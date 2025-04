Povjesničar otkrio kako ćemo živjeti u svijetu Trumpa i Putina bez pape Franje

Povjesničar Tvrtko Jakovina otkrio je za Direkt po čemu je papa Franjo bio tako poseban, kako je promijenio crkvu, po čemu ćemo ga pamtiti, tko bi ga mogao naslijediti...

Kao da je umrla rock 'n' roll zvijezda ne poglavar katoličke crkve.

Zbog dva razloga: neobični, duhoviti, skromni čovjek koji ne živi u palači... Zbog te ljubavi za nogometom, kad je dao obećanje da neće više gledati televiziju kad je postao papa pa su mu morali prilaziti da mu opišu kako je izgledala utakmica omiljenog nogometnog kluba za kojeg je rekao da mu daje neprestanu patnju iako je San Lorenzo imao i dobrih rezultata. S druge strane, bio je u vremenu bez lidera jedan od velikih lidera.

Papa Franjo je bio buntovnik. Kako se kaže 'uvik kontra'.

Možda bi to bilo malo previše reći. Po pravilima je došao na čelo te institucije, ali živio je kako ga je formirala Latinska Amerika. U vremenu kad lideri mogu biti problematični, on to nije bio. Dirnuo je i one koji bi u normalnim okolnostima poslali svoje predstavnike na sprovod.

Nakon niza konzervativnih papa, ona je bio revolucija za Crkvu: prihvaćanje LGBT osoba i parova, ženama je dao veću ulogu, htio je razgovarati o zlostavljanjima u crkvi…..

Osudio je i ono što se događalo u Kanadi sa skrivenim grobovima. Učinio je puno više. Njegovi kritičari će reći da su te stvari ostale nedovršene. Svatko tko dođe na čelo neke institucije, ne može učiniti sve što bi poželio, ali je unio potpuno drugačiju atmosferu. Odmaknuo je instituciju od politike.

I njegova putovanja su bila značajna. Nije išao tamo gdje će ga veselo dočekati masa katolika. Nego tamo gdje je teško.

Prvo putovanje je bilo do Lampeduse koja je tada bila hot spot za izbjeglice. Bio je i na Kubi. I Obama i Castro su rekli da je njegovo pismo utjecalo na obojicu da se odnosi najviše približe od Kennedyjevog doba.

Bio je skandal za dobar dio katoličke crkve. Tradicionalisti i konzervativci su se protivili tome što radi, kritizirali ga.

Imao je veliku opoziciju unutar hijerarhije od velikih i bogatih biskupa koji su govorili protiv njega. Imao i one koju mu se nisu smjeli protiviti. Mnogi su ga gledali kao političku smetnju...

Papa i Hrvati. Mnogi su mu zamjerili što nije svetim proglasio kardinala Stepinca. Osnovao je komisiju, uključio patrijarha Irineja, kaže htio je saznati istinu…

I taj proces vjerojatno neće biti tako brzo gotov. Tu dolazimo u ono područje protiv kojeg je papa bio, a to je veza katoličke crkve i politike. Odnosno vjere u nacionalizam, a ne vjere koju bi katolička crkva trebala prenositi. Kod Stepinca je problem što ga se vezalo uz problematično razdoblje.

Slučaj Međugorje, nihil obstat, dozvoljena su hodočašća, dozvoljeno je štovanje u tom svetištu…

Vjerojatno se ide po tome da, ako na jedno mjesto ide toliko ljudi…

Papa nas je ostavio, taj glas zdravog razuma, koliko je zastrašujuć ovaj svijet koji danas imamo bez njega: svijet Trumpa i Putina.

Ne samo što je bio jedan od lidera. Izgubili smo lidera koji je zagovarao mir. Kao što je rekao JD Vanceu "ne smiješ se ponašati zaštitnički prema svojoj obitelji, a sve druge satrati kao neprijatelje ili ih gledati nekršćanski".

Što je još Tvrtko Jakovina rekao o papi Franji, pogledajte u VIDEU.

