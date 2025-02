Bivša mažoretkinja o Šćuricu: 'Na jednu curu vrištao je iz petnih žila, u rukama je imao nož'

Iza fasade veselih nastupa Zagrebačkih mažoretkinja godinama se, čini, skrivala mračna tajnu. Djevojčice pa i maloljetne pred velikim šefom Alenom Šćuricem morale su se presvlačiti dok je on komentirao i ocjenjivao njihova tijela, tako za Direkt prepričava bivša mažoretkinja.

"Čistačica se okrenula i bila je u šoku kako se mi doslovno skidamo, jer se mi moramo skroz skinuti da bismo obukle uniformu, i tu je došla čistačica i rekla njemu - 'Izađite dok se curice presvlače'. On je rekao - 'Gospođo gledajte svoja posla'", govori nam bivša mažoretkinja.

Potresna svjedočanstva

Nasrtaje je Šćuric, kažu, vješto skrivao. Seksualni ekscesi najčešće su se događali na putovanjima ili kad je djevojke same vozio automobilom kući nakon treninga. "Kako ja živim u šumi, rekao je da bi me tu mogli tri puta silovati i da ne bi znala ni gdje sam ni što sam, ali da meni zapravo nije problem što bi me tri puta silovali. Jednom prilikom kada me vozio na trening, ja sam mu se naravno zahvalila, za to te mi je on na to odgovorio da mu se mogu zahvaliti čučom, svi znamo što to znači", priča druga bivša mažoretkinja.

Kažu, nije dozvoljavao da se odlazi s treninga niti kad su imale menstruaciju. Dobacivao je komentare poput 'Kaj su ti cice narasle?', a kako nam kažu, gnjusni i neukusni komentari bili su njegov način svakodnevne komunikacije. "Kada sam bila na utakmicama Dianama, pošto imam malo problema sa zdravljem pa nosim ovratnik, gospodin Šćuric mi je iskomentirao kako ja pušim svome dečku s ovratnikom", kaže još jedna bivša mažoretkinja.

U našu redakciju javilo se 56 djevojaka koje je, kažu, Šćuric ponižavao na najgore načine. Ovo je samo mali dio svjedočanstava:

"Određene cure imale su prednosti i mogle su jako brzo napredovati ako su se 'bacale' po Alenu ili mu sjedile u krilu ili govorile provokativne stvari."

"Sjećam se samo kada sam došla da su mi djevojke dale savjet - 'Ako te ikada pozove na razgovor, povedi tatu sa sobom."

"Odustale smo jer se uvijek derao, vrijeđao i omalovažavao. Mene zbog 'škembice', a moju sestru zbog skolioze. Bolesti iskrivljene kralježnice koja se može riješiti samo operacijom."

"Sve smo imale ocjenu izgleda od 1 do 5 kojom nas je rangirao. Ovisno o ocjeni koja će djevojka ići na nastup."

"Seksualni komentari su bili redovni. Redovito nas je ispitivao 'Je l' fu*aš kaj?' i ako mu slučajno kažete ne, kreće priča. "To je nedopustivo, moraš fu*at da budeš zadovoljna."

"Znao je imati izjave poput 'Hoćemo ti pronaći sponzora, šteta da tako tijelo propadne.'

'Imao je nož u rukama'

Manipulativni vođa, govore žrtve, dobro je znao što radi. Slao im je upute za mršavljenje i davao savjete kako se držati stroge dijete. A ovako je to izgledalo kada bi pogriješile.

"Situacija je eskalirala kada se na jednu curu jako počeo derati da smo mi sve cure koje smo bile u sobama mislile da će on nju stvarno udariti, još je imao i nož u rukama, unio joj se u facu i vrištao iz petnih žila na nju", kaže bivša mažoretkinja.

Ipak dio mažoretkinja stao je ubranu svog šefa. Nakon što smo sinoć razgovarali sa Šćuricem, krenuli su pozivi desetaka koje su branile njegove metode rada.. "Naravno kad bi netko pogriješio, ne možeš reći 'ajoj Petra draga, nisi dobro postupila, nego moraš malo povisiti ton. To je bila sasvim normalna stvar. Mi smo isto imale neke stvari koje su nam se i sviđale i koje nisu. Naravno da se može reći - 'Nije mi sad trebao to tako reći tako nego je možda mogao biti malo blaži', ali to sve sad ovisi koliko koje dijete, na koji način, što njemu znači blaže", govori Petra Ros, bivša članica Zagrebačkih mažoretkinja.

Bio je šef i hrvatskog i europskog saveza mažoretkinja, ali neki su još prije osam godina s Alenom Šćuricem prekinuli suradnju. "Slovenski mažoret savez je godine 2017. prekinuo svu suradnju s hrvatskim mažoret savezom i Europskom mažoret asocijacijom do tada dokle će tamo biti u vidnim ulogama Alen Šćuric", kaže Aleš Breznikar, predsjednik Slovenskog saveza mažoretkinja. U četvrtak je suradnju otkazao i Dinamo. "Klub je odlučio da će trenutačnu suradnju staviti na pauzu dok se ne razriješi točna situacija", rekao je Marko Bošnir, glasnogovornik kluba.

Policija poziva žrtve da istupe

U popodnevnim satima Alen Šćuric priveden je u policiju. Podignute su dvije prekršajne prijave, istražuju se i sumnje na teža kaznena djela. Policija poziva žrtve da istupe i prekinu šutnju.. "Ja ću iskreno reći i kao majka i kao roditelj, kao policijska službenica, uistinu ih molim da se jave jer to jednostavno nikad neće prestati ako se ne odlučimo izaći iz anonimnosti i tako nešto prijaviti. Ono što im isto tako mogu garantirati je sigurnost", poručuje Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije Policijske uprave zagrebačke.

Djevojka koja se sve to prošla razumije strah svojih kolegica, no ignoriranje trauma neće riješiti problem. "Potražila sam psihološku pomoć, imamo svoju psihologicu s kojom prolazim sve i hvala Bogu mislim da sam dosta toga i izliječila tu neku traumu u sebi, ali opet se znam ponekada probuditi, pogledam se u ogledalo i kažem si - 'Joj, ne izgledam dobro, moram smršavit' i to je sve posljedica mažoretkinja. I nemamo mi samopouzdanja nego je to samo neka maska. Mi smo prekrivene iza te maske. Zapravo sve te curice nisu ni svjesne koju masku one nose na van, a doma zapravo plaču", kaže bivša mažoretkinja.

Istina je predugo bila skrivena. Pred naše kamere mnoge bivše i sadašnje mažoretkinje nisu htjele, boje se da će ih prepoznati, srame se. Možda ih ohrabri kada čuju da nisu same.