čula se ne slažem I u tom smislu sam protiv poreza na nekretnine jer ono što se događa I o čemu mi trenutno govorimo je to da su građani ulagali u nekretnine I to je njima bio jedan oblik štednje. Zašto su građani RH štedjeli u nekretninama? Iz nekoliko razloga. Jedan od njih je što su imali u bankama jako male prinose na štednju, a drugi razlog se odnosi na činjenicu da je bila jako velika inflacija i pazili su da im novci ne propadnu, oni koji su uopće mogli stvoriti taj višak. I na jednoj načelno ekonomskoj razini ja se protivim tome pogotovo u ovoj situaciji gdje država ovo nije komunicirala za vrijeme samih izbora, a izrazio je važna tema – da država na ovakav način puni svoj proračun i to još pod pričom o moralnoj vrlini gdje će on omogućiti da veći broj stanova stupi na tržište što uopće ne mora biti slučaj. Mi smo ovdje čuli različite analize od 600 tisuća praznih stanova, a da uopće ne znamo strukturu tih stanova. Što je to točno prazno? Jesu li to upotrebljivi stanovi, uopće funkcionalni. Zašto država, i dobra država to uvijek radi, porezno potiče tako da rasterećuje porezima. Bitan nam je dugoročni najam? Super, idemo smanjiti poreze na dugoročni najam ili ih ukinuti. Idemo s poreznim poticajima, netko ima neupotrebljivu nekretninu. Postoje države koje u toj situaciji daju poticaje da se te nekretnine obnovi I onda se s njima možemo dogovoriti da primjerice tu nekretninu morate dati u najam. Dobra država uvijek građane potiče poreznim rasterećenjima. A ona država koja ne zna provoditi bolju ekonomsku politiku nameće nove poreze.

Znači to ipak nije doprinos domovini kako kaže vaš protukandidat. Kako ocjenjujete vašeg protukandidata Dragana Primorca?

Pretpostavit ću s obzirom na način na koji trenutno razgovara o mnogim temama da se prije svega nada tome da će preskočiti uopće raspravu u prvom krugu i da će ga činjenica da ima priliku nositi HDZ-ovu markicu u ruku položiti u drugi krug i da je to trenutno njegova taktika. Dakle, predsjednica RH mora biti osoba koja ima stav, koja nije samo u stanju razgovarati o ključnim društvenim pitanjima pa I onima koja se odnose na vojsku od njega tu još nismo ništa čuli.

Svi misle da on nema stavove?

Zamislite da se vi kandidirate za neku funkciju, a slušate paralelno ministra obrane koja želi smanjiti ovlasti te funkcije. Da li on doista želi biti predsjednik koji će imati neke ovlasti ili osoba koja čeka da netko drugi obavi posao koji trenutno obavlja predsjednik. To su bitna pitanja na koja on nije dao jasan odgovor.

Imam osjećaj da se on sada pozicionira kao ne-Milanović, kao netko tko je miroljubiv, netko tko se ne svađa, netko tko se ne konfrontira I želi da sve to bude jako pozitivno. Ne možemo sigurno očekivati da će kampanja biti takva ili?

Što znači biti miroljubiv? Govoriti istinu je uvijek miroljubivo. Dakle, što se trenutno događa? Mi smo imali predsjednika koji je, imamo ga još uvijek, koji je često izlazio iz okvira pristojne komunikacije. I to nije nužno da biste vi govorili istinu, da biste bili prodorni i da biste ponudili argumente ne morate izlaziti iz okvira pristojne komunikacije. Ali sada se stvara lažni dojam da je njemu jedini mogući antipod osoba koja defacto neće ozbiljno progovoriti o niti jednoj temi. Ja se s time uopće ne slažem. Predsjednica RH mora biti osoba koja je u stanju debatirati, ali koja je u stanju donijeti novi sadržaj.

