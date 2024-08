Splićani bijesni zbog hordi turista, ali da dođe do prosvjeda kao u Španjolskoj?! Ipak ne

Ovdje je nekoć živjela obitelj, idite doma. To su samo neki od natpisa i grafita koji su se pojavili od Malage preko Barcelone do Mallorce: cijelo ljeto Španjolci se bune protiv masovnog turizma. Jer, cijene stanova toliko su visoke, da su horde turista stanovnike istjerale iz gradova. Isto se to dogodilo Dubrovniku, događa se i Splitu: ali mi i dalje brojimo dolaske, noćenja i eure, a o problemima ne pričamo dovoljno.

"Turisti odite doma! Turisti odite doma!

Naslovi vrište. Točka bez povratka. Zašto je Europa postala epicentar anti-turističkih prosvjeda ovo ljeto, prosvjedi zbog masovog turizma bi se mogli proširiti izvan granica Španjolske.

Ove godine imamo velik problem, cesta je prekrcata, previše ljudi dolazi, ovo je nedospustivo", kaže vlasnik restorana u Španjolskoj Santiago Llorente. Mallorca, Malaga, Sevilla, Barcelona – svaki tjedan prosvjed jedan, špricaju, okupiraju plaže, blokiraju ceste, čak se i lijepe ove anti-turističke naljepnice – AT je inače oznaka za turistički apartman, ali prosvjednici su dodali - Ovdje je živjela obitelj.

Predsjednik mjesnog odbora u Barceloni Daniel Pardo kaže da je mnogo ljudi primorano otići iz centra, prije ili kasnije. I to je to, motiv demonstracija otprilike isti svugdje, turizam nas je poharao – gradske jezgre su postale kulise. Cijene stanova ogromne, dugoročni najam nemoguć. Svugdje smrdi ulje iz fast fooda, ne mogu izaći na ulicu, a da mi netko pored glave ne stišće selfi – doduše, već se čuju i kritike prosvjeda. Nezahvalni su.

A sad Split.

"Oni viču, glasni su pijani su, razbijaju boce penju se po spomenicima našim, a mislim nema što ne rade. Svačega se nagledamo", kaže predsjednica Gradskog kotara Grad, Lara Arapović Bonačić. Zbog toga sve manje Splićana živi u centru, oni koji od turizma ne zarađuju su bijesni, ali prosvjed? Ipak ne.

"Bojim se da u Splitu ljudi su malo previše inertni, u Splitu i u Hrvatskoj se neće dogoditi nikakav veći prosvjed jer jako puno ljudi živi od turizma", dodaje Lara. Ravnatelj institura za turizam Damir Krešić kaže:

"Ja mislim da u Hrvatskoj nećemo tako brzo svjedočiti tim prosvjedima", smatra. Jer jedna Barcelona je krcata turistima cijelu godinu, Dubrovnik, Split, Pula – par mjeseci.

"Postoji mjera koja se zove indeks iritacije lokalnog stanovništva", dodaje Krešić. Nema kod nas još te kritične razine iritacije. Mario Funčić iz Pule kaže da je suludo prosvjedovati protiv nečeg od čega živimo. Zagrebački turisti razumiju antiturističke trendove.

"Turizam je i dobar i loš, ovisi. Ako počne uzimati kvalitetu života lokalnog stanovništva onda postaje negativna stvar", kaže Australka Mercy.

"Za mene to je vrlo negativno jer postane ograničavati život lokalnog stanovništva, a i dižu se cijene", kaže Gubral iz Azerbajdžana. Prosvjedi su barem djelomično u Španjolskoj uspjeli – do 2029 Barcelona će u potpunosti ukinuti mogućnost kratkoročnog najma.