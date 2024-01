Možda je biti gej ilegalno, ali zato na filmskom festivalu imaju LGBT program. Na sve načine nastoje postati nogometna velesila, za basnoslovne cifre tamo su otišli i neki hrvatski nogometaši i treneri. A za sve novosti je, naravno, zaslužan princ reformator, čovjek koji nije imao ama baš nikakve veze s komadanjem Đamala Hašogija.

Budite prvi koji će iskusiti zemlju očaravajućih putovanja. Koja bi to zemlja mogla biti? Saudija, dobrodošli u Arabiju.

Unatoč 14 milijuna stranaca koji su ih posjetili prošle godine, njima nije dovoljno. Ovim putem planiraju privući još više njih.

Otvaraju prvu trgovinu s alkoholnim pićima, a bit će otvorena samo za diplomate iz drugih zemalja. Ovo je ideja princa Mohammeda Bin Salmana.

Nakon 70 dugih godina, prekinut će staru tradiciju zabrane prodaje alkohola i u Rijadu otvoriti prvi dućan u kojem će se moći kupiti alkohol. Stvar je u tome da će ga moći kupiti samo diplomati.

"Ipak je Saudijska Arabija zemlja u koje je veliko svetište Meke i tamo je strogo zabranjen alkohol. Makar, svi Saudijci kada odu vani ono piju…ja bi rekao loču. Ali to je veliki pomak", rekao je Hassan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista.

Princ Bin Salaman planira od svoje zemlje napraviti turističku destinaciju u rangu Pariza ili Londona. I to sve do 2030. Pa tako unatoč tome što su im do prije sedam godina i kina i festivali bili zabranjeni, sada se Saudijci okreću 21. stoljeću. Filmski festivali koji u zemlji u kojoj je biti gej zabranjeno, imaju LGBT program. Koncerte održava Mariah Carey, Metallica i Bruno Mars.

Bogatim Saudijcima nije problem sagraditi futuristički megagrad usred pustinje za 9 milijuna ljudi. Ali, ne misle se odreći ni svog simbola - nafte. Naftne platforme pretvorit će u zabavne parkove, s hotelima, restoranima i koncertnim dvoranama.

"Utemeljeno je na jedinstvenoj ideji koja potječe od našeg nasljeđa povezanog s naftom i plinom, sve kako bi on postao budućnost pustolovnog turizma", rekao je Raed N. Bakhrji, direktor projekta 'The Rig'.

Njihovu zemlju dobro je upoznao Ardian Kozniku koji je tamo radio kao trener.

"Tamo se samo navečer radi, po danu se ne može šetati onako ulicom normalno, sjediš i voziš se u autu pod klimom. Što se turizma tiče, vjerujte mi, u tim velikim gradovima jako puno je ljudi iz Europe koji dolaze razgledavati", rekao je Koznik.

No, neki ne dolaze turistički, dolaze igrati nogomet. I to za nama nezamislive novčane cifre. Ronaldo, Benzema, Neymar, Brozović, a sada i Rakitić koji iz Seville prelazi u saudijski Al Shabab.

"To vam je potpuno drukčiji stil života. Možemo mi što god hoćemo pričati o Ronaldu, ali on vam se tamo nalazi u jednom selu koje je namijenjeno njemu, ali on vam je tamo kao u zatvoru. On ne može negdje u birtiju poći, pušit nargilu ili alkohol piti i raditi što hoće. Tamo i dalje vlada konzervatizam", rekao je Haidar Diab.

Nagađa se da se baš zato neke nogometne zvijezde već žele vratiti kući. Unatoč milijunskim plaćama nedostaje im europski način života. Jer, obećana nogometna zemlja u isto vrijeme zbog mega gradova i dalje ljude iseljava iz njihovih kuća. Žene i dalje moraju imati muškog skrbnika, a blogeri koji se usude na internetu komentirati politiku završe u zatvorenu.

Nogomet i alkohol neće biti dovoljni da zamjene reforme koje su odavno trebali provesti.

