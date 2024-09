Pratite izjave premijera Plenkovića s bledskog strateškog foruma

Premijer Andrej Plenković sudjeluje na bledskom strateškom forumu. Nakon foruma obratio se javnosti.

Na početku je rekao da je forum bila prilika za razgovor s kolegama liderima i predsjednicom Europske komisije.

Plenković je rekao da je razgovarao sa srpskim premijerom, ali da još uvijek ne znaju o čemu se radi.

"Nije nam dao nikakve podatke, tvrdi da postoji neki njihov državljanin koji je u Hrvatskoj o kojem ne znamo ništa, neka da ime. Očito se sad nalazi u Sribji. Ne znamo o kome se radi, ne djeluje mi to sve ozbiljno", rekao je Plenković o izjavama premijera Srbije o uhićenom špijunu.

Komentirao je i Milanovića.

"Ako je netko helikopterom letio 350 puta javnost to treba znati. Da je bio netko iz HDZ-a već bi bilo milijun pritisaka, otvaralo bi se predmete, a ovdje se svi prave nevješti i glumataju. Da je to normalno svi bi mi letjeli s ruskim ili američkim helikopterima. To je jedna sramota, dobro da je izašlo van, nisam znao da je to bilo toliko puta, nisam se zanimao. Dobro da se saznalo i da je to postalo tema", komentirao je Milanovićevo korištenje vojnih helikoptera.

"Vozi se s njima kao da su taxi, vozila ministarstva obrane nisu namjenjena za prijevoz državnih službenika", dodao je.

Odgovorio je i na Milanovićeve optužbe vezane uz Jadroliniju.

"Sopta i ministar imaju moju podršku", rekao je premijer.

